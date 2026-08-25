যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদী গোচৰ এতিয়াও বিচাৰাধীন : উচ্চতম ন্যায়ালয়
ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গঠন কৰা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিখন গঠন কৰাত একাংশ আবেদনকাৰীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
Published : August 25, 2026 at 2:35 PM IST
নতুন দিল্লী : যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থাত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটীৰ পুনৰ গঠনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত কমিটীখনে কাম কৰি আছে বুলি মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে ৷ আদালতে এই বিষয়টো এতিয়াও বিচাৰাধীন আছে আৰু নিষ্পত্তি হোৱা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
ছাত্ৰ প্ৰতিবাদী হিংসা গোচৰৰ একাংশ আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিযুক্তি দিয়া সমিতিখনৰ গঠনক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত কমিটীৰ গঠন সন্দৰ্ভত কৰা আবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
আদালতে উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰিলে অহা সপ্তাহত তালিকাভুক্ত হ’ব পাৰে । তেওঁ আদালতক জনাইছে যে আবেদনকাৰীসকলৰ কিছুমান বিশেষ বিষয়ত উদ্বেগ আছে যাৰ বাবে শুনানিৰ প্ৰয়োজন ।
ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই (Solicitor General Tushar Mehta) এই আবেদনৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি কৰি ইয়াক “অতি দুষ্টামিপূৰ্ণ” (a very mischievous) বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে আবেদনখনত কমিটী পুনৰ গঠনৰ দাবীৰ লগতে মন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ দাবীও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । মেহতাই আদালতত কয় যে এইটো কোনো ৰাজনৈতিক মঞ্চ নহয় । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে আবেদনখনত একাংশ ন্যায়াধীশৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকক কমিটীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
শুনানিৰ সময়ত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে আদালতত কয় যে কমিটীৰ সৈতে জড়িত আবেদন বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু আদালতে উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰিলে অহা সপ্তাহত ইয়াক তালিকাভুক্ত হ’ব পাৰে । তেওঁ আদালতক জনাইছে যে আবেদনকাৰীসকলৰ কিছুমান বিশেষ বিষয়ত উদ্বেগ আছে যাৰ বাবে শুনানিৰ প্ৰয়োজন ।
শংকৰানাৰায়ণনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ কোনো নাম উল্লেখ কৰা নাই আৰু কেৱল আবেদনৰ তালিকা বিচাৰিছে । “যোৱাবাৰ আমাৰ কোনোৱেই নাম উল্লেখ কৰা নাছিল । আমি লিখিতভাৱে দিছিলো । আমি আবেদনখন তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো ৷” তেওঁ কয় ।
অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে কয় যে এই আবেদন মুখ্য আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন যদিও বহু আবেদনকাৰীৰ সাধাৰণ চিন্তা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে আদালতত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰনাৰায়ণন, ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতা আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে যুক্তি দাঙি ধৰে । মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে কয় যে কমিটীখনক আপাততঃ কাম কৰিবলৈ দিয়া উচিত, কিন্তু শুনানিৰ বাবে আবেদনখন তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ সন্মত হয় ।
যোৱা ২০ আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশ আৰ সুভাষ ৰেড্ডীৰ নেতৃত্বত পাঁচজনীয়া এখন সমিতি গঠন কৰা হয়, যি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতি (এইচ পি ই চি)ৰ অধ্যক্ষও । এই কমিটীয়ে যোৱা মাহত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ স্থিতি আৰু অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিব ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কয় যে ন্যায়াধীশ ৰেড্ডী কমিটীৰ অধ্যক্ষ হ’ব । আন সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰবি শংকৰ ঝা, দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ শলিন্দৰ কৌৰ, কেন্দ্ৰীয় তদন্ত ব্যুৰোৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ঋষি কুমাৰ শুক্লা, মেঘালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ এল আৰ বিষ্ণোই ।