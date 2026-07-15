দুদিনমানতে মৃত্যু হ'ব সোনম ৱাংচুকৰ ! অনশন ভংগ কৰাৰ আবেদনত কেন্দ্ৰ-দিল্লী চৰকাৰক জাননী দিল্লী হাইকোৰ্টৰ
সোনম ৱাংচুকৰ অনশন বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাই দাখিল কৰা এক আবেদনত কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰক জাননী জাৰি কৰা হৈছে । ১৬ জুলাইত শুনানিৰ নিৰ্দেশ ।
Published : July 15, 2026 at 2:07 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা খণ্ডত অন্যান্য দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুকে আমৰণ অনশনত বহি আছে । এই অনশনে ইতিমধ্যে ১৮ দিনত ভৰি দিছে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে । তেওঁৰ শৰীৰৰ ওজনো ৮.৫ কেজি হ্ৰাস পোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে । এনে ক্ষেত্ৰত বাংচুকৰ জীৱনলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাবুকি অহাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৱাংচুকক জোৰকৈ হ'লেও ভংগ কৰাব লাগে বুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে । এই আবেদনৰ সঁহাৰিত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি কে উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে এই বিষয়ত ১৬ জুলাই অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে শুনানিৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
ৰাকেশ কুমাৰ ছৈনী নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই আবেদন কৰিছে । শুনানিৰ সময়ত অধিবক্তা ছৈনীয়ে কয়, "এগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ সমগ্ৰ দেশৰ সন্মুখত নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে । ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি এই বিষয়ত কাইলৈ অৰ্থাৎ ১৬ জুলাইত শুনানিৰ নিৰ্দেশ দিছে । আদালতে কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰৰ অধিবক্তাক এই বিষয়ৰ ওপৰত উত্তৰ লৈ আহিবলৈ জনাইছে । ন্যায়ালয়ে আবেদনকাৰীক আবেদনৰ প্ৰতিলিপি কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰৰ অধিবক্তাক উপলব্ধ কৰাবলৈ কয় ।"
উল্লেখ্য যে আবেদনখনত এইটো দাবী কৰা হৈছে যে সোনম ৱাংচুকৰ অনশন ভংগ কৰাই বলপূৰ্বক হ'লেও খাদ্য খুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়া হওক । আবেদনত কোৱা হৈছে যে সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ নিৰন্তৰ অৱনতি ঘটি আছে । তেওঁৰ অনশনে ১৮ দিনত ভৰি দিলে আৰু শৰীৰৰ ওজন ৮.৫ কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পাইছে । তেনে পৰিস্থিতিত যদি তেওঁ আৰু কেইদিনমান অনশন অব্যাহত ৰাখে তেন্তে তেওঁৰ এক-দুই দিনৰ ভিতৰতে মৃত্যু হ'ব পাৰে । আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে যদি সোনম ৱাংচুকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বৰ বাবে ই এক লজ্জাজনক ঘটনা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৮ জুনৰ পৰা আমৰণ অনশনত বহি আছে সোনম ৱাংচুক । ক'কৰোচ্চ জনতা পাৰ্টীয়ে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আয়োজন কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই অনশন অব্যাহত ৰাখিছে । নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকে ধৰি অন্যান্য প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবাদ জনাই কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰীসকল অটল আছে ।