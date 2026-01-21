ETV Bharat / bharat

জগন্নাথ মন্দিৰক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি; সাংসদকো হত্যাৰ ভাবুকি

পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত বোমাৰ আতংক ! সামাজিক মাধ্যমত সাংসদ সুভাশীষ খুন্তিয়াক হত্যাৰ ভাবুকি । কটকটীয়া নিৰাপত্তা পুৰীত ।

জগন্নাথ মন্দিৰক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 4:27 PM IST

পুৰী (ওড়িশা) : ওড়িশাৰ বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে মন্দিৰ চৌহদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে । আনফালে বিজু জনতা দলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুভাশীষ খুন্তিয়াকো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁক ১০ লাখ টকা বিচাৰিছে আৰু পদত্যাগ নকৰিলে গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছে । আৰক্ষীয়ে দুয়োটা গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পুৰীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছে আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে । সামাজিক মাধ্যমৰ যিটো একাউণ্টৰ পৰা ভাবুকি দিয়া হৈছিল তাৰ ইউ আৰ এল লিংক পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

অৱশ্যে পুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰতীক সিঙে উল্লেখ কৰিছে যে বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল হ'ব । গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকিৰ পিছত জগন্নাথ মন্দিৰত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত তন্নতন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে ।

জগন্নাথ মন্দিৰৰ বিশেষ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু বিশেষ কামাণ্ডোৱে মন্দিৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব চম্ভালিছে । পুৰী চহৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সামাজিক মাধ্যমত হত্যাৰ ভাবুকি পোৱাৰ পিছত সাংসদগৰাকীৰ নিৰাপত্তাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকে উল্লেখ কৰিছে ।

লক্ষণীয়ভাৱে ফেচবুকত 'জুলি ৰাণী পাণ্ডা' নামৰ এজন লোকৰ একাউণ্টৰ পৰা এইধৰণৰ ভাবুকিমূলক পোষ্ট দিয়া হৈছিল । পুৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীও উত্থাপন হৈছে ।

সামাজিক মাধ্যমত লাভ কৰা ভাবুকি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ খুন্তিয়াই কয়, "দুদিন পূৰ্বে এজন লোকে মোৰ মোবাইল ফোনত ১০ লাখ টকা দাবী কৰি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ কৈছিল । মই ভুৱা বাৰ্তা বুলি ভাবি আওকাণ কৰিছিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কালি সামাজিক মাধ্যমত হত্যা আৰু গুলীচালনাৰ ভাবুকি পাইছিলো । এয়া এক গুৰুতৰ ঘটনা ।" সাংসদ খুন্তিয়াই এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰি পুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত ভাবুকি প্ৰদান কৰা জুলি ৰাণী পাণ্ডা আচলতে কোন আৰু কিয় এই পোষ্ট দিছে ? তাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । এই একাউণ্টৰ গৰাকী কোন বা এইটো ভুৱা একাউণ্ট নেকি সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি, তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভিন্নজনে দাবী জনাইছে । মন কৰিবলগীয়া যে চোৰাংচোৱা সংস্থাই বাৰে বাৰে এই জগন্নাথ মন্দিৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে সাৱধানবাণী প্ৰদান কৰি আহিছে ।

