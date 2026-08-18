সেও মানিলে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে: টি ডি পি এলৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত
ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত বিগত ২৪ দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অবিৰতভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ।
Published : August 18, 2026 at 9:52 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 10:05 AM IST
ৰাঁচী : ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে আউটচ’ৰ্চড এজেন্সী টি এছ আৰ ডাটা প্ৰচেছিং প্ৰাইভেট লিমিটেড (টি ডি পি এল)ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত সকলো পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰি ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ (জে পি এছ চি) আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগ (জে এছ এছ চি)ৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে চৰকাৰে আই এ এছ বিষয়া অমিতাভ কৌশলৰ নেতৃত্বত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰে ।
झारखंड के मेरे युवा साथियों के हितों, भविष्य और विश्वास की रक्षा को लेकर हमने हमेशा कड़े निर्णय लिए हैं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 17, 2026
JPSC JSSC एवं अन्य मुद्दों पर कैबिनेट बैठक के पश्चात मीडिया बंधुओं से बातचीत... pic.twitter.com/ucVKtZfnyu
ৰাজ্য চৰকাৰে জে এছ এছ চিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চি জি এল পৰীক্ষাও বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । লগতে ২০১৪ চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ সিদ্ধান্তও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে ।
এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সোমবাৰে বিশেষ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ লগত জড়িত বিষয়টোক লৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কেবিনেটত চৰ্চা চলিছিল । মাজনিশালৈকে চলি থকা আলোচনা আৰু বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছ’ৰেনে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে ।
কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে কয়, "চি জি এল পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা এছ আই টি আৰু চি আই ডিৰ প্ৰতিবেদনত কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহিছে যিয়ে অনিয়মৰ ইংগিত দিয়ে । জেপিএছচিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত ধৰা পৰা ছাত্ৰজন চি জি এলৰ সৈতে জড়িত বুলি ধৰা পৰিছে । ফলস্বৰূপে চৰকাৰে চি জি এল বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ২০১৪ চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু বৰ্তমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া মন্ত্ৰী সমিতিখনে শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও ৰাউণ্ডৰ আলোচনাত মিলিত হয় ।
চিজিএল পৰীক্ষা বা আন যিকোনো পৰীক্ষাৰ তদন্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশে কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল যদিও কোনো একমতত উপনীত হোৱা নাছিল । অৱশেষত আজি এখন বিশেষ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু চিজিএল পৰীক্ষাও বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে, ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত বিগত ২৪ দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অবিৰতভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনশন কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয় । কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল ।