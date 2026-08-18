ETV Bharat / bharat

সেও মানিলে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে: টি ডি পি এলৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত

ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত বিগত ২৪ দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অবিৰতভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ।

CANCEL JSSC CGL EXAM
মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 9:52 AM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী : ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে আউটচ’ৰ্চড এজেন্সী টি এছ আৰ ডাটা প্ৰচেছিং প্ৰাইভেট লিমিটেড (টি ডি পি এল)ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত সকলো পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰি ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ (জে পি এছ চি) আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগ (জে এছ এছ চি)ৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে চৰকাৰে আই এ এছ বিষয়া অমিতাভ কৌশলৰ নেতৃত্বত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰে ।

ৰাজ্য চৰকাৰে জে এছ এছ চিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চি জি এল পৰীক্ষাও বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । লগতে ২০১৪ চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ সিদ্ধান্তও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে ।

এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সোমবাৰে বিশেষ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ লগত জড়িত বিষয়টোক লৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কেবিনেটত চৰ্চা চলিছিল । মাজনিশালৈকে চলি থকা আলোচনা আৰু বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছ’ৰেনে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে ।

কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে কয়, "চি জি এল পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা এছ আই টি আৰু চি আই ডিৰ প্ৰতিবেদনত কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহিছে যিয়ে অনিয়মৰ ইংগিত দিয়ে । জেপিএছচিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত ধৰা পৰা ছাত্ৰজন চি জি এলৰ সৈতে জড়িত বুলি ধৰা পৰিছে । ফলস্বৰূপে চৰকাৰে চি জি এল বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ২০১৪ চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু বৰ্তমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া মন্ত্ৰী সমিতিখনে শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও ৰাউণ্ডৰ আলোচনাত মিলিত হয় ।

চিজিএল পৰীক্ষা বা আন যিকোনো পৰীক্ষাৰ তদন্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশে কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল যদিও কোনো একমতত উপনীত হোৱা নাছিল । অৱশেষত আজি এখন বিশেষ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু চিজিএল পৰীক্ষাও বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।

উল্লেখ্য যে, ঝাৰখণ্ডত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত বিগত ২৪ দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অবিৰতভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনশন কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয় । কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল ।

লগতে পঢ়ক : মোৰ কণ্ঠ কোনেও দমন কৰিব নোৱাৰে: ১৫ দিনত ভৰি দিলে ছাত্ৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ মাহাতোৰ অনশন

ঝাৰখণ্ড বন্ধ : প্ৰতিবাদী ছাত্ৰৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ বিৰোধিতাৰে ৰাঁচীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মী

ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ : প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ আৰু জল কেনন নিক্ষেপ

Last Updated : August 18, 2026 at 10:05 AM IST

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছ’ৰেন
ঝাৰখণ্ডৰ কেবিনেট বৈঠক
ছাত্ৰ আন্দোলন
ইটিভি ভাৰত অসম
CANCEL JSSC CGL EXAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.