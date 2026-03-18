নেপালত অৱতৰণৰ সময়তে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা, আহত এজন

কাঠমাণ্ডু পৰা নেপালৰ খোটাংলৈ মৃতদেহ কঢ়িয়াই অনা হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।

Helicopter crashes while landing in Eastern Nepal while landing, one injured
By ANI

Published : March 18, 2026 at 4:47 PM IST

কাঠমাণ্ডু (নেপাল): আকৌ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা । অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন হেলিকপ্টাৰ । পূব নেপালত অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন হেলিকপ্টাৰ, আহত এজন লোক । বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰে যে এয়াৰ ডাইনেষ্টীৰ এখন হেলিকপ্টাৰ পূব নেপালৰ খোটাং জিলাৰ এখন পথাৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এটা মৃতদেহ লৈ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা আহিছিল হেলিকপ্টাৰখন ।

জিলাখনৰ মুখ্য জিলা বিষয়া ৰেখা কাণ্ডেলে কয় যে পথাৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । তেওঁ লগতে কয় যে হেলিকপ্টাৰখনে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা খোটাংলৈ মৃতদেহ কঢ়িয়াই আনিছিল । অৱতৰণৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ।

কোম্পানীটোৱে জনোৱা অনুসৰি হেলিকপ্টাৰখনে ৫জন যাত্ৰীসহ জিলাখনলৈ উৰা মাৰিছিল । পুৱা প্ৰায় ১১:৫১ বজাত ৯এন-এএছকিউ নামৰ পঞ্জীয়ন কৰা হেলিকপ্টাৰখন খোটাঙত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ অৱতৰণ কৰে । উক্ত দুৰ্ঘটনাত হেলিকপ্টাৰখনত থকা এজন যাত্ৰী আহত হয় । পাইলট আৰু অন্যান্য যাত্ৰীসকলৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই । হেলিকপ্টাৰ কোম্পানীটোৱে এক বিবৃতিত কয় যে আহত যাত্ৰীজনক উদ্ধাৰৰ বাবে ৯এন-এএএনএ নম্বৰৰ আন এখন হেলিকপ্টাৰো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে হেলিকপ্টাৰখন প্ৰচণ্ড বতাহ বা অৱতৰণৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা ধূলিময় পৰিৱেশৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ’ব পাৰে । কোম্পানীৰ পাইলটগৰাকীৰ মতে বিমানখনত আছিল ছাবিন থাপা । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ কাৰিকৰী বিজুতি নে পাইলটৰ ভুলৰ বাবে নে প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: বৈদ্যুতিক বাহনত চাৰ্জ দি থাকোতেই লাগিল জুই : ৮ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু

বিমানৰ ৬০ শতাংশ আসনত অতিৰিক্ত মূল্য আৰোপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ

