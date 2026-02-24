দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰৰ সাগৰত অৱতৰণ, কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল যাত্ৰী
পৱন হংসৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, পুৱা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত এখন হেলিকপ্টাৰে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত জৰুৰী অৱতৰণ কৰে ।
Published : February 24, 2026 at 5:55 PM IST
প’ৰ্ট ব্লেয়াৰ: মঙলবাৰে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ মায়াবুণ্ডাৰৰ সমীপত পৱন হংসৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ সাগৰত অৱতৰণ কৰে । হেলিকপ্টাৰখনত দুজন ক্ৰুসহ ৭জন লোক আছিল । সকলোকে নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হয় । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণৰ সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু মায়াবুণ্ডাৰৰ ওচৰত অৱতৰণ কৰে ।
বিষয়াসকলে কয় যে,"হেলিকপ্টাৰখনে পুৱা প্ৰায় ৮:৪৫ বজাত শ্ৰী বিজয়পুৰম (পূৰ্বৰ প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ)ৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু প্ৰায় ৯.৩০ বজাত সাগৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত কিছু কাৰিকৰী ত্ৰুটি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পাইলটে সাগৰত ক্ৰেচ-লেণ্ডিং কৰিছিল ।"
পৱন হংসৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে,"আজি পুৱা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত পৱন হংসৰ এখন হেলিকপ্টাৰে আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জৰ মায়াবুণ্ডাৰৰ ওচৰত চুটি অৱতৰণ কৰে । হেলিকপ্টাৰখনে প'ৰ্ট ব্লেয়াৰৰ পৰা দুজন ক্ৰু আৰু পাঁচজন যাত্ৰীক লৈ উৰা মাৰিছিল । সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু নিৰাপদ । কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।"
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে আৰু কয়,"সকলো প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা প্ৰট’কল মানি চলা হৈছিল, আৰু কৰ্তৃপক্ষই ক্ৰু আৰু যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিছিল ।”
খবৰ অনুসৰি বিমানখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছিল তিনিজন পুৰুষ, এগৰাকী মহিলা, এটি শিশু আৰু দুজন পাইলট । যাত্ৰী ৰাজিতা দেৱী আৰু তেওঁৰ সন্তান কমল চৌধুৰী দাস, ছিপ্ৰা সাহা আৰু নম্বি আম্মাক মায়াবুন্দৰৰ ডাঃ আৰ পি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । য’ত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে । স্থানীয় বিষয়াসকলে কয় যে পাইলটসকলো নিৰাপদ ।
তদন্ত আৰম্ভ:
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"পাইলটকে ধৰি ৭ জন লোক আছিল । সকলো নিৰাপদ, আৰু আমি এতিয়াও পাইলটৰ বক্তব্য লোৱা নাই । আহত সকলোকে মায়াবুন্দৰৰ ডাঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আমি আহতসকলক শ্ৰী বিজয়াপুৰমলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো ।"
চতৰাত এয়াৰ এম্বুলেন্স বিমান দুৰ্ঘটনা:
ইয়াৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডৰ চতৰা জিলাত এখন এয়াৰ এম্বুলেন্স বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । ৰেডবাৰ্ড এয়াৰৱেজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মালিকানাধীন বিচক্ৰাফ্ট চি ৯০ এয়াৰ এম্বুলেন্সখন ৰাঁচীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত চতৰা জিলাৰ বনাঞ্চল ছিমৰিয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় কেপ্তেইন বিবেক বিকাশ ভগত, কেপ্তেইন সৱৰাজদীপ সিং, ডাঃ বিকাশ কুমাৰ গুপ্তা, শচীন কুমাৰ মিশ্ৰ, সঞ্জয় কুমাৰ, অৰ্চনা দেৱী, আৰু ধুৰু কুমাৰৰ ।