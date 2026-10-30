ETV Bharat / bharat

উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, ছজন যাত্ৰীৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ

উত্তৰখাণ্ডত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা : হেলিকপ্টাৰখনে দিনৰ ১:১৪ বজাত বদ্ৰীনাথ ধামৰ পৰা ডেৰাডুন সহস্ৰাধৰা হেলিপেডলৈ উৰা মাৰিছিল ।

HELICOPTER CRASH IN JOSHIMATH
উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চামোলী: উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাত শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া নিৰুদ্দেশ হয় এখন হেলিকপ্টাৰ । নিৰুদ্দেশৰ কিছু সময়ৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন যোশীমঠৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এই খবৰে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে । জানিব পৰা মতে, হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটসহ ৬জন লোক আছিল ।

খবৰ অনুসৰি, হেলিকপ্টাৰখনে দিনৰ ১:১৪ বজাত বদ্ৰীনাথ ধামৰ পৰা ডেৰাডুন সহস্ৰাধৰা হেলিপেডলৈ উৰা মাৰিছিল । সেই সময়ত নিয়ৰৰ ডাঠ আৱৰণ আছিল অঞ্চলটোত ৷ কিছু সময়ৰ পাছতে যোশীমঠৰ সমীপৰ হাতী পৰ্বত অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰখন নিৰুদ্দেশ হয় । পিছত জিলা প্ৰশাসনক এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় ।

তথ্য অনুসৰি ভাৰতীয় সেনাই প্ৰথমে চামোলীৰ জিলা দণ্ডাধীশক জনাইছিল যে হেলিকপ্টাৰখন হাতী পৰ্বতৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰী দলক সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

‘‘ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ দলটোক সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । হেলিকপ্টাৰখন বিচাৰি উলিয়াবলৈ অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে । হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটসহ ৬ জন যাত্ৰী আছিল, তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।’’ চামোলিৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ বিবেক প্ৰকাশে সংবাদ মাধ্যমক কয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়েও এই বিষয় সন্দৰ্ভত তথ্য সদৰী কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যোশীমঠৰ সাই গাঁৱৰ সমীপত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ পোৱা গৈছে । জিলা প্ৰশাসন, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, আৰু এছডিআৰএফে যৌথভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে । তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তৎক্ষণাত বিমানেৰে লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে । যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

হেলিকপ্টাৰত থকা লোকসকল

  • হিমাংশু (পাইলট)
  • প্ৰতাপ
  • অৰুণ
  • শংকৰ
  • সুধিৰ
  • এম এছ নাগাৰাজা

‘‘১৪:২১ বজাত যোশীমঠৰ মহকুমা দণ্ডাধীশে তথ্য লাভ কৰে যে যোশীমঠ অঞ্চলৰ সাই গাঁৱৰ ওচৰত এখন হেলিকপ্টাৰ ক্ৰেচ-লেণ্ড হৈছে । ইউচিএডিএৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকক জনোৱা মতে, বদ্ৰীনাথৰ পৰা সহস্ৰাধৰালৈ যোৱা ট্ৰেন্স-ভাৰত হেলিকপ্টাৰখনৰ স্থান সাই গাঁৱৰ ওপৰত থকা সেনা শিবিৰৰ সমীপতে দেখা গৈছে । দুৰ্ঘটনা আৰু ক্ৰেচ-লেণ্ডিঙৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই । যোশীমঠৰ পৰা এছ ডি আৰ এফৰ দল আৰু পাণ্ডুকেশ্বৰৰ দল ১৪:২৪ বজাত ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় ।’’ যোশীমঠৰ উপ পৰিদৰ্শক মনোহৰ কন্যালে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: ভূটানত হিমবাহ হ্ৰদত বিস্ফোৰণ : নামনি অসমত বানৰ আশংকা

TAGGED:

যোশীমঠত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত
উত্তৰখাণ্ডত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা
HELICOPTER CRASH IN JOSHIMATH
UTTARAKHAND HELICOPTER CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.