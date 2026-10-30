উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, ছজন যাত্ৰীৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ
উত্তৰখাণ্ডত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা : হেলিকপ্টাৰখনে দিনৰ ১:১৪ বজাত বদ্ৰীনাথ ধামৰ পৰা ডেৰাডুন সহস্ৰাধৰা হেলিপেডলৈ উৰা মাৰিছিল ।
Published : October 30, 2026 at 4:27 PM IST
চামোলী: উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাত শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া নিৰুদ্দেশ হয় এখন হেলিকপ্টাৰ । নিৰুদ্দেশৰ কিছু সময়ৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন যোশীমঠৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এই খবৰে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে । জানিব পৰা মতে, হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটসহ ৬জন লোক আছিল ।
খবৰ অনুসৰি, হেলিকপ্টাৰখনে দিনৰ ১:১৪ বজাত বদ্ৰীনাথ ধামৰ পৰা ডেৰাডুন সহস্ৰাধৰা হেলিপেডলৈ উৰা মাৰিছিল । সেই সময়ত নিয়ৰৰ ডাঠ আৱৰণ আছিল অঞ্চলটোত ৷ কিছু সময়ৰ পাছতে যোশীমঠৰ সমীপৰ হাতী পৰ্বত অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰখন নিৰুদ্দেশ হয় । পিছত জিলা প্ৰশাসনক এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় ।
उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, 6 लोग थे सवार #uttarakhand #chamoli #HelicopterCrash #uttarakhandhelicrash #badrinathdham #joshimath खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/wWJ6rLfVQt https://t.co/69cxOHlG8P— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 30, 2026
তথ্য অনুসৰি ভাৰতীয় সেনাই প্ৰথমে চামোলীৰ জিলা দণ্ডাধীশক জনাইছিল যে হেলিকপ্টাৰখন হাতী পৰ্বতৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰী দলক সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
VIDEO | Garhwal Commissioner Anand Swaroop says, “There is no confirmation of a helicopter crash; it has only been reported missing so far. The helicopter was a chartered aircraft operated by Trans Bharat and had been booked by someone. It was flying from Badrinath towards the Sahastradhara helipad. Its last known location was recorded above Joshimath, after which contact with it was lost. There were five passengers and one pilot on board, making a total of six people. According to UCADA, all five passengers are reportedly residents of Bengaluru. The SDRF has been mobilised to search for the missing helicopter. UCADA is also preparing to launch its own search operation.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
‘‘ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ দলটোক সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । হেলিকপ্টাৰখন বিচাৰি উলিয়াবলৈ অঞ্চলটোত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে । হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটসহ ৬ জন যাত্ৰী আছিল, তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।’’ চামোলিৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ বিবেক প্ৰকাশে সংবাদ মাধ্যমক কয় ৷
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami tweets, "We have received the unfortunate news of a helicopter crash near Chaien village, close to Joshimath. A joint rescue operation is being conducted by the district administration, disaster management department, and SDRF. I am continuously monitoring the entire incident. Instructions have been given to immediately airlift the seriously injured to higher centres for better treatment..."— ANI (@ANI) October 30, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়েও এই বিষয় সন্দৰ্ভত তথ্য সদৰী কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যোশীমঠৰ সাই গাঁৱৰ সমীপত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ পোৱা গৈছে । জিলা প্ৰশাসন, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, আৰু এছডিআৰএফে যৌথভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ।
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে । তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তৎক্ষণাত বিমানেৰে লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে । যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
হেলিকপ্টাৰত থকা লোকসকল
- হিমাংশু (পাইলট)
- প্ৰতাপ
- অৰুণ
- শংকৰ
- সুধিৰ
- এম এছ নাগাৰাজা
‘‘১৪:২১ বজাত যোশীমঠৰ মহকুমা দণ্ডাধীশে তথ্য লাভ কৰে যে যোশীমঠ অঞ্চলৰ সাই গাঁৱৰ ওচৰত এখন হেলিকপ্টাৰ ক্ৰেচ-লেণ্ড হৈছে । ইউচিএডিএৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকক জনোৱা মতে, বদ্ৰীনাথৰ পৰা সহস্ৰাধৰালৈ যোৱা ট্ৰেন্স-ভাৰত হেলিকপ্টাৰখনৰ স্থান সাই গাঁৱৰ ওপৰত থকা সেনা শিবিৰৰ সমীপতে দেখা গৈছে । দুৰ্ঘটনা আৰু ক্ৰেচ-লেণ্ডিঙৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই । যোশীমঠৰ পৰা এছ ডি আৰ এফৰ দল আৰু পাণ্ডুকেশ্বৰৰ দল ১৪:২৪ বজাত ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় ।’’ যোশীমঠৰ উপ পৰিদৰ্শক মনোহৰ কন্যালে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: ভূটানত হিমবাহ হ্ৰদত বিস্ফোৰণ : নামনি অসমত বানৰ আশংকা