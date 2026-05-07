অন্য এক হেলেন কিলাৰ ! ৯৮.৭৫ শতাংশ নম্বৰ লাভেৰে আইএছচি পৰীক্ষাৰ শীৰ্ষস্থানত বিশেষভাৱে সক্ষম ছাৰা মইন
শাৰিৰীক বাধাগ্ৰস্ততা বা অক্ষমতা জীৱনৰ হেঙাৰ নহয়, সেই কথা পুনৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীয়ে ৷
Published : May 7, 2026 at 12:41 PM IST
লক্ষ্ণৌ(উত্তৰ প্ৰদেশ): সকলোৰে সপোন থাকে ৷ সপোন পূৰণৰ বাবে কোনেনো কি নকৰে ৷ পিছে কেতিয়াবা জানো কোনোবাই জানিবলৈ বিচাৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ সপোনৰ গাঁথা ! কিন্তু হেজাৰটা প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁলোকো ব্যস্ত থাকে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰাত ৷
ছাৰা হৈছে তেনে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী ৷ পঢ়া-শুনাৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ মন ছাৰাৰ ৷ দুয়োটা চকুৰে নেদেখা, কাণেৰে নুশুনা ছাৰাৰ বাবে এই যাত্ৰা সহজ নাছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে চেষ্টা এৰি হাত সাৱটি বহি নাথাকিল ৷
১৯ বছৰীয়া ছাৰা মইনে প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে মাক জুলি হামিদৰ সৈতে নীৰৱে বহি থকা দেখা যায় ৷ ছাৰাৰ পঢ়া-শুনাত মাতৃয়ে সদায়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে ৷ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হাতৰ তলুৱাত ছাৰাই আখৰবোৰ আঁকি লয় ৷ তাৰপিছত সেইবোৰ নিজৰ কল্পনা শক্তিৰে আয়ত্ব কৰি বাক্য লিখিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এনেদৰেই নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ অনুশীলন কৰে ৷
এনেধৰণে পঢ়া-শুনা কৰিয়েই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাৰাই চলিত বৰ্ষত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে আইএছচি(দ্বাদশ শ্ৰেণী) পৰীক্ষাত ৯৮.৭৫ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ যাৰ বাবে সকলোৱে উচ্চ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক ৷
লক্ষ্ণৌৰ ক্ৰাইষ্ট চাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰী ছাৰাই ভূগোল আৰু গণসংযোগত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে ইংৰাজীত ৯৮ আৰু বিজ্ঞানত ৯৭ নম্বৰ লাভ কৰে । ছাৰাৰ এই সফলতাৰ বাবে শিক্ষক আৰু সহপাঠীসকলে তেওঁক মৰমেৰে ‘হেলেন কিলাৰ’ আখ্যা দিছে ৷ শাৰিৰীক অক্ষমতা স্বত্বেও যুৱতীগৰাকীয়ে লাভ কৰা সফলতাত আজি সকলো সুখী ৷
উল্লেখ্য় যে, হেলেন কিলাৰ আছিল এগৰাকী বিখ্যাত আমেৰিকান লেখিকা, কৰ্মী আৰু প্ৰবক্তা ৷ তেওঁ শাৰিৰীকভাৱে অক্ষম প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ৷ হেলেন কিলাৰৰ সৈতে ছাৰাৰ এই শিক্ষায়তনিক যাত্ৰাৰ বহু সাদৃশ্য আছে ৷ অধ্যয়নৰ সময়চোৱাত হেলেনৰ লেখীয়াকৈ ছাৰাই বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
নিচেই কম বয়সৰে পৰা ছাৰাৰ শৰীৰত দেখা দিছিল চাৰক’ইড’ছিছ নামৰ এক দুৰাৰোগ্য ৰোগে ৷ ই এক প্ৰদাহজনিত ৰোগ, য’ত শৰীৰৰ অংগসমূহত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কোষত সৰু সৰু কিছুমান থুপ(গ্ৰেনুল’মা) গঢ় লৈ উঠে । তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পিছত ছাৰাৰ শ্ৰৱণ ক্ষমতা ক্ৰমান্বয়ে লোপ পাবলৈ ধৰে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হায়দৰাবাদত ছাৰাৰ চিকিৎসা কৰাৰ পিছত শাৰীৰিক পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ শ্ৰৱণ শক্তি একেবাৰে লোপ পায় ৷
শাৰিৰীক বাধাগ্ৰস্ততাৰ বাবে পৰিয়ালে তেওঁক বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে থকা ক্ৰাইষ্ট চাৰ্চ কলেজত নামভৰ্তি কৰোৱাই বুলি ছাৰাৰ পিতৃ মইন আহমেদে জানিবলৈ দিয়ে ৷
পিতৃয়ে কয়, ‘‘নিজ ঘৰতে ছাৰাই পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ কিছু সুকীয়া পন্থা অৱলম্বন কৰে ৷ ছাৰাই স্পৰ্শৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আমি তাইৰ হাতৰ তলুৱাত আখৰ আঁকিছিলো আৰু তাই সংকেতৰ মাধ্যমৰে বা আৰু চিহ্নৰ জৰিয়তে সঁহাৰি দিছিল । ছাৰাৰ শিক্ষা পদ্ধতিত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ আনকি অৰ্বিট ৰিডাৰৰ দৰে ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ এটা যন্ত্ৰও আছিল ৷ যাৰ দ্বাৰা ছাৰাই লাহে লাহে নিজে নিজে পঢ়িবলৈ আৰু শিকিবলৈ ধৰিছিল ৷’’
অখিলেশ যাদৱ, মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ছাৰাৰ এই সফলতাৰ বাবে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনায় ৷
এতিয়া ছাৰাৰ উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণৰ মন ৷ সমান্তৰালকৈ পেছাদাৰী জীৱনতো মনোনিৱেশ কৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীয়ে ৷ ছাৰাৰ মাতৃ জুলিয়ে কয়, ‘‘ছাৰাৰ স্নাতক হোৱাৰ মন ৷ একে সময়তে ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক সেৱাত যোগদানৰ লক্ষ্যৰে ছাৰাই চলাই গৈছে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি ৷’’
মাতৃয়ে লগতে কয় যে, ‘‘কন্যাৰ সফলতা যিকোনো উচ্চ মানদণ্ডৰ প্ৰতীক । বহুতৰে বাবে তেওঁ এতিয়া কেৱল এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী নহয়, বৰং অধ্যৱসায়ৰ প্ৰতীক, নীৰৱে সপোনক আকাৰ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰতীক ৷’’
শাৰিৰীক বাধাগ্ৰস্ততা বা অক্ষমতা জীৱনৰ হেঙাৰ নহয়, সেই কথা পুনৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাৰা মইনে ৷
