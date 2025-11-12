‘এয়া ঘৃণনীয় সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড’, লালকিল্লা বিস্ফোৰণক গৰিহণা দি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গৃহীত প্ৰস্তাৱ

‘এয়া ঘৃণনীয় সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড’, লালকিল্লা বিস্ফোৰণক গৰিহণা দি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গৃহীত প্ৰস্তাৱ
নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া এই বৰ্বৰ ঘটনাক কাপুৰুষালি বুলি অভিহিত কৰি গৰিহণা দিয়ে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ৷
Published : November 12, 2025 at 10:18 PM IST
নতুন দিল্লী: বিগত ১০ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ প্ৰতি শোকপ্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে । এই বিস্ফোৰণৰ ফলত একাধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে আন কেইবাজনো আহত হৈছিল ।
বুধবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘কেবিনেটৰ সদস্যসকলে ইয়াক ঘৃণনীয় সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড হিচাপে আখ্যা দিয়াৰ লগতে বিস্ফোৰণত নিহত হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দুই মিনিটৰ মৌনতা অৱলম্বন কৰে ।’’
তেওঁ কয় যে নিৰীহৰ প্ৰাণ লোৱা কাপুৰুষৰ এই কাৰ্যক মন্ত্ৰীসভাই নিন্দা কৰে আৰু এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে কেবিনেটে এক প্ৰস্তাৱ জাৰি কৰে । কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱৰ উদ্ধৃতি দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ ১০ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া লালকিল্লাৰ সমীপত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণ দেশ বিৰোধী শক্তিয়ে সংঘটিত কৰা এক জঘন্য সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডৰ সাক্ষী হৈ পৰিছে । বিস্ফোৰণৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন বহু লোক আহত হয় ।’’
এই নিৰ্মম হিংসাত্মক কাৰ্যৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি কেবিনেটে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ তদুপৰি প্ৰতিগৰাকী আহতৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ভুক্তভোগীসকলক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা, যত্ন আৰু সহায় আগবঢ়োৱা চিকিৎসা কৰ্মী আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিদাতাসকলৰ দ্ৰুত প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে ৷
‘‘মন্ত্ৰীসভাই এই নিৰ্মম আৰু কাপুৰুষৰ কাৰ্যক নিন্দা কৰিছে, যাৰ ফলত নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ই সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ইয়াৰ সকলো ৰূপ আৰু প্ৰকাশৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ নীতিৰ প্ৰতি ভাৰতৰ অটল দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে’’ বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে কয় ৷
এইক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ অধিকাংশ চৰকাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা ঐক্য আৰু সমৰ্থনৰ বাবেও কেবিনেটে শলাগ লয় । ‘‘ইয়াত প্ৰতিকূলতাৰ সন্মুখীন হৈ সাহস আৰু সহমৰ্মিতাৰে কাম কৰা প্ৰতিটো কৰ্তৃপক্ষ, নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু নাগৰিকসকলৰ সময়োপযোগী আৰু সমন্বিত সঁহাৰি প্ৰশংসাৰে লক্ষ্য কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা আৰু কৰ্তব্যবোধ গভীৰভাৱে প্ৰশংসনীয়’’ - বিবৃতিটোত উল্লেখ থকা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
কেবিনেটে এই কাণ্ডৰ তদন্ত শীঘ্ৰে আৰু সম্পূৰ্ণ পেছাদাৰীভাৱে কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাক আহ্বান জনাইছে যাতে অপৰাধীক অনতিপলমে ন্যায়ৰ কাঠগড়ালৈ টানি আনিব পৰা যায় ৷
বৈষ্ণৱে কয় যে চৰকাৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷ মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি থকা স্থায়ী দায়বদ্ধতাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ জীৱন আৰু মংগল সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ অটল স্থিতিক কেবিনেটে পুনৰ দৃঢ়তাৰে সমৰ্থন জনাইছে ৷’’
