ETV Bharat / bharat

উত্তৰাখণ্ডত ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ, প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা

বৰফৰ মাজত আৱদ্ধ ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বন বিভাগৰ ৷ উত্তৰকাশীত বৰ্তমানো উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত আছে...

Heavy Snowfall Traps 121 Trekkers On Gangotri Trek
উত্তৰাখণ্ডত ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

উত্তৰকাশী : নেপালত যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে, ভাৰতৰ উত্তৰাখণ্ডত হৈছে তুষাৰপাত বা বৰফ বৰষুণ ৷ যাৰ বাবে পৰ্বতাৰোহীৰ বাবে বহুকেইটা পথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ৷ আনহাতে সোমবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ বনবিভাগে ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জনোৱা অনুসৰি, গংগোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গো-মুখ আৰু তপোবনৰ মাজৰ এলেকাৰ পৰা ১২১ গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ অত্যাধিক মাত্ৰাত হোৱা বৰফ বৰষুণৰ বাবে দেওবাৰে পৰ্বতাৰোহীসকল আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল সেই স্থানত ৷

জানিব পৰা মতে, গো-মুখ আৰু তপোবনৰ মাজৰ এলেকাত পৰ্বতাৰোহীসকল বিগত দুই-তিনিদিন ধৰি কেম্প পাতি আছিল৷ কিন্তু অত্যাধিক মাত্ৰাত হোৱা তুষাৰপাত বা বৰফ বৰষুণৰ বাবে শনিবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা পৰ্বতাৰোহীসকল আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল ৷ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে প্ৰশাসন আৰু বনবিভাগৰ লোকৰ তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ৷

এই সন্দৰ্ভত গংগোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিভাগৰ পৰিদৰ্শক ৰাজবীৰ ৰাৱাটে কয়,"শনিবাৰৰ পৰা গো-মুখ আৰু তপোবনৰ মাজৰ এলেকাত অত্যাধিক মাত্ৰাত তুষাৰপাত হৈছিল ৷ যাৰ বাবে পৰ্বতাৰোহীসকলে নিৰাপদ স্থানলৈ ঘূৰি আহিব পৰা নাছিল ৷"

তেওঁ লগত কয়,"বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশত দেওবাৰে আমি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলটো ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কাৰণ হৈ আছিল ধাৰাসাৰ তুষাৰপাত হৈছিল ৷ তাৰ মাজতে আমাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই ক্ৰমান্বয়ে ১২১ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ গো-মুখ আৰু তপোবন এলেকাৰ মাজত থকা যিসকল পৰ্বতাৰোহী আছিল সকলোকে সুকলে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷"

আনহাতে উত্তৰকাশীৰ সুচ্চ স্থানত থকা পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰৰ বাবেও অভিযান চলাই থকা হৈছে বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে ৷ যিহেতুকে উত্তৰকাশীত ৮৯ গৰাকী পৰ্বতাৰোহী পৰ্বতৰ সুচ্চ স্থানত, ১৮ গৰাকী পৰ্বতাৰোহী কালিণ্ডী পাছ শিবিৰত আৰু ২৯ গৰাকী পৰ্বতাৰোহী আওদেন ক'ল শিবিৰত আবদ্ধ হৈ আছিল ৷

ইয়াৰে উত্তৰকাশীৰ পৰ্বতৰ শিখৰত থকা ২৯ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

সৰ্বমুঠ ১৩৬ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰৰ বাবে হাৰছালিৰ পৰা তিনিখনৈ হেলিকপ্টাৰ উৰা মাৰিছে বুলিও প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ৷ ইফালে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুস্কৰ সিং ধামীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: ইউপিআই লেনদেনৰ বাবদ মাচুল ! কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

TAGGED:

উত্তৰাখণ্ড
গংগোত্ৰী
তপোবন
তুষাৰপাত
UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.