অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ: ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে বতাহ, কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ
২৭ আৰু ২৮ অক্টোবৰত উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানামত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷
By PTI
Published : October 28, 2026 at 7:52 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 7:57 AM IST
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ : পশ্চিম-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ তীব্ৰতৰ হৈ অতি ভয়াৱহ ঘূৰ্ণীবতাহ ধুমুহালৈ পৰিণত হৈছে ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপকূলৰ ওচৰত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ ‘প্ৰায় স্থবিৰ’ হৈ আছে আৰু অহা ২-৩ ঘণ্টালৈকে স্থলপথত প্ৰৱেশ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বুধবাৰে পুৱা ৬:১৫ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে এখন টেলিকনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰি ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহৰ পৰিস্থিতি আৰু চলি থকা সাহায্য কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷
STORY | Cyclone Arnab's landfall process continues along Andhra coast The landfall process of “very severe” cyclonic storm Arnab was continuing along the Andhra Pradesh coast on Wednesday, the India Meteorological Department (IMD) said with the storm’s centre remaining very close to the coastline. READ: https://t.co/vczIJ75iuQ #CycloneArnab #CycloneUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
এই ঘূৰ্ণীবতাহে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি য়ানামৰ দক্ষিণে বাপটলা আৰু বিশাখাপট্টনমৰ মাজত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানাম উপকূল অতিক্ৰম কৰিব ৷ ই এক অতি বিপজ্জনক ঘূৰ্ণীবতাহৰ ধুমুহা, সৰ্বোচ্চ বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ আৰু ধুমুহা ঘণ্টাত ১৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ’ব ।
আনকাপলে, বিশাখাপট্টনম, কাকিনাদা, আৰু ক’নাছিমা জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
VIDEO | Cyclone Arnab: Landfall process continues, with rough seas and strong gusty winds along the Kakinada coastline; visuals from 7:20 am. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/aYzQix4C8N— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
বিশাখাপট্টনম, কাকিনাদা, কোনাচিমা, আৰু পশ্চিম গোদাৱৰী জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷ ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত কিছু অঞ্চলত গছ-গছনি বাগৰি পৰিছে ৷
আই এম ডিয়ে জনোৱা মতে, ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ৮:৩০ বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা ৪ বজাৰ ভিতৰত অনকাপলে, ভিজিয়ানাগৰম, আৰু বিশাখাপট্টনম জিলাৰ কেইবাখনো ঠাইত ২০০ মিলিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
VIDEO | Kakinada, Andhra Pradesh: Heavy rainfall leads to waterlogging in several parts of the city as Cyclone Arnab makes landfall along Andhra Pradesh coast south of Yanam. #CycloneArnabUpdate #CycloneUpdate #AndhraPradeshNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
আনকাপলেৰ কান্নুৰিপলেমত সৰ্বাধিক ২৬১.৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বিপৰীতে ভিজিয়ানগৰ জিলাৰ কেভিবিআৰ স্কুলত ২৫৯.৭৪ মিলিমিটাৰ আৰু বিশাখাপট্টনমৰ ১৬ নং আৰক্ষী বেটেলিয়ন এলেকাত ২৫৯.০৬ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় ৷
ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে প্ৰৱল বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷