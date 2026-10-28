ETV Bharat / bharat

অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ: ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে বতাহ, কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ

২৭ আৰু ২৮ অক্টোবৰত উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানামত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

CYCLONE ARNAB
অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : October 28, 2026 at 7:52 AM IST

|

Updated : October 28, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ : পশ্চিম-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ তীব্ৰতৰ হৈ অতি ভয়াৱহ ঘূৰ্ণীবতাহ ধুমুহালৈ পৰিণত হৈছে ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপকূলৰ ওচৰত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ ‘প্ৰায় স্থবিৰ’ হৈ আছে আৰু অহা ২-৩ ঘণ্টালৈকে স্থলপথত প্ৰৱেশ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বুধবাৰে পুৱা ৬:১৫ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে এখন টেলিকনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰি ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহৰ পৰিস্থিতি আৰু চলি থকা সাহায্য কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

এই ঘূৰ্ণীবতাহে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি য়ানামৰ দক্ষিণে বাপটলা আৰু বিশাখাপট্টনমৰ মাজত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানাম উপকূল অতিক্ৰম কৰিব ৷ ই এক অতি বিপজ্জনক ঘূৰ্ণীবতাহৰ ধুমুহা, সৰ্বোচ্চ বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ আৰু ধুমুহা ঘণ্টাত ১৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ’ব ।

আনকাপলে, বিশাখাপট্টনম, কাকিনাদা, আৰু ক’নাছিমা জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বিশাখাপট্টনম, কাকিনাদা, কোনাচিমা, আৰু পশ্চিম গোদাৱৰী জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷ ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত কিছু অঞ্চলত গছ-গছনি বাগৰি পৰিছে ৷

আই এম ডিয়ে জনোৱা মতে, ২৭ অক্টোবৰৰ পুৱা ৮:৩০ বজাৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা ৪ বজাৰ ভিতৰত অনকাপলে, ভিজিয়ানাগৰম, আৰু বিশাখাপট্টনম জিলাৰ কেইবাখনো ঠাইত ২০০ মিলিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আনকাপলেৰ কান্নুৰিপলেমত সৰ্বাধিক ২৬১.৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বিপৰীতে ভিজিয়ানগৰ জিলাৰ কেভিবিআৰ স্কুলত ২৫৯.৭৪ মিলিমিটাৰ আৰু বিশাখাপট্টনমৰ ১৬ নং আৰক্ষী বেটেলিয়ন এলেকাত ২৫৯.০৬ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে প্ৰৱল বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

লগতে পঢ়ক : 'অৰ্ণৱ'ৰ তাণ্ডৱ ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত থাকিব, বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

'অৰ্ণৱ' আহি আছে ! ত্ৰস্তমান দেশৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ কেবাখনো ৰাজ্য

আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ : ওড়িশা-অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক সতৰ্ক হৈ থকাৰ সকীয়নি

প্ৰতি ঘণ্টাত ৫৫-৭৫ কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ 'অৰ্ণৱ'

Last Updated : October 28, 2026 at 7:57 AM IST

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ
বংগোপসাগৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ
IMD CYCLONE ARNAB UPDATES
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.