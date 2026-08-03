কেৰালাত ধাৰাসাৰ বৰষুণত ৮জনৰ মৃত্যু, নিৰুদ্দেশ ৮ জন
আই এম ডিয়ে সোমবাৰে ৰাজ্যখনত ‘ইয়ে’ল্ল এলাৰ্ট’ জাৰি কৰিছে ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত জৰুৰীকালীন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে দ্ৰুতগতিত সাহায্য অভিযান চলোৱা হৈছে ।
Published : August 3, 2026 at 9:17 AM IST
তিৰুৱনন্তপুৰম (কেৰালা) : ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কেৰালাৰ বহু অঞ্চল বানত আক্ৰান্ত হৈছে । ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত মুঠ ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৮ জন নিৰুদ্দেশ হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ১৩ জন লোক আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ২৭টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱাৰ লগতে ১৯৬টা ঘৰ আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ৫,৭৯২ জন লোকক ২০৯টা সাহায্য শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
আই এম ডিয়ে সোমবাৰে ৰাজ্যখনত ‘ইয়ে’ল্ল এলাৰ্ট’ জাৰি কৰিছে ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত জৰুৰীকালীন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে দ্ৰুতগতিত সাহায্য অভিযান চলোৱা হৈছে ।
বেয়া বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাখনো জিলাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে সোমবাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত পাঠানমথিত্তা, কান্নুৰ, কাছাৰগোড, কোঝিকোড়, ৱায়ানাড়, থ্ৰিছুৰ, কোট্টাইম, ইডুক্কি, মালাপ্পুৰম, পলাক্কাড় আদি অন্যতম । আলাপ্পুঝা জিলাৰ কুট্টানাড আৰু চেংগানুৰ তালুকতো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
পাঠনামথিত্তাৰ জিলা আয়ুক্ত এ নিজামুদ্দিনে কয়, "অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাবিদ্যালয় আৰু টিউচন চেণ্টাৰলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সোমবাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে । অৱশ্যে পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰিত ৰাজহুৱা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা পৰিকল্পনা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ’ব ।"
জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ তথা জিলা আয়ুক্ত পি বিষ্ণুৰাজে কান্নুৰত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । তেওঁ কয় যে সোমবাৰে সকলো চৰকাৰী, সাহায্যপ্ৰাপ্ত, আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, টিউচন কেন্দ্ৰ, মাদ্ৰাছা বন্ধ থাকিব । একেদৰে আয়ুক্ত অৰ্জুন পাণ্ডিয়ানে কাছাৰগোড়ত বন্ধ ঘোষণা কৰে, য’ত কলেজ, স্কুল, অংগনৱাড়ী, টিউচন চেণ্টাৰ, আইচিএছই আৰু চিবিএছই স্কুল, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, মাদ্ৰাছাকে ধৰি সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সোমবাৰে বন্ধ থাকিব ।
এই সময়ছোৱাত নিৰ্ধাৰিত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা পৰীক্ষাসমূহ কোনো বাধা নোহোৱাকৈ চলি থাকিব বুলি বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে ।
ইফালে অবিৰত বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলত পানী জমা হোৱাৰ লগতে সামান্য ভূমিস্খলন আৰম্ভ হৈছে । নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে নিম্নভূমি পানীত বুৰ যোৱাত ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু এই কঠিন বতৰত ৰাইজক সজাগ আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক : বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি, ১.৩৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত