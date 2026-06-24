অৰুণাচলত প্ৰলয়ংকৰী বান, নিৰুদ্দেশ তিনিজনকৈ লোক

অৰুণাচলত প্ৰলয়ংকৰী বান, নিৰুদ্দেশ তিনিজনকৈ লোক
ইয়াজালি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পুছাৰ সমীপৰ নীপকো প্ৰজেক্ট কলনীত হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানৰ ফলত তিনিজন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Published : June 24, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 12:47 PM IST
ইটানগৰ: প্ৰকৃতিৰ ৰোষত অৰুণাচল প্ৰদেশ ৷ বুধবাৰে পুৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেয়ী পানয়োৰ জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানত নিম্নভূমি প্লাৱিত হোৱাৰ লগতে নীপকো কল'নীৰ ১৮টাকৈ বাসগৃহত বানত উটি গৈছে ৷
ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হোৱা ভূমিস্খলনে যান-বাহনৰ চলাচলত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ আছে বুলি এজন বিষয়াই জনায় ।
STORY | Heavy rain triggers landslides, flash floods; 3 missing in Arunachal— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026
Incessant rain triggered flash floods in Keyi Panyor district of Arunachal Pradesh on Wednesday morning, inundating low-lying areas and damaging 18 residential units, while landslides on a national… pic.twitter.com/BLWItBfP3w
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সচিব ডানি চুলুৱে জনোৱা মতে, ইয়াজালি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত প’ছাৰ সমীপৰ নীপকো প্ৰজেক্ট কলনীৰ নিকটৱৰ্তী এলেকাত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হঠাৎ অহা বানৰ ফলত তিনিজন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বৰষুণৰ ফলত নিৰ্মাণৰ অধীনত থকা এখন ৰিটেইনিং ৱাল ভাঙি যায়, আৰু কলনীটোৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা নিম্নভূমিৰ আৱাসিক অঞ্চলসমূহত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰে বুলিও তেওঁ কয়।
ৰক্ষা কৰা প্ৰভু...চকুৰ পচাৰতে ঢাঁহি-মুহি লৈ গৈছে সকলো। বৰষুণ-ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেয়ি পেনিয়ৰ জিলাৰ প'ছা গাঁৱৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন। হঠাতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিল, বালি আৰু মাটিৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। pic.twitter.com/0pmqNOok04— PRANAB CHETIA (@pranabchetia111) June 24, 2026
প্ৰশাসনে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু চক্ৰ বিষয়াক উদ্ধাৰ অভিযানৰ মূল্যায়ন আৰু সমন্বয়ৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানলৈ লৰালৰিকৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ছুলুৱে কয় যে এছডিআৰএফৰ এটা দল নিয়োগ কৰা হৈছে, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আৰু সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ফালে আগবাঢ়িছে ।
लखीमपुर, असम: अरुणाचल की पहाड़ियों में भारी बारिश से जियाधल और कुमुतिया नदियां उफान पर हैं, जिससे लखीमपुर ज़िले के चंपारा में स्टेट हाईवे 22 पर पानी भर गया है। घोगामुख-ढाकुआखाना लिंक पूरी तरह से कट गया है। सड़क अभी भी कुछ समय के लिए बंद है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और प्रशासन को… pic.twitter.com/SQgJ3XK5hZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 23, 2026
ইয়াজালিৰ এলেকাৰ ভিতৰত উপলব্ধ সকলো সংৰক্ষিত কৰ্মী আৰু বাহন সংগঠিত কৰা হৈছে, আৰু জৰুৰীকালীন অভিযানত সহায় কৰিবলৈ প্ৰাক্তন সেনা জোৱানকো মাতি অনা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বৈদ্যুতিক শক্তি নিগমে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ৰঙানদী বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰকল্পটোত বিদ্যুৎ উৎপাদন সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।
প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ পথ সংযোগতো ব্যাঘাত জন্মে, পটিন আৰু হোজৰ ওচৰৰ ঘাইপথৰ তিনিটা অংশ ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে, আনহাতে তাত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰে বুলি সচিবগৰাকীয়ে জনায় ।
Heavy rainfall and flash flooding have caused significant destruction at the NEEPCO Colony in Posa, Yazali, Keyi #Panyor District, #ArunachalPradesh, India.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 24, 2026
According to the information so far, 15 quarters were destroyed and the main highway bridge was washed away. pic.twitter.com/maMMWBFmF8
পুনৰুদ্ধাৰৰ কামৰ বাবে সম্পদ আৰু যন্ত্ৰপাতি স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু ঘাইপথৰ ঠিকাদাৰক সোনকালে যান-বাহনৰ চলাচল পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত অনুসন্ধান আৰু মূল্যায়ন অভিযান অব্যাহত আছে, আৰু ক্ষতিৰ সম্পূৰ্ণ অঞ্চলৰ সবিশেষ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বুলিও চুলুৱে লগতে কয়।
বিগত কেইবাদিনো ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো জিলাৰ ভূমিস্খলন, ক্ষন্তেকীয়া বানপানী আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই দুৰ্বল অঞ্চল আৰু নদীৰ পাৰত বাস কৰা লোকসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
আই এন এছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জীয়াধল আৰু কুমটিয়া নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত লখিমপুৰ জিলাৰ চম্পাৰাত ২২ নং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে । গোগামুখ-ঢকুৱাখনাৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । কিছুদিন ধৰি পথটো বন্ধ হৈ আছে । কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে, আৰু প্ৰশাসনে সাহায্য আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে ।
এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, ‘‘ৰক্ষা কৰা প্ৰভু...চকুৰ পচাৰতে ঢাঁহি-মুহি লৈ গৈছে সকলো । বৰষুণ-ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেয়ি পেনিয়ৰ জিলাৰ প'ছা গাঁৱৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন । হঠাতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিল, বালি আৰু মাটিৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন ।’’
লগতে পঢ়ক: ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, অসম-অৰুণাচলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা