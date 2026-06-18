এসপ্তাহলৈ হ’ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, জানি লওক দেশৰ লগতে অসমৰ বতৰা
প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত মানুহক চৰম অশান্তিত ভোগাইছে ৷ কিন্তু বৰষুণে যেন সেই অশান্তি কিছু দূৰ কৰিব ৷
Published : June 18, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 12:09 PM IST
অংকিতা কুমাৰী
নতুন দিল্লী: বিগত দিন কেইটাত উৎকট গৰমে দহাৰ পাছত এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এজাক বৰষুণলৈ ৷ কিয়নো বৰষুণৰ লগে লগে উষ্ণতা কিছু হ্ৰাস পাব আৰু গৰমৰ পৰা মানুহ সামান্য সকাহ লাভ কৰিব পাৰিব ৷ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰা বতৰৰ আগলি বতৰাই বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা জগাইছে ৷
প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত মানুহক চৰম অশান্তিত ভোগাইছে ৷ কিন্তু বৰষুণে যেন সেই অশান্তি কিছু দূৰ কৰিব ৷ দিল্লীত পুনৰ দেখা গৈছে উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ বতৰ । সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৩৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ওচৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, আনহাতে সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ৩০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ওচৰত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পূৰ্বানুমান কৰিছে যে দুপৰীয়াৰ ভাগত সামান্য বৰষুণ বা বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰিৱেশবিদ ৰাজেশ পালে কয় যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত অস্বাভাৱিক বৰ্ষাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত মৌচুমী জলবায়ু সাময়িকভাৱে স্থবিৰতাৰ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে । দিল্লীত বাৰিষাৰ সাধাৰণ আগমনৰ তাৰিখ ২৭ জুন, কিন্তু এই প্ৰৱেশ দেৰি হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও ক’ব পৰা হোৱা নাই । আগন্তুক সপ্তাহত বংগোপসাগৰত পৰৱৰ্তী নিম্ন চাপ গঠনে বহুলাংশে নিৰ্ণয় কৰিব যে মৌচুমী সময়মতে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নে জুলাইৰ আৰম্ভণিতহে ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা যাব ।
ৰাজেশ পালে লগতে কয় যে, উত্তৰ ভাৰতৰ বাবে বৰ্তমান ডাঙৰ চিন্তা বাৰিষাৰ আৰম্ভণিৰ তাৰিখ নহয়, বৰঞ্চ বাৰিষাৰ প্ৰবল ঢৌৰ সৃষ্টি নোহোৱালৈকে অপৰিৱৰ্তিত গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিস্থিতিহে ।
তাপ আৰু আৰ্দ্ৰতা স্থায়ী হৈ আছে
কিছু অঞ্চলত মাজে মাজে বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা মানুহে কোনো সকাহ পোৱা নাই। বিহাৰ, ওড়িশা, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আৰ্দ্ৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ই অহা তিনি-চাৰি দিনলৈকে থাকিব, যাৰ ফলত বতৰৰ পৰিস্থিতি বাসিন্দাসকলৰ বাবে অস্বস্তিকৰ হৈ পৰিব ।
সৰ্বভাৰতীয় বতৰৰ পূৰ্বাভাস
উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত
জম্মু-কাশ্মীৰ, লাডাখ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত এসপ্তাহ ধৰি ব্যাপক বৰষুণৰ পূৰ্বানুমান প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । পশ্চিম ৰাজস্থান, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাত অহা দুদিনত বৰষুণৰ লগে লগে ধুমুহা বতাহৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
পূব ভাৰত
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ১০ জুনৰ পৰা ২২ জুনলৈকে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু ওড়িশাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উপ-হিমালয় অঞ্চল পশ্চিম বংগ, বিহাৰ আৰু ছিকিমত দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম প্ৰতিকূল বতৰৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, য’ত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে ধুমুহাও হ’ব । ২৪ জুনলৈকে এই অঞ্চলসমূহত বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ হ’ব আৰু ৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ধুমুহা হ’ব পাৰে ।
উত্তৰ-পূব ভাৰত
১৮ৰ পৰা ২৪ জুনলৈকে সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই অঞ্চলসমূহত সপ্তাহটোৰ ভিতৰত ধুমুহা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ।
মধ্য ভাৰত
১৮ জুনৰ পৰা ২৪ জুনলৈকে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু বিদৰ্ভৰ ওপৰত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ১৮ জুনৰ পৰা ২১ জুনলৈকে সমগ্ৰ পূব আৰু পশ্চিম মধ্য প্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু বিদৰ্ভত ধুমুহা, বিজুলী আৰু মজলীয়াৰ পৰা ঘন বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস প্ৰদান কৰিছে ।
পশ্চিম ভাৰত
১৮ -২৪ জুনত সমগ্ৰ গুজৰাট, কংকন আৰু গোৱা, মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মাৰাথৱাড়াত প্ৰৱল বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । ১৮ জুনত কংকন-গোৱা, মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মাৰাথৱাড়াৰ কিছু অংশত বজ্ৰপাত আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ সৈতে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে মহাৰাষ্ট্ৰত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীৰ অগ্ৰগতিৰ পলম হোৱা সন্দৰ্ভত এক বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে ।
দক্ষিণ ভাৰত
দক্ষিণ ভাৰতত ২৪ জুনলৈকে সমগ্ৰ তেলেংগানা, উপকূলীয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, ৰায়ালাসীমা, কৰ্ণাটক, কেৰালা, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু লক্ষদ্বীপত বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ১৮ জুনত তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰীl প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিছে । এই অঞ্চলসমূহত ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বতাহৰ সৈতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: খাণ্ডং বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা, কপিলীৰ দুয়োপাৰ বুৰাব পাৰে বানে !