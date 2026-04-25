দেশৰ অধিকাংশ ঠাইত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা: এসপ্তাহলৈ গৰম বতাহৰ সতৰ্কবাণী
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰম বৃদ্ধি পাইছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এসপ্তাহলৈ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত গৰম বতাহ বোৱাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । সুৰভি গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদন...
Published : April 25, 2026 at 11:46 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ দুই তৃতীয়াংশ অংশক ভয়াৱহ গৰমে জুৰুলা কৰিছে । ইফালে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে তীব্ৰ গৰম বতাহ বলাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (আইএমডি) শনিবাৰে উৎকট গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি উত্তৰ-পশ্চিম, মধ্য, উপদ্বীপীয় ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ৪৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আছিল । সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৰাজস্থানৰ শ্ৰীগংগানগৰত ৪৪.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । তদুপৰি বহু অঞ্চলৰ তাপমাত্ৰা বছৰৰ এই সময়ছোৱাৰ গড়তকৈ ৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বা তাতকৈ অধিক আছিল । তদুপৰি গৰম বতাহে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
দিল্লীৰ তথ্যৰ ধাৰাসমূহেও একে ধৰণৰ আৰ্হি প্ৰতিফলিত কৰে । ২০২০ চনৰ এপ্ৰিলত দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা ৩৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈকে আছিল । ২০২১ চনত তাপমাত্ৰা ৪২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ৪৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈকে আছিল । ২০২৩ চনত দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা ৪৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ৪৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈকে আছিল, যিটো ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতত তীব্ৰ গৰম বতাহৰ সময়ত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ।
বিশেষজ্ঞৰ সতৰ্কবাণী
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ আগতীয়া আৰম্ভণিয়ে জলবায়ুৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিয়ে । শক্তি, পৰিৱেশ আৰু পানী পৰিষদৰ (CEEW) গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ প্ৰায় ৫৭% জিলাত গৰম বতাহৰ অধিক আশংকা থাকে, যাৰ ফলত দেশৰ প্ৰায় ৭৬% জনসংখ্যাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ।
পৰিৱেশ বিজ্ঞানী ড০ হিষ্মী জমীল হুছেইনে এই ধাৰাক অতি চিন্তনীয় বুলি অভিহিত কৰিছে । ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "এপ্ৰিল মাহৰ তাপমাত্ৰা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । বিগত সময়ত প্ৰায় ৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ২০২৬ চনত ৪৪ ডিগ্ৰীলৈকে আমি কেৱল উঠা-নমা হোৱাই নহয়, জলবায়ুৰ ভিত্তি ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছো । ইয়াতকৈও চিন্তনীয় কথাটো হ'ল যে এই তাপমাত্ৰা এতিয়া ২০২২ চনৰ গৰম বতাহৰ শীৰ্ষ তাপমাত্ৰাৰ সৈতে মিল আছে, কিন্তু ঋতুৰ বহু আগতেই বৃদ্ধি হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এয়া কেৱল পৰিৱেশৰ বিষয় নহয়; ই জনস্বাস্থ্য, অৰ্থনৈতিক আৰু নগৰীয়া স্থিতিস্থাপকতাৰ প্ৰত্যাহ্বান । গৰম বতাহে হয়তো বানপানী বা ভূমিকম্পৰ দৰে শিৰোনাম দখল নকৰিবও পাৰে, তথাপিও ই নিৰৱে মানুহক অস্থিৰ কৰি তুলিছে । তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে উৎপাদনশীলতাত প্ৰভাৱ পেলাইছে, স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ দুৰ্বল লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।"
আইএমডিয়ে এই অঞ্চলসমূহত সতৰ্কবাণী, পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে যে অনাগত দিনত জম্মু-কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু মধ্য ভাৰতৰ কিছু অংশত গৰম বতাহৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অতি সম্ভাৱনা আছে । ইফালে উপকূলীয় আৰু পূব অঞ্চলত গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে অস্বস্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে ।
এটা নতুন চিন্তা হৈছে 'ৰাতি গৰম' অবিৰত থকাটো, বিশেষকৈ উত্তৰ সমভূমি অঞ্চলত পৰিস্থিতি আতংকজনক । ইয়াত ৰাতিৰ গৰম তাপমাত্ৰাই সূৰ্যাস্তৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত দিনৰ ভাগত আৰোগ্য লাভ কৰাত বাধা দি তাপজনিত ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে যে উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত ২৭ এপ্ৰিললৈকে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা সুস্থিৰ হৈ থাকিব, তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব । ইয়াৰ বিপৰীতে ভবিষ্যদ্বাণী সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশৰ বাকী অংশৰ তাপমাত্ৰা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও আইএমডিয়ে কেইবাটাও সুৰক্ষা সতৰ্কবাণী আৰু পৰামৰ্শ জাৰি কৰি বিয়লিৰ ভাগত প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শ সীমিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । ইয়াৰ উপৰিও মানুহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী আৰু তৰল পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰাটো বাঞ্ছনীয় । লঘু আৰু উশাহ ল’ব পৰা কাপোৰ পিন্ধক আৰু তাপমাত্ৰা বেছি হ’লে বাহিৰৰ কষ্টকৰ কাম-কাজ সীমিত কৰক ।
শিশু আৰু বৃদ্ধসকলক (বিশেষকৈ চিকিৎসাজনিত অৱস্থা থকাসকলক) এই বতৰত অত্যন্ত গৰমৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু নিজৰ বিশেষ যত্ন ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আইএমডিয়ে নিজৰ পৰামৰ্শত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে গৰমৰ ফলত হোৱা ৰোগ যেনে গৰমৰ ক্লান্তি আৰু হিট ষ্ট্ৰ’ক হ্ৰাস কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ সজাগতা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
দীৰ্ঘম্যাদী পূৰ্বাভাস অনুসৰি অহা সাত দিনলৈ বহু অঞ্চলত গৰম বতাহ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, দিল্লী, ৰাজস্থান আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে মধ্য ভাৰতত মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, আৰু বিদৰ্ভত গৰম বতাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দক্ষিণৰ অঞ্চল বিশেষকৈ কেৰালা আৰু মাহেতো উচ্চ তাপমাত্ৰা দেখা যাব ।
উপকূলীয় ৰাজ্যসমূহত গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ বতৰৰ সন্মুখীন হ’ব । উদাহৰণস্বৰূপে, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত গ্ৰীষ্মকালীন আৰ্দ্ৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব । এই অঞ্চলসমূহত উষ্ণ ৰাতিৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে গৰমৰ চাপ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিশেষজ্ঞসকলে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে যে পূব, মধ্য আৰু উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত আৰু দক্ষিণ-পূব উপদ্বীপত গৰমৰ দিন গড়তকৈ বেছি হ’ব । তেওঁলোকে অতি উত্তাপৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱ কম কৰিবলৈ নগৰ পৰিকল্পনা ব্যৱস্থা যেনে বৃদ্ধি পোৱা সেউজ আৱৰণ আৰু তাপ প্ৰতিৰোধী আন্তঃগাঁথনি, যেনে প্ৰতিফলিত নিৰ্মাণ সামগ্ৰীকে ধৰি সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
