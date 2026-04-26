তীব্ৰ গৰমৰ লগে লগে দেশত বিদ্যুতৰ চাহিদাও এদিনতে ২৫২ গিগাৱাটলৈ বৃদ্ধি
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে মে' আৰু জুন মাহত তাপমাত্ৰা অধিক বৃদ্ধিৰ সতৰ্কবাণী দিছে । লগে লগে বিদ্যুতৰ চাহিদাও বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
Published : April 26, 2026 at 4:18 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎকট গৰমে অসহনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগেও আগন্তুক দিনত ভয়ংকৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । বিশেষকৈ উত্তৰ-পশ্চিম, মধ্য আৰু পূব ভাৰতত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ আগজাননী দিয়া হৈছে । আগন্তুক মে' আৰু জুন মাহত তাপমাত্ৰা আৰু অধিক বৃদ্ধি হ'ব বুলিও বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সকীয়াই দিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মানুহে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে । প্ৰতিটো ঘৰতে ফেন, এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ, কুলাৰ আৰু ফ্ৰীজ আদিৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িছে । যাৰ বাবে বিদ্যুতৰ চাহিদাও দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে । শুকুৰবাৰে ভাৰতত বিদ্যুতৰ চাহিদা সৰ্বাধিক ২৫২.০৭ গিগাৱাটলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ অব্যাহত থকাৰ আগজাননী দিয়াৰ সময়তে বিদ্যুতৰ চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত এই উত্থান দেখা গৈছে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিগত কিছু দিনত বিদ্যুতৰ চাহিদা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে বিদ্যুতৰ চাহিদা আছিল ২৩৯.৭০ গিগাৱাট । বৃহস্পতিবাৰে চাহিদা আছিল প্ৰায় ২৪০ গিগাৱাট । ইয়াৰ বিপৰীতে যোগান আছিল ২৪০.১২ গিগাৱাট ।
এই সন্দৰ্ভত শক্তি বিশেষজ্ঞ ৰাজেশ চৌৰাছিয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়, "এদিনৰ ভিতৰতে বিদ্যুতৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈ ২৫০ গিগাৱাটৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে । যিয়ে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ লগে লগে শক্তিৰ ব্যৱহাৰো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ ইংগিত দিছে ।"
ইফালে চৰকাৰে পূৰ্বে আশা কৰিছিল যে গ্ৰীষ্মকালত বিদ্যুতৰ সৰ্বাধিক চাহিদাই ২৭০ গিগাৱাট অতিক্ৰম কৰিব পাৰে । শেহতীয়া তথ্যই ইংগিত দিছে যে গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ বৃদ্ধিৰ লগে লগে পৰিকল্পনা কৰা চাহিদাৰ সীমাও অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ।
বৰ্তমান বিদ্যুতৰ চাহিদাই ইতিমধ্যে যোৱা বছৰৰ ২৪২.৭৭ গিগাৱাটৰ চাহিদাক অতিক্ৰম কৰিছে । চৌৰাছিয়াই এই উত্থানৰ কাৰণ মূলতঃ ঘৰত ব্যৱহৃত এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ, কুলাৰ আৰু ফ্ৰীজৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ লগতে বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অধিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "গৰমৰ দিনত শীতল কৰি ৰাখিব পৰা সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি অন্যতম কাৰক । উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" চৌৰাছিয়াৰ মতে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিয়া গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ অধিক বৃদ্ধিৰ সতৰ্কবাণীই উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে কৈছে যে শেহতীয়া বছৰবোৰৰ তুলনাত এইবাৰ গৰমৰ মাত্ৰা আটাইতকৈ বেছি হ'ব পাৰে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তাপমাত্ৰা অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বাবে শক্তি মন্ত্ৰালয়ে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু ৰাজ্যসমূহক পৰ্যাপ্ত প্ৰস্তুতি নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক : দেশৰ অধিকাংশ ঠাইত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা: এসপ্তাহলৈ গৰম বতাহৰ সতৰ্কবাণী