পুণ্যতিথিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক দেশজুৰি স্মৰণ: ‘লৌহ মানৱী’লৈ কংগ্ৰেছৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
মৃত্যুৰ ৪২ বছৰ পিছতো ইন্দিৰা গান্ধীৰ অদম্য সাহস, নেতৃত্ব আৰু দেশৰ একতাৰ প্ৰতি থকা অৱদান আজিও প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ আছে ।
Published : October 31, 2026 at 2:24 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা 'লৌহ মানৱী'ৰূপে খ্যাত ইন্দিৰা গান্ধীৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকী । এই পুণ্যতিথিত তেওঁক সমগ্ৰ দেশতে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হৈছে ।
১৯৮৪ চনৰ ৩১ অক্টোবৰৰ দিনা নতুন দিল্লীৰ নিজা বাসভৱনত দুগৰাকী দেহৰক্ষীৰ গুলীৰ আঘাতত দেশৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰুণ মৃত্যুক সাবটিবলগা হৈছিল । দেশৰ ইতিহাসত এই দিনটোক এক ক'লা অধ্যায় তথা অপূৰণীয় ক্ষতি হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় ।
ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুণ্যতিথি উপলক্ষে শনিবাৰে পুৱাতে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্মাৰকস্থল 'শক্তিস্থল'ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মী তথা গুণমুগ্ধ উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । আনহাতে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলীয় কাৰ্যালয়সমূহতো প্ৰয়াত নেত্ৰীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় ।
Heartfelt tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi ji at the Indira Gandhi Memorial on her death anniversary. 📍 New Delhi https://t.co/N43Rq5YFf3— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) October 31, 2026
ছোনিয়া গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুণ্যতিথি উপলক্ষে কংগ্ৰেছৰ দৃঢ় নেত্ৰীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । শনিবাৰে পুৱা তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমাধিস্থল 'শক্তিস্থল'ত উপস্থিত হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনায় ।
Sitting on your lap. Holding both your hands. Listening to your voice say these words. Repeating them after you. asato mā sadgamaya tamaso mā jyotirgamaya mṛtyormā amṛtaṃ gamaya OM Shanti, shanti, Shanti What a beautiful gift you gave me Dadi. What a gift. I never imagined.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
পুণ্যতিথিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা আইতাকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ । ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে তেওঁৰ সৰুকালৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি এটা X পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "মই কোলাত বহি আছোঁ । দুয়োখন হাতত ধৰি আছোঁ । আপোনাৰ কথা শুনি আছোঁ, আপুনি কোৱা সেইবোৰ কথা । আপোনাৰ অনুপস্থিতিত সেইবোৰ আওৰাই আছোঁ ।"
লগতে এটা শ্লোক লিখিছে,
"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়
মৃত্যুমা অমৃতং গময়
ওম শান্তি, শান্তি, শান্তি ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "কি সুন্দৰ উপহাৰ দিলা মোক আইতা । কি উপহাৰ । মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ ।"
What a beautiful woman she was! Free as the sky, deep as the ocean, resilient as the earth, brighter than a burning fire ❤️ https://t.co/bwSIRViEax— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 31, 2026
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা নাতিনীয়েক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও তেওঁৰ আইতাকৰ পুণ্যতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । আইতাকৰ সৈতে সৰুকালিৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি X পোষ্টত প্ৰিয়ংকাই লিখিছে, "কি যে ধুনীয়া নাৰী আছিল তেওঁ ! আকাশৰ দৰে মুক্ত, সাগৰৰ দৰে গভীৰ, পৃথিৱীৰ দৰে স্থিতিস্থাপক, জ্বলি থকা জুইতকৈও উজ্জ্বল ।"
A symbol of indomitable courage, unwavering resolve and visionary leadership, Smt. Indira Gandhi’s immense contributions to building a strong and progressive India remain an enduring legacy. Her supreme sacrifice for the unity and integrity of our nation will forever be etched in our collective memory. 📍Shakti Sthal— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 31, 2026
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
শক্তিস্থলত পুণ্যতিথিত ইন্দিৰা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি X পোষ্টত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে লিখিছে, "অদম্য সাহস, অটল সংকল্প আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ প্ৰতীক শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ শক্তিশালী আৰু প্ৰগতিশীল ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিসীম অৱদান এক চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰ হৈয়েই আছে । আমাৰ দেশৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে তেওঁৰ পৰম ত্যাগ আমাৰ সকলোৰে স্মৃতিত চিৰদিন স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"
A symbol of courage, conviction and decisive leadership, former Prime Minister Smt. Indira Gandhi remains an iconic figure in India’s political history. On her death anniversary, we pay our humble tributes to the Iron Lady of India and Bharat Ratna, whose visionary leadership, unwavering resolve and immense contributions to nation-building continue to inspire generations. Her legacy will forever remain etched in the history of our nation. 🙏— Assam Congress (@INCAssam) October 31, 2026
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
পুণ্যতিথিত দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰো । এটা X পোষ্টত অসম কংগ্ৰেছে লিখিছে, "সাহস, দৃঢ়তা আৰু নিৰ্ণায়ক নেতৃত্বৰ প্ৰতীক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এগৰাকী অতি পৰিচিত ব্যক্তিত্ব হৈয়ে আছে । তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ভাৰতৰ লৌহ মানৱী আৰু ভাৰতৰত্ন গৰাকীলৈ আমি বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । তেওঁৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব, অদম্য সংকল্প আৰু দেশ-নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিসীম অৱদান অব্যাহত আছে, প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । তেওঁৰ অৱদান চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ দেশৰ ইতিহাসত খোদিত হৈ থাকিব ।"
Humble tributes to Smt. Indira Gandhi ji, an embodiment of courage, unwavering commitment and strength. Her legacy continues to inspire generations. 🙏 https://t.co/8wjSIlZBv3— Assam Congress (@INCAssam) October 31, 2026
আন এটা পোষ্টত ইন্দিৰা গান্ধীৰ পূৰ্বৰ এটা অনুষ্ঠানৰ ভাষণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অসম কংগ্ৰেছে লিখিছে, "শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীজীলৈ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সাহস, অটল দায়বদ্ধতা আৰু শক্তিৰ মূৰ্তি ইন্দিৰা গান্ধীজী । তেওঁৰ অৱদানে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু সাধাৰণ জনতাই বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ আৰু ১৯৭১ চনৰ বাংলাদেশৰ মুক্তি যুদ্ধত বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ দৰে ঐতিহাসিক পদক্ষেপসমূহৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি আহিছে । আনহাতে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আলোচনা সভা, সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা আৰু ৰক্তদান শিবিৰ আদিৰ দৰে জনকল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
মৃত্যুৰ ইমান বছৰৰ পিছতো ইন্দিৰা গান্ধীৰ অদম্য সাহস, নেতৃত্ব আৰু দেশৰ একতাৰ প্ৰতি থকা অৱদান আজিও প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ আছে ।