ETV Bharat / bharat

বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক কিয় ধন্যবাদ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?

১ নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ সমাৱেশৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ।

Rahul Gandhi
বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক কিয় ধন্যবাদ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ? (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলবোৰৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকে শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল । এইবাৰ অহা ১ নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকে 'ভোট চুৰি'ৰ প্ৰসংগত ৰামলীলা ময়দানত পুনৰ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমাৱেশ আয়োজনৰ ঘোষণা কৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে এই সমাৱেশৰ ঘোষণা কৰি বিভিন্ন দল তথা জনসাধাৰণক অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে । তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি আৰু ইয়াৰ সহযোগী দলবোৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । ১ নৱেম্বৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমাৱেশৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে গান্ধীয়ে বিজেপিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "আমাৰ ভোট চুৰি হৈ আছে আৰু আমি ইয়াক সহ্য কৰি নাথাকো । ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । নীতি-নিয়ম উলংঘন কৰা হৈছে আৰু প্ৰশ্ন কৰা লোকসকলৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰা হৈছে ।"

ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে প্ৰস্তাৱিত ১ নৱেম্বৰৰ 'চলো দিল্লী' সমাৱেশৰ ঘোষণা কৰি কয় যে এতিয়া দেশে উত্তৰ দিব । এক্সৰ পোষ্টত তেওঁ লগতে লিখিছে, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, শ্ৰমিক, মহিলা, যুৱক-যুৱতী, ব্যৱসায়ী-গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি চিন্তিত সকলোৱে আহিব লাগে ।"

ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰদলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত সমাৱেশৰ প্ৰচাৰ কৰা বুলিও ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰে । এক্সৰ পোষ্টত পোষ্টস্ক্ৰিপ্ট হিচাপে তেওঁ লিখিছে, "পিএছ : বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলক আন্তৰিক ধন্যবাদ, যিয়ে ইমান উৎসাহেৰে এই কাৰ্যসূচীক প্ৰচাৰ কৰি অধিক আৰু অধিক লোকৰ মাজলৈ লৈ গৈছে । মাত্ৰ অহা ৭ দিনলৈকে এই একে উদ্যম আৰু নিষ্ঠাৰে কৰি থাকক !"

ইফালে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও ভোট চুৰিৰ অভিযোগত প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৩০ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ দলৰ সকলো সাংসদত দিল্লীত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশ স্থগিত ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আহ্বান

TAGGED:

RAHUL GANDHI
ভোট চুৰি
কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশ
ৰামলীলা ময়দান
বিজেপি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.