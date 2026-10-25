বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক কিয় ধন্যবাদ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?

বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক কিয় ধন্যবাদ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?
১ নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ সমাৱেশৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ।
Published : October 25, 2026 at 2:16 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলবোৰৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকে শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল । এইবাৰ অহা ১ নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকে 'ভোট চুৰি'ৰ প্ৰসংগত ৰামলীলা ময়দানত পুনৰ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমাৱেশ আয়োজনৰ ঘোষণা কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে এই সমাৱেশৰ ঘোষণা কৰি বিভিন্ন দল তথা জনসাধাৰণক অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে । তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি আৰু ইয়াৰ সহযোগী দলবোৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । ১ নৱেম্বৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমাৱেশৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে গান্ধীয়ে বিজেপিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर - चलो दिल्ली। वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है। 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए! #ChaloDilli #RamlilaMarch— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "আমাৰ ভোট চুৰি হৈ আছে আৰু আমি ইয়াক সহ্য কৰি নাথাকো । ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । নীতি-নিয়ম উলংঘন কৰা হৈছে আৰু প্ৰশ্ন কৰা লোকসকলৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰা হৈছে ।"
ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে প্ৰস্তাৱিত ১ নৱেম্বৰৰ 'চলো দিল্লী' সমাৱেশৰ ঘোষণা কৰি কয় যে এতিয়া দেশে উত্তৰ দিব । এক্সৰ পোষ্টত তেওঁ লগতে লিখিছে, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, শ্ৰমিক, মহিলা, যুৱক-যুৱতী, ব্যৱসায়ী-গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি চিন্তিত সকলোৱে আহিব লাগে ।"
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰদলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত সমাৱেশৰ প্ৰচাৰ কৰা বুলিও ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰে । এক্সৰ পোষ্টত পোষ্টস্ক্ৰিপ্ট হিচাপে তেওঁ লিখিছে, "পিএছ : বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলক আন্তৰিক ধন্যবাদ, যিয়ে ইমান উৎসাহেৰে এই কাৰ্যসূচীক প্ৰচাৰ কৰি অধিক আৰু অধিক লোকৰ মাজলৈ লৈ গৈছে । মাত্ৰ অহা ৭ দিনলৈকে এই একে উদ্যম আৰু নিষ্ঠাৰে কৰি থাকক !"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও ভোট চুৰিৰ অভিযোগত প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৩০ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ দলৰ সকলো সাংসদত দিল্লীত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশ স্থগিত ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আহ্বান