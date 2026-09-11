ইৰাকৰ ৰোগীৰ বুকুত বিকাশৰ হৃদয়ৰ ধপধপনি: গ্ৰীণ কৰিড'ৰেৰে ভূপালৰ পৰা গ'ল হৃদপিণ্ড

ইৰাকৰ ৰোগীৰ বুকুত বিকাশৰ হৃদয়ৰ ধপধপনি: গ্ৰীণ কৰিড'ৰেৰে ভূপালৰ পৰা গ'ল হৃদপিণ্ড
ভূপালৰ বিকাশ চৌধুৰীয়ে বচালে চাৰিজন লোকৰ জীৱন ।
Published : September 11, 2026 at 11:59 AM IST
ভূপাল: মৃত্যু হৈয়ো অমৰ । অৱশ্যে সেয়া কোনো কামৰ দ্বাৰা নহয়, নিজৰ অংগৰ দ্বাৰা এতিয়াও আনৰ শৰীৰত অমৰ হৈ আছে এজন ব্যক্তি । অংগদানৰ দ্বাৰা চাৰিজন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি এতিয়া মহীয়ান হৈছে এগৰাকী মৃত ব্যক্তি ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালৰ ৫৩ বছৰীয়া ব্যৱসায়ী বিকাশ চৌধুৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালে অংগদানৰ দৰে এক সাহসিক আৰু মানৱীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । মগজুৰ ৰক্তক্ষৰণৰ (ব্ৰেইন হেমাৰেজ) বাবে ভূপাল এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়ত চিকিৎসকে বিকাশ চৌধুৰীৰ ব্ৰেইন ডেড হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।
ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সন্মতিত তেওঁৰ হৃদপিণ্ড, যকৃৎ আৰু দুয়োটা কিডনী (বৃক্ক) প্ৰয়োজনীয় ৰোগীৰ বাবে দান কৰে । এই মহা মূল্যৱান কামৰ দ্বাৰা কেৱল মধ্যপ্ৰদেশ বা দেশৰেই নহয়, বিদেশৰো চাৰিজন গুৰুতৰ ৰোগীয়ে নৱজীৱন লাভ কৰে ।
ইৰাকৰ ৰোগীৰ বুকুত বিকাশৰ হৃদয়ৰ ধপধপনি
উল্লেখ্য যে বিকাশ চৌধুৰীৰ হৃদপিণ্ড বিশেষ বিমানেৰে চেন্নাইৰ এমজিএম হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । নোটোৰ (NOTTO) ৰাষ্ট্ৰীয় অংগ বিতৰণ নিয়মৰ অধীনত মুম্বাইত কোনো উপযুক্ত ৰোগী নোলোৱাত চেন্নাইৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰা হয় । তাত অপেক্ষাৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত থকা এজন ইৰাকী নাগৰিকৰ নামত এই হৃদপিণ্ড মঞ্জুৰ হয় । ইয়াৰ পিছত চিকিৎসকৰ দলে ইৰাকৰ লোকজনৰ শৰীৰত সফলতাৰে এই হৃদপিণ্ড সংৰোপণ কৰে ।
গ্ৰীণ কৰিড'ৰৰ জৰিয়তে ইন্দোৰ আৰু ভূপালতো জীৱন ৰক্ষা
দান কৰা অংগ সুৰক্ষিত আৰু তড়িৎ গতিৰে প্ৰেৰণৰ বাবে ভূপাল আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত গ্ৰীণ কৰিড'ৰৰ সৃষ্টি কৰা হয় । বিকাশ চৌধুৰীৰ হৃদপিণ্ড এইমছ ভূপালৰ পৰা ৰজা ভোজ বিমানবন্দৰলৈকে গ্ৰীণ কৰিড'ৰ সৃষ্টি কৰি চেন্নাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । আনহাতে, যকৃৎ ভূপালৰ পৰা ইন্দোৰলৈকে গ্ৰীণ কৰিড'ৰ সৃষ্টি কৰি চিএছএল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে দুয়োটা বৃক্ক (কিডনী) ভূপালৰ বানছাল হাস্পতালত ভৰ্তি প্ৰয়োজনীৰ ৰোগীৰ শৰীৰত সংৰোপণ কৰা হয় ।
দুখৰ সময়তো পৰিয়ালে সৃষ্টি কৰিলে অনন্য নিদৰ্শন
বাগছেৱনিয়া নিবাসী বিকাশ চৌধুৰীৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত মগজুৰ ৰক্তক্ষৰণ হোৱাত ভূপাল এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ৮ ছেপ্টেম্বৰত চিকিৎসকে তেওঁৰ ব্ৰেইন ডেড ঘোষণা কৰে । এই কঠিন মুহূৰ্তত তেওঁৰ ভাতৃ ৰাজেশ, ভগ্নী বীণা, পুত্ৰ মাচুম আৰু ভতিজাক প্ৰতীকে অংগদানত নিজৰ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । এই সন্দৰ্ভত ভতিজাক প্ৰতীকে কয়, "খুৰাৰ অংগৰে আনা কাৰোবাৰ জীৱন বচাব পাৰোঁ নেকি সেইটো ভাবিয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ ।"
প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সন্মান আৰু গাৰ্ড অব অনাৰ প্ৰদৰ্শন
এই মহৎ কামৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মোহন যাদৱৰ নিৰ্দেশত অংগদাতা বিকাশ চৌধুৰীক মৰণোত্তৰভাৱে সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গাৰ্ড অব অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ সন্মান আৰু গৌৰৱেৰে পাৰ্থিৱ শৰীৰ পৰিয়ালৰ হাতত তুলি দিয়ে ।