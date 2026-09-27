‘তেওঁ পদত্যাগ কৰিবই লাগিব’: মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা

‘তেওঁ পদত্যাগ কৰিবই লাগিব’: মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা
নিৰ্বাচন আয়োগে দেশৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দলৰ বিৰুদ্ধে সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ তুলিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে ৷
Published : September 27, 2026 at 5:40 PM IST
মল্লপুৰম(কেৰালাম): এইবাৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ দাবী ছোনিয়া তনয়া তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবীৰে পুনৰবাৰ সৰৱ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ পক্ষে পক্ষপাতিত্ব কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাংসদ ভদ্ৰাই তেওঁ কেনেকৈ স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । দেশৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এটা বিশেষ দলৰ পক্ষ লোৱা বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে ৷
সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তেওঁলোকে কেৱল এটা বিশেষ দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাই নহয়, বৰং সেই দলসমূহৰ বাবেও সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰচাৰ চলাই আছে । তেওঁলোকে কেনেকৈ স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ? এইবোৰ ভদ্ৰলোকজনে(মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত) গ্ৰহণ কৰা ধাৰাবাহিক পদক্ষেপৰ অংশ, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক । তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷’’
VIDEO | Malappuram, Keralam: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on the EC row says, "It's completely illegal and unethical. And it shows that these people, who are supposed to be at the highest level of our election system and the institutions that run our elections, have party… pic.twitter.com/reqhFATnQQ— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026
কংগ্ৰেছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি বুলি সোধাত ৱায়ানাড লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে । তেওঁ কয়, ‘‘আমি প্ৰতিখন জিলাতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । দিল্লীতো প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল ।’’
কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰসকলে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ আৰু অপসাৰণৰ দাবীত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ভোটাৰ তালিকাত বিস্তৃত পৰ্যায়ত বিসংগতিৰ অভিযোগৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ‘বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ’ (SIR) প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিশ্বাস্যযোগ্যতাৰ সংকটৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ।
সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ বাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপত্তি দৰ্শোৱাৰ পিছৰে পৰা এই বিতৰ্ক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ৷ তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে ভোটাৰ তালিকাত নাম সংযোজন আৰু বাদ পৰাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ