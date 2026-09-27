ETV Bharat / bharat

‘তেওঁ পদত্যাগ কৰিবই লাগিব’: মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা

নিৰ্বাচন আয়োগে দেশৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দলৰ বিৰুদ্ধে সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ তুলিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে ৷

REMOVAL OF CEC
কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মল্লপুৰম(কেৰালাম): এইবাৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ দাবী ছোনিয়া তনয়া তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবীৰে পুনৰবাৰ সৰৱ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ পক্ষে পক্ষপাতিত্ব কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাংসদ ভদ্ৰাই তেওঁ কেনেকৈ স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । দেশৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এটা বিশেষ দলৰ পক্ষ লোৱা বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে ৷

সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তেওঁলোকে কেৱল এটা বিশেষ দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাই নহয়, বৰং সেই দলসমূহৰ বাবেও সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰচাৰ চলাই আছে । তেওঁলোকে কেনেকৈ স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ? এইবোৰ ভদ্ৰলোকজনে(মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত) গ্ৰহণ কৰা ধাৰাবাহিক পদক্ষেপৰ অংশ, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক । তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷’’

কংগ্ৰেছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি বুলি সোধাত ৱায়ানাড লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে । তেওঁ কয়, ‘‘আমি প্ৰতিখন জিলাতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । দিল্লীতো প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল ।’’

কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰসকলে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ আৰু অপসাৰণৰ দাবীত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ভোটাৰ তালিকাত বিস্তৃত পৰ্যায়ত বিসংগতিৰ অভিযোগৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ‘বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ’ (SIR) প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিশ্বাস্যযোগ্যতাৰ সংকটৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ।

সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ বাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপত্তি দৰ্শোৱাৰ পিছৰে পৰা এই বিতৰ্ক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ৷ তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে ভোটাৰ তালিকাত নাম সংযোজন আৰু বাদ পৰাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক: ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ

TAGGED:

সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ দাবী
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবী
বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ
REMOVAL OF CEC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.