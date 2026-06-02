এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীয়ে লোকপিয়লৰ কাম কৰিবই লাগিব: ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে

এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীয়ে লোকপিয়লৰ কাম কৰিবই লাগিব: ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে
এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীয়ে লোকপিয়লৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব । উত্তৰ মধ্য মণ্ডলৰ বীমা কৰ্মচাৰীয়ে দাখিল কৰা ৰিট আবেদন নাকচ কৰিছে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷
By PTI
Published : June 2, 2026 at 1:07 PM IST
প্ৰয়াগৰাজ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীক লোকপিয়লৰ কামত নিযুক্তি সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই দিয়া নিৰ্দেশনা সমৰ্থন কৰি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে উত্তৰ মধ্য মণ্ডলৰ বীমা কৰ্মচাৰীয়ে দাখিল কৰা ৰিট আবেদন খাৰিজ কৰে ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কোনো ভুল বা অবৈধ কাম কৰা নাই ৷
আবেদনকাৰীয়ে এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীক লোকপিয়লৰ কামত নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ আবেদন কৰিছিল ৷ ৰিট আবেদন খাৰিজ কৰি ন্যায়াধীশ দীনেশ পাঠকে কয়, "এই আদালতৰ বিবেচিত মতামত যে তেওঁক প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়া/মণ্ডল বিষয়াই আদেশ জাৰি কৰাত কোনো ভুল বা অবৈধ কাম কৰা নাই ৷ এই আদেশত এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীসকলক গণনাকাৰী/তত্বাৱধায়ক হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে লোকপিয়লৰ কামত সহায় কৰে ৷"
আদালতে লক্ষ্য কৰিছিল যে আবেদনখনত এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীক লোকপিয়লৰ কামৰ বাবে নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল । কোনো নিৰ্দিষ্ট আদেশক বিশেষভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হোৱা নাছিল ।
"তদুপৰি, ৰিট আবেদনখনত এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীক লোকপিয়লৰ কামৰ বাবে নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ বাবেহে আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু কোনো বিশেষ আদেশক বিশেষভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নাই ৷"
শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে ১৯৪৮ চনৰ লোকপিয়ল আইনৰ ধাৰা ৪-ক ৰ অধীনত কেৱল স্থানীয় সংস্থাৰ কৰ্মচাৰীকহে গণনাকাৰী/তত্বাৱধায়ক হিচাপে লোকপিয়লৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ মাতিব পাৰি ৷
তেওঁ আৰু কয় যে এলআইচিৰ কৰ্মচাৰীসকল সাধাৰণ দফা আইন, ১৮৯৭ৰ ধাৰা ৩(৩১)ত সংজ্ঞায়িত ‘স্থানীয় সংস্থা’ৰ সংজ্ঞাৰ ভিতৰত নপৰে । সেয়েহে তেওঁলোকক লোকপিয়লৰ কৰ্তব্য নিযুক্তি দিয়াটো আইনৰ দৃষ্টিত ‘সম্পূৰ্ণ ভুল’ ।
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে ১৯৪৮ চনৰ লোকপিয়ল আইনৰ ৪-ক ধাৰাক পৃথকে পঢ়িব নোৱাৰি কিন্তু আইনখনৰ ৬(১)(ঙ) আৰু ৭(গ) ধাৰা সংগতি ৰাখি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব ৷ এই শিতানসমূহে বিশেষভাৱে লোকপিয়লৰ কামৰ বাবে কাৰখানা, প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিয়োগ কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷
তেওঁ জোৰ দি কয় যে এলআইচি এটা ‘বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান’ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে আৰু সেয়েহে, ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলক লোকপিয়লৰ কামৰ বাবে নিয়োগ কৰাটো আইন, ১৯৪৮ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে ৷
ইয়াৰ উপৰিও যুক্তি দিয়া হৈছিল যে ১৯৯০ চনৰ লোকপিয়ল নিয়মৰ ৩ নং নিয়মত লোকপিয়ল বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিব পৰা বিষয়াৰ শ্ৰেণীসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিবক্তাৰ মতে এই নিয়মে উপযুক্ত ব্যক্তিক গণনাকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে যোগ্য কৰ্তৃপক্ষক ব্যাপক বিবেচনা প্ৰদান কৰে ৷
২৯ মে’ত প্ৰদান কৰা ৰায়দানত আদালতে কয়, “আইনী বিধানৰ পটভূমিত কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়া/মণ্ডল বিষয়াৰ এলআইচিত কাম কৰা ব্যক্তিসকলক লোকপিয়লৰ কামৰ বাবে গণনাকাৰী/তত্বাৱধায়ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ ক্ষমতা আছে ৷”