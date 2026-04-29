ইডিৰ আবেদনত কেজৰিৱাললৈ নতুন জাননী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

দোষমুক্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইডিয়ে কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ নতুন জাননী জাৰি কৰিছে ।

অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ফাইল ফটো (ANI)
By PTI

Published : April 29, 2026 at 3:40 PM IST

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আইনী জাননী । আবকাৰী নীতিৰ গোচৰত চমন জাৰি কৰাৰ পিছতো সংস্থাটোৰ সন্মুখত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা দুটা পৃথক গোচৰত দোষমুক্ত হৈছিল কেজৰিৱাল । ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইডিয়ে কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ নতুন জাননী জাৰি কৰিছে ।

ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণ কান্ত শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে পঞ্জীয়ন অনুসৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পূৰ্বতে জাৰি কৰা জাননীখন প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল ।

তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ অধিবক্তাই কয় যে ১ এপ্ৰিলত কেজৰিৱালক জাননী জাৰি কৰা হৈছিল যদিও তেওঁৰ হৈ কোনো হাজিৰ হোৱা নাই ।

"পঞ্জীয়নত ৰিপ'ৰ্ট আছে যে তেওঁক জাননী দিয়া হোৱা নাই । মই নতুনকৈ জাননী জাৰি কৰিম । অভিযুক্তক জাননী প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ।" ন্যায়াধীশে এই কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী শুনানি ২২ জুলাইত নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

এই বিষয়সমূহ ইডিয়ে নিম্ন আদালতত কৰা অভিযোগৰ সৈতে জড়িত, য'ত তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিল যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদন্তত যোগদান নকৰাৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁক দিয়া চমন অমান্য কৰিছিল ।

ইয়াৰ উপৰি অভিযোগ কৰা হৈছে যে কেজৰিৱালে ভিত্তিহীন আপত্তি উত্থাপন কৰিছিল আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে তদন্তত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণ সৃষ্টি কৰিছিল ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইডিৰ অধিবক্তাই পূৰ্বে দাবী কৰিছিল যে নিম্ন আদালতে কেজৰিৱালক ৰেহাই দি 'গুৰুতৰ ভুল' কৰিছে । আনহাতে, এইক্ষেত্ৰত কোনো বিতৰ্ক নাছিল যে কেজৰিৱালক বিধিগতভাৱে চমন জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেয়া তেওঁ লাভো কৰিছিল । কিন্তু তেওঁ সংস্থাটোৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱা নাছিল ।

২২ জানুৱাৰীত গৃহীত হোৱা নিৰ্দেশত নিম্ন আদালতে ৰায় দিয়ে যে ইডিয়ে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰাত বিফল হৈছে যে কেজৰিৱালে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁক দিয়া চমন অমান্য কৰিছে ।

নিম্ন আদালতে ৰায় দিয়ে যে "ইমেইলৰ জৰিয়তে চমন প্ৰদান কৰাটো ইডিৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হোৱা নাই বা ইমেইলৰ জৰিয়তে ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ)ৰ ধাৰা ৫০(২)ৰ অধীনত কোনো ব্যক্তিক চমন প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াও আইন অনুসৰি হোৱা বুলি প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।"

ইডিয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এই গোচৰৰ আন অভিযুক্তসকল কেজৰিৱালৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছিল আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বাতিল কৰা আবকাৰী নীতি প্ৰণয়ন কৰিছিল । যাৰ ফলত তেওঁলোকে অনুচিত সুবিধা লাভ কৰিছিল আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে উৎকোচ লাভ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে কেজৰিৱাল বৰ্তমান ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনত আছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (পিএমএলএ)ৰ অধীনত “গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আৱশ্যকতা”ৰ দিশটোৰ ওপৰত প্ৰশ্নসমূহ গভীৰভাৱে বিবেচনাৰ বাবে এক বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত নিম্ন আদালতে সুৰা নীতিৰ গোচৰত কেজৰিৱাল, ছিছ’দিয়া আৰু আন ২১ জন লোকক ৰেহাই দি কয় যে চিবিআইৰ গোচৰটো ন্যায়িক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন প্ৰমাণিত হৈছে ।

ৰেহাই প্ৰদানৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।

