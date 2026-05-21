উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহক অনলাইনযোগে শুনানি গ্ৰহণৰ আহ্বান মুখ্য ন্যায়াধীশৰ

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ আহ্বানমৰ্মে অধিকাংশ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে অনলাইনযোগে শুনানি গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 6:09 PM IST

নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ নাটনিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বহু সাংসদ, মন্ত্ৰীয়ে কনভয়ৰ বাহনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিছে । অসমকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে চৰকাৰী বাহন ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তাৰ বিকল্প হিচাপে বৈদ্যুতিক বাহন ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশবাসীক পৰিহাৰযোগ্য ব্যয় কমাবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই আহ্বানৰ সঁহাৰি হিচাপে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তই দেশৰ সকলো উচ্চ ন্যায়ালয়ক অনলাইনযোগে শুনানি গ্ৰহণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে । বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ কয় যে তেওঁ সমগ্ৰ দেশৰ সকলো উচ্চ ন্যায়ালয়ক অনলাইনযোগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে আৰু অধিকাংশই ইতিমধ্যে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিছে ।

এগৰাকী অধিবক্তাই মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দিল্লীৰ সকলো আদালত অনলাইন হ'ব লাগে বুলি কৰা আবেদনৰ জৰুৰী শুনানিৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "মই ইতিমধ্যে মুখ্য ন্যায়াধীশসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ । বেছিভাগেই ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰিছে । ই বাৰ আৰু বিচাৰপীঠ দুয়োটাৰে স্বেচ্ছামূলক অনুশীলন হ'ব লাগে ।"

উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ দেশৰ স্বাৰ্থত ৩ মাহৰ বাবে অনলাইনযোগে শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সকলো জিলা আদালতক নিৰ্দেশনা দিবলৈ আবেদন জনাইছিল ।

তাৰ পিছত মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "জিলা আদালত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পৰে । জিলা আদালত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশাসনিক অধিকাৰক্ষেত্ৰত পৰে । মই জিলা আদালতৰ বাবে কৰিবলৈও তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে পৰিহাৰযোগ্য ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ সোমবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে অনলাইনযোগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক অনুৰোধ জনাইছিল ।

১৫ মে'ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ন্যায়াধীশসকলে ইন্ধনৰ অনুকূল ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মাজতে বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত লয় ।

