ETV Bharat / bharat

প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ এইখন গাঁও! নিয়ম ভংগ কৰিলে এঘৰীয়া হ’ব পৰিয়াল

এখন গাঁও পঞ্চায়তে গ্ৰহণ কৰিলে আজৱ সিদ্ধান্ত ৷ গাঁওখনত প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ কৰি নিয়ম ভংগ কৰিলে এঘৰীয়া কৰাৰ সকীয়নি গাঁওবাসীক ৷

BAN ON LOVE MARRIAGES
প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 7:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হিছাৰ: প্ৰেম এটা মিঠা শব্দ, প্ৰেম এক সৰগীয় অনুভূতি ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কে অসমীয়া ছবি ‘দাগ’ত এটি সুন্দৰ সংলাপ আছে...‘‘You never Know, When it strikes...প্ৰেম কৰা নাযায়, প্ৰেম হৈ যায় ৷’’ যেতিয়া দুই প্ৰেমাস্পদে দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কক বিবাহৰ বান্ধোনেৰে এটি স্থায়ী ঠিকনা দিয়ে, তেতিয়াই প্ৰেমে পূৰ্ণতা লাভ কৰা বুলি কোৱা হয় ৷

এই প্ৰতিবেদন অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কত নহয়, প্ৰেম বিবাহৰ বিৰোধিতাৰে এখন গাঁৱে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়েহে আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ ৷

প্ৰেমত কেতিয়াবা বাধা আহে ৷ ছোৱালীজনীৰ ফালৰ পৰা বা ল’ৰাটোৰ ফালৰ পৰাই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক স্বীকৃতি দিবলৈ পৰিয়ালৰ মানুহে অস্বীকাৰ কৰে, তেতিয়াই প্ৰেমত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰাচীৰ থিয় হয় ৷ চিনেমাতেই হওক বা বাস্তৱ জীৱনতেই হওক আপুনিও এনে ঘটনা নিশ্চয় দেখিছে ৷

হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ জিলাৰ এখন গাঁও আৰ্যনগৰ ৷ এই গাঁওখনৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে এনে এক সিদ্ধান্ত, যি সিদ্ধান্তৰ কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ’ব ৷ আপোনাৰ মনতো প্ৰশ্নৰ উদয় হ’ব, আজিৰ দিনতো এনেকুৱা নিয়ম থাকেনে ?

BAN ON LOVE MARRIAGES
আৰ্যনগৰ গাঁৱৰ এটি পথ (ETV Bharat)

আৰ্যনগৰ গাঁও পঞ্চায়তে দেওবাৰে গাঁওখনত প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰে আৰু গাঁওবাসীক সকীয়াই দিয়ে যে কোনো পুৰুষ বা মহিলা যদি প্ৰেম বিবাহত লিপ্ত হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা হ’ব ৷ গাঁওখন তিনিটা এনে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই পঞ্চায়তে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

সভাত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে গাঁৱৰ কোনো পুৰুষে একেখন গাঁৱৰ মহিলাক বিয়া কৰাব নোৱাৰে, কিয়নো এনে বিবাহে ‘‘গাঁৱৰ সামাজিক সংহতিৰ ক্ষতি কৰে"।

‘‘এখন গাঁৱৰ এজন যুৱক-যুৱতীৰ সম্পৰ্কক ভাই-ভনীৰ সৈতে মিল থকা বুলি গণ্য কৰা হয় । গতিকে গাঁৱৰ ভিতৰতে যদি কোনোবাই বিয়া কৰায় তেন্তে সেই বিবাহ গ্ৰহণ কৰা নহ'ব ।’’ গাওঁখনৰ এজন বাসিন্দাই কয় ।

পঞ্চায়তখনে গাঁও পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰি এনে বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে ‘সজাগতা অভিযান’ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

গাঁওখনৰ আৱাসী তথা বিজেপি নেতা হনুমান বাৰ্মাই কয় যে কুলৱন্ত সোখলাৰ অধ্যক্ষতাত পঞ্চায়ত বৈঠক আয়োজন কৰা হয় । তেওঁ কয় যে এজন যুৱকে একেখন গাঁৱৰে এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাইছিল আৰু ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে এই বিবাহক লৈ আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে ।

‘‘ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে ল'ৰাজনৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁক ঘূৰাই দিবলৈ কয় । ইয়াৰ পিছতে বিষয়টো গাঁৱৰ পঞ্চায়ত পায়গৈ । এই গোচৰৰ পিছতে পঞ্চায়তখনে প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।’’ বাৰ্মাই কয় ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্য আগন্তুক প্ৰজন্মক সুৰক্ষা দিয়া ।

তেওঁ কয় যে এনে সম্পৰ্কই সামাজিক সম্পৰ্ক, পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আৰু পাৰস্পৰিক ভাতৃত্ববোধত এক ‘বিভাজন’ সৃষ্টি কৰে । নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কোনোবাই যদি তেনে কৰিব খোজে তেন্তে ব্যক্তিজনক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব । গাঁওখনত এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ব, যাৰ জৰিয়তে গাঁও পৰ্যায়ত মানুহক সজাগ কৰা হ'ব ।’’

আন এজন বাসিন্দাই কয় যে এই সিদ্ধান্ত ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কথা মনত ৰাখি লোৱা হৈছে । ‘‘সিদ্ধান্ত অনুসৰি কাম অব্যাহত থাকিব । গাঁওখনৰ সামাজিক তন্ত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰাৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ব । গাঁওবাসীয়ে এই সিদ্ধান্তত সন্মতি দিছে নে নাই সেই বিষয়েও ঘৰে ঘৰে জৰীপ কৰা হ'ব ।’’ তেওঁ কয় ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত জীৱন আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ অন্তৰ্নিহিত অংশ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জীৱন সংগী বাছনি কৰাৰ অধিকাৰ আছে । আইনগতভাৱে প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ কৰা পঞ্চায়তৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো আইনী বৈধতা নাই আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক আৰু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক: বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত

TAGGED:

প্ৰেম বিবাহ
হিছাৰ
আৰ্যনগৰ গাঁও পঞ্চায়ত
LOVE MARRIAGES
BAN ON LOVE MARRIAGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.