প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ এইখন গাঁও! নিয়ম ভংগ কৰিলে এঘৰীয়া হ’ব পৰিয়াল

প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ এইখন গাঁও! নিয়ম ভংগ কৰিলে এঘৰীয়া হ’ব পৰিয়াল
এখন গাঁও পঞ্চায়তে গ্ৰহণ কৰিলে আজৱ সিদ্ধান্ত ৷ গাঁওখনত প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ কৰি নিয়ম ভংগ কৰিলে এঘৰীয়া কৰাৰ সকীয়নি গাঁওবাসীক ৷
Published : September 22, 2026 at 7:35 PM IST
হিছাৰ: প্ৰেম এটা মিঠা শব্দ, প্ৰেম এক সৰগীয় অনুভূতি ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কে অসমীয়া ছবি ‘দাগ’ত এটি সুন্দৰ সংলাপ আছে...‘‘You never Know, When it strikes...প্ৰেম কৰা নাযায়, প্ৰেম হৈ যায় ৷’’ যেতিয়া দুই প্ৰেমাস্পদে দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কক বিবাহৰ বান্ধোনেৰে এটি স্থায়ী ঠিকনা দিয়ে, তেতিয়াই প্ৰেমে পূৰ্ণতা লাভ কৰা বুলি কোৱা হয় ৷
এই প্ৰতিবেদন অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কত নহয়, প্ৰেম বিবাহৰ বিৰোধিতাৰে এখন গাঁৱে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়েহে আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ ৷
প্ৰেমত কেতিয়াবা বাধা আহে ৷ ছোৱালীজনীৰ ফালৰ পৰা বা ল’ৰাটোৰ ফালৰ পৰাই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক স্বীকৃতি দিবলৈ পৰিয়ালৰ মানুহে অস্বীকাৰ কৰে, তেতিয়াই প্ৰেমত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰাচীৰ থিয় হয় ৷ চিনেমাতেই হওক বা বাস্তৱ জীৱনতেই হওক আপুনিও এনে ঘটনা নিশ্চয় দেখিছে ৷
হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ জিলাৰ এখন গাঁও আৰ্যনগৰ ৷ এই গাঁওখনৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে এনে এক সিদ্ধান্ত, যি সিদ্ধান্তৰ কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ’ব ৷ আপোনাৰ মনতো প্ৰশ্নৰ উদয় হ’ব, আজিৰ দিনতো এনেকুৱা নিয়ম থাকেনে ?
আৰ্যনগৰ গাঁও পঞ্চায়তে দেওবাৰে গাঁওখনত প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰে আৰু গাঁওবাসীক সকীয়াই দিয়ে যে কোনো পুৰুষ বা মহিলা যদি প্ৰেম বিবাহত লিপ্ত হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা হ’ব ৷ গাঁওখন তিনিটা এনে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই পঞ্চায়তে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
সভাত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে গাঁৱৰ কোনো পুৰুষে একেখন গাঁৱৰ মহিলাক বিয়া কৰাব নোৱাৰে, কিয়নো এনে বিবাহে ‘‘গাঁৱৰ সামাজিক সংহতিৰ ক্ষতি কৰে"।
‘‘এখন গাঁৱৰ এজন যুৱক-যুৱতীৰ সম্পৰ্কক ভাই-ভনীৰ সৈতে মিল থকা বুলি গণ্য কৰা হয় । গতিকে গাঁৱৰ ভিতৰতে যদি কোনোবাই বিয়া কৰায় তেন্তে সেই বিবাহ গ্ৰহণ কৰা নহ'ব ।’’ গাওঁখনৰ এজন বাসিন্দাই কয় ।
পঞ্চায়তখনে গাঁও পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰি এনে বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে ‘সজাগতা অভিযান’ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
গাঁওখনৰ আৱাসী তথা বিজেপি নেতা হনুমান বাৰ্মাই কয় যে কুলৱন্ত সোখলাৰ অধ্যক্ষতাত পঞ্চায়ত বৈঠক আয়োজন কৰা হয় । তেওঁ কয় যে এজন যুৱকে একেখন গাঁৱৰে এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাইছিল আৰু ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে এই বিবাহক লৈ আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে ।
‘‘ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে ল'ৰাজনৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁক ঘূৰাই দিবলৈ কয় । ইয়াৰ পিছতে বিষয়টো গাঁৱৰ পঞ্চায়ত পায়গৈ । এই গোচৰৰ পিছতে পঞ্চায়তখনে প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।’’ বাৰ্মাই কয় ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্য আগন্তুক প্ৰজন্মক সুৰক্ষা দিয়া ।
তেওঁ কয় যে এনে সম্পৰ্কই সামাজিক সম্পৰ্ক, পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আৰু পাৰস্পৰিক ভাতৃত্ববোধত এক ‘বিভাজন’ সৃষ্টি কৰে । নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কোনোবাই যদি তেনে কৰিব খোজে তেন্তে ব্যক্তিজনক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব । গাঁওখনত এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ব, যাৰ জৰিয়তে গাঁও পৰ্যায়ত মানুহক সজাগ কৰা হ'ব ।’’
আন এজন বাসিন্দাই কয় যে এই সিদ্ধান্ত ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কথা মনত ৰাখি লোৱা হৈছে । ‘‘সিদ্ধান্ত অনুসৰি কাম অব্যাহত থাকিব । গাঁওখনৰ সামাজিক তন্ত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰাৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ব । গাঁওবাসীয়ে এই সিদ্ধান্তত সন্মতি দিছে নে নাই সেই বিষয়েও ঘৰে ঘৰে জৰীপ কৰা হ'ব ।’’ তেওঁ কয় ৷
উল্লেখ্য যে, প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত জীৱন আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ অন্তৰ্নিহিত অংশ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জীৱন সংগী বাছনি কৰাৰ অধিকাৰ আছে । আইনগতভাৱে প্ৰেম বিবাহ নিষিদ্ধ কৰা পঞ্চায়তৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো আইনী বৈধতা নাই আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক আৰু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ।
লগতে পঢ়ক: বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত