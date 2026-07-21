দিল্লীলৈ কৃষকৰ সমদল : শম্ভু সীমান্ত শ্লীল, ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ
ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত ৷ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কৃষক দিল্লীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে ৷ শম্ভু সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা কৰা হৈছে ।
Published : July 21, 2026 at 11:28 AM IST
আম্বালা/কুৰুক্ষেত্ৰ : ভাৰত-আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে কিষাণ মহাপঞ্চায়তত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে বহু কৃষক ৰাওনা হৈছে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শম্ভু সীমান্তত বেৰিকেড লগোৱাৰ লগতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে ৷ যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ।
প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে ৷ কেইবাটাও স্থানত বেৰিকেড স্থাপন কৰি অন্য যাত্ৰীসকলক প্ৰাশাসনে জাৰি কৰা অন্য দিশেৰে যাতায়ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷ যাৰ ফলত জনসাধাৰণে বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ মাজৰ শম্ভু সীমান্ত পইণ্টত বহু আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ ঘগগড় নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনতো বেৰিকেড স্থাপন আৰু চিমেণ্টেৰে ব্লক স্থাপন কৰা হৈছে । দিল্লীৰ কিষাণ ঘাটত ভাৰত-আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে "দেশ বাচাও মৰ্চা"ৰ নামেৰে "কিষাণ মহাপঞ্চায়ত"ৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
পঞ্জাব, হাৰিয়ানাকে ধৰি কেইবাটাও স্থানৰ পৰা অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে মহাপঞ্চায়তত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি কৃষক নেতাসকলে পূৰ্বেও জনাইছিল । পঞ্জাবৰ কেইবাটাও স্থানৰ কৃষকসকলে বাছত দিল্লী অভিমুখে যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এগৰাকী কৃষকে কয় যে কৃষকসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে দিল্লীলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰে, কিন্তু হাৰিয়ানা চৰকাৰে তেওঁলোকক শম্ভু সীমান্তত ৰখাইছে ।
বিগত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গুৰুদ্বাৰা শ্ৰী ফতেহগড় চাহাবৰ পৰা কৃষকৰ কেবাখনো বাহন ৰাওনা হয় । ১০০০ৰো অধিক কৃষকে এই যাত্ৰাৰ আগ নিশা গুৰুদ্বাৰাত সময় কটায় । গুৰুদ্বাৰাৰ পৰা জিটি ৰোডত ছিৰহিন্দৰ সমীপৰ মাধোপুৰ আৰু তাৰ পাছত শম্ভুৰ দিশে আগবাঢ়ে । সোমবাৰে ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ মুৰব্বী গুৰুনাম সিং চাৰুনীক মহাপঞ্চায়তৰ বাবে দিল্লী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত কুৰুক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ সংগঠনটোৰ মুখপাত্ৰ প্ৰিন্স ৱাৰাইচে দাবী কৰে যে হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ, বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে ৷
আনহাতে, আম্বালা আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে । প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই সময়ত কোনো কৃষক সংগঠন বা প্ৰতিবাদী গোটক আগবাঢ়ি যাবলৈ দিয়া নহ’ব । বলপূৰ্বকভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰা যিকোনো গোটৰ সৈতে জড়িত লোকৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
শম্ভু সীমান্ত বন্ধ হোৱাৰ বাবে দিল্লী আৰু পঞ্জাবৰ মাজত যাতায়ত কৰা যান-বাহনৰ বাবে বিকল্প পথ স্থাপন কৰা হৈছে । যাত্ৰীসকলক প্ৰশাসনে জাৰি কৰা পথসমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
দিল্লীৰ পৰা পঞ্জাবলৈ অহা বাহনৰ বাবে বিকল্প পথ:
- মাৰ্গ ১ : আম্বালা ছাৱনী➔ চণ্ডীগড় ৰোড ➔ লালড়ু ➔ ডেৰা বচ্ছি ➔ জীৰকপুৰ ➔ পঞ্জাব
- মাৰ্গ ২ : লালড়ু বা ডেৰা বচ্ছিৰ পৰা বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জাবলৈ আহিব পাৰি
পঞ্জাবৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱা বাহনৰ বাবে বিকল্প পথ:
- মাৰ্গ ১ : ৰাজপুৰা ➔ লালৰু ➔ ডেৰা বচ্ছি ➔ জীৰকপুৰ ➔ আম্বালা চাউনী ➔ দিল্লী
- মাৰ্গ ২ : ৰাজপুৰা, লালড়ু, ডেৰা বচ্ছিৰ পৰাও বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰি আম্বালা চাউনী আৰু তাৰ পাছত দিল্লী পাব পাৰি
আম্বালা আৰক্ষীয়ে কয়, "কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সহায় ল'বলৈ ১১২ নম্বৰত ডায়েল কৰক । আম্বালা আৰক্ষীয়ে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু যাতায়তৰ মসৃণ গতি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ইয়াৰ ফলত হোৱা অসুবিধাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো ।"
ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি কি ?
ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত হোৱা প্ৰস্তাৱিত এক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি । এই চুক্তিৰ উদ্দেশ্য হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰা, আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক হ্ৰাস কৰা, ইখন দেশে সিখনৰ বজাৰত অধিক প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।
কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে কৃষকসকলে ?
কৃষক নেতা প্ৰিন্স ৱাৰাইচে কয়, "যদি ভাৰতে আমেৰিকাৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক হ্ৰাস কৰে বা বজাৰত অধিক প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে, তেন্তে আমেৰিকাৰ সামগ্ৰীয়ে ভাৰতৰ বজাৰত কম মূল্যত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । আমেৰিকাৰ কৃষকসকলে চৰকাৰীভাৱে যথেষ্ট ৰাজসাহায্য লাভ কৰে, গতিকে ভাৰতীয় কৃষকসকলে দামৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ অসুবিধা পাব পাৰে । কৃষক সংস্থাসমূহে দাবী কৰে যে ইয়াৰ ফলত কৃষি আৰু দুগ্ধ খণ্ডত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।"
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি :
অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে এই বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে ভাৰতৰ স্পৰ্শকাতৰ কৃষিখণ্ডসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । চৰকাৰৰ মতে, চাউল, ঘেঁহু, কুঁহিয়াৰ, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, হাঁহ-কুকুৰা, সৰিয়হৰ গুড়ি, বাজৰা, ধঁপাত আৰু আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰেহাই দিয়া হোৱা নাই । চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে কৃষকৰ স্বাৰ্থত আপোচ কৰা হোৱা নাই ।
কৃষক সংগঠনসমূহৰ মূল দাবীসমূহ :
- ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ সকলো বিধান ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ।
- কৃষি আৰু দুগ্ধ খণ্ডক যিকোনো ধৰণৰ আমদানিৰ চাপৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে ।
- যিকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কৃষক আৰু কৃষি বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্ততহে লোৱা উচিত ।
- এনে যিকোনো চুক্তি এৰাই চলিব লাগে যিয়ে ভাৰতীয় কৃষি বজাৰত বিদেশী সামগ্ৰীৰ চাপ বৃদ্ধি কৰে ।
এই চুক্তিত কি প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে ?
২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জাৰি কৰা এক যৌথ বিবৃতি অনুসৰি দুয়োখন দেশে অন্তৱৰ্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তিৰ কাঠামোৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হয় । এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ কিছুমান ঔদ্যোগিক আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰৰ প্ৰৱেশ সম্প্ৰসাৰণ আৰু কেইবাটাও খণ্ডত শুল্ক সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধান কৰিব বিচৰা হৈছে ।
দুয়োখন দেশৰ মাজত এক বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনাও চলি আছে । এই কাৰণেই পঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ কৃষক সংগঠনসমূহে এই বিষয়টোক কেৱল বাণিজ্যিক চুক্তি নহয়, ভাৰতীয় কৃষিৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা কৰি দিল্লীলৈ বুলি এই প্ৰতিবাদ সমদল বাহিৰ কৰিছে ।