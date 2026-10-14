দিল্লীৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলনক লৈ এমেৰিকাৰ হাৰ্ভাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিবৃতি, বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

দিল্লীৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলনক লৈ এমেৰিকাৰ হাৰ্ভাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিবৃতি, বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
১০০ গৰাকী প্রাক্তন ছাত্ৰই এই আন্দোলনত চৰকাৰৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰি যোৱা ১২ অক্টোবৰত বিবৃতি জাৰি কৰাৰ পিছত বুধবাৰে আন ৪৪ জন চৰকাৰৰ পক্ষত থিয় দিছে...
Published : October 14, 2026 at 6:03 PM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ বিতৰ্কই এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে । বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে এই জুইকুৰাৰ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে বিগত এপেষকৰো অধিক সময় দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল হৈ আছে ।
এফালে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া ব্লক, আনফালে চিজেপি নেতৃত্বাধীন যুৱ সমাজ- এই আটাইৰে সন্মিলিত বিদ্ৰোহত দিল্লী এতিয়া প্ৰতিবাদৰ প্ৰধান স্থলী হৈ পৰিছে । আনহাতে, সমগ্ৰ বিৰোধী এটা মেৰুত আৰু শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিয়ে আনটো মেৰুত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে । বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে শাসকীয় দলটোৱে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ সংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ।
দিল্লীৰ উত্তাপ দেশৰ বাহিৰতো অনুভূত হৈছে
ইয়াৰ মাজতে এই প্ৰতিবাদৰ উত্তাপ দেশৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰি বিদেশৰ ভূমিতো অনুভূত হৈছে । বহুতে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছে যদিও আন বহুতে আকৌ এই প্ৰতিবাদ দেশৰ সাংবিধানিক কাঠামোত আক্ৰমণ বুলি সমালোচনা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ বিদ্বানে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । কেইবাগৰাকীও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি স্বাক্ষৰিত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
PHOTO | A wider cross-section of the Harvard community, including lawyers, policymakers, civil servants, scientists and academicians, in a statement, says: "We, concerned citizens from the world’s oldest and largest democracy, India, write with a deep sense of responsibility. In moments such as these, silence cannot be an excuse for indifference. We are deeply concerned by the negative public discourse and concerted campaign against India’s constitutional institutions, including the Election Commission of India, the Supreme Court, the office of the Hon’ble Chief Justice of India, and Parliament. Also troubling are reports of the use of Harvard University’s name to lend credibility to a political campaign without appropriate authorisation. The language used to describe India as being under “siege” and to characterise constitutional authorities as “thieves” or “compromised” raises serious concerns about the intent to undermine public trust in democratic institutions. The actions of law enforcement agencies to uphold public order deserve fair scrutiny, but sweeping accusations and abusive rhetoric cannot substitute for evidence, due process or institutional accountability. The dignity of public servants and the offices they hold must also be respected. The Constitution, rule of law, and civil liberties must be respected at all times, not just when it suits our interests. Our commitment must remain to the Constitution, not convenience; to justice, not selective outrage; and to democratic institutions, not the politics of accusation."— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
হাৰ্ভাৰ্ডৰ ব্যক্তিৰ অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগ
ইয়াৰ পূৰ্বে ১০০ গৰাকী প্রাক্তন ছাত্ৰই এই আন্দোলনত চৰকাৰৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰি যোৱা ১২ অক্টোবৰত এক বিবৃতি জাৰি কৰিছিল । তাত উল্লেখ কৰা হৈছে, "বিক্ষোভকাৰীসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ, বেআইনীভাৱে আটক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ উলংঘনৰ তীব্র গৰিহণা দিছোঁ ।"
উক্ত প্রাক্তন ছাত্ৰসকলে এই আন্দোলনক লৈ চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ ভূমিকাক গৰিহণা দি বিবৃতি প্ৰকাশৰ পিছতেই হার্ভার্ডৰেই আন এটি প্রাক্তন ছাত্ৰৰ দলে চৰকাৰক সমৰ্থন জনাই প্ৰতি অভিযোগৰ এটি বিবৃতি জাৰি কৰে ।
VIDEO | Delhi: This is a fight between PM Modi and 'Mir Jafar'. These people can even mortgage the country for power, says BJP MP Sambit Patra on Congress leaders criticising government using Elon Musk's comments. #SambitPatra #BJP #Congress (Full video available on PTI Videos - ptivideos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীক (এছআইআৰ) লৈ চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সময়তে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ এই বিবৃতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ।
এইবাৰ হাৰ্ভাৰ্ডৰ ৪৪ ব্যক্তিৰ বিবৃতি
আনহাতে, নিজকে হাৰ্ভাৰ্ডৰ প্ৰাক্তন বুলি দাবী কৰা ৪৪ জন ছাত্ৰৰ এটা দলে বুধবাৰে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে । বিবৃতিটোত ‘সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানৰ ওপৰত আক্ৰমণ’ক লৈ তেওঁলোকে উদ্বেগ প্রকাশ কৰে । লগতে প্রথম দলটিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বহুকেইটা শব্দক লৈও আপত্তি দৰ্শায় ।
আমেৰিকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত একাংশ বিদ্বান আৰু ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে চলা নেতিবাচক প্ৰচাৰক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । হাৰ্ভাৰ্ডৰ আইনজীৱী, নীতি নিৰ্ধাৰক, চৰকাৰী বিষয়া, বৈজ্ঞানিক আৰু শিক্ষাবিদকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলে যুটীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে মত প্ৰকাশ বা প্ৰতিবাদ কৰাটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ । কিন্তু ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলি সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বিনষ্ট কৰাটো কোনো কাৰণতেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।
হাৰ্ভাৰ্ড ক্লাব অব ইণ্ডিয়াৰ স্পষ্টীকৰণ
নিৰ্বাচন আয়োগ, উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু সংসদৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা ভংগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে সকীয়াই দিছে । ইয়াৰ উপৰি উপযুক্ত অনুমতি অবিহনে কোনো ৰাজনৈতিক অভিযানত হাৰ্ভাৰ্ডৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিষয়টোও তেওঁলোকে চিন্তাজনক বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
আনহাতে, হাৰ্ভাৰ্ড ক্লাব অব ইণ্ডিয়াই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই বিবৃতিটো কোনো প্ৰতিষ্ঠানিক বা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আনুষ্ঠানিক স্থিতি নহয় । এয়া মাত্ৰ কেইজনমান ব্যক্তিৰ নিজস্ব মত । ইয়াৰ বিপৰীতে আকৌ হাৰ্ভাৰ্ডৰে আন একাংশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰই ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত চলা আৰক্ষীৰ দমনমূলক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছিল ।
কি আছে বিবৃতিটোত
আইনজীৱী, নীতি নিৰ্ধাৰক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, বিজ্ঞানী আৰু শিক্ষাবিদকে ধৰি হাৰ্ভাৰ্ড সম্প্ৰদায়ৰ এটা অংশই এক বিবৃতিত কয়, "আমি বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ সজাগ নাগৰিকসকলে গভীৰ দায়িত্ববোধেৰে এই কথা লিখিছোঁ । এনেধৰণৰ মুহূৰ্তত মৌনতাক উদাসীনতাৰ অজুহাত কৰিব নোৱাৰি । আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ, উচ্চতম ন্যায়ালয়, মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি ভাৰতৰ সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে নেতিবাচক ৰাজহুৱা বক্তৃতা আৰু একত্ৰিত অভিযানক লৈ গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ ।"
হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ব্যৱহাৰক লৈ উদ্বেগ
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "উপযুক্ত অনুমোদন অবিহনে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰক বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাতৰিও উদ্বেগজনক । ভাৰতক 'অৱৰোধ'ৰ অধীনত থকা বুলি বৰ্ণনা কৰিবলৈ আৰু সাংবিধানিক কৰ্তৃপক্ষক 'চোৰ' বা 'আপোচ কৰা' বুলি উল্লেখ কৰিবলৈলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা ক্ষুণ্ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যক লৈ গুৰুতৰ চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটায় ।"
100 Harvard University alumni issue a statement condemning "police brutality, unlawful detention, and violations of constitutional rights of all peaceful protestors" in Delhi on October 10. They particularly express solidarity with Sr Adv Shadan Farasat (2009 Harvard Law School alumni) who was manhandled by the Delhi police, and CJP Policy Head Mehr Pasricha (Harvard Kennedy School, 2025) who was detained. "We call upon the government and all law enforcement authorities to immediately cease and desist from all violations of constitutional rights, respect rights to peaceful protest and access to legal assistance, and ensure that those responsible for abuses are held accountable in accordance with the rule of law," they demand.— Live Law (@LiveLawIndia) October 12, 2026
লগতে লিখা হৈছে যে জনশৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যসমূহৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে । কিন্তু কোনো স্পষ্ট ভিত্তি নোহোৱাকৈ অভিযোগ উত্থাপন আৰু অপমানজনক বাক্যবাণে প্ৰমাণ, যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া বা প্ৰতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতাৰ বিকল্প গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা পদবীৰ মৰ্যাদাকো সন্মান কৰিব লাগিব ।
বিবৃতিটোৰ শেষত লিখা হৈছে, "সংবিধান, আইনৰ শাসন, নাগৰিক স্বাধীনতাক সকলো সময়তে সন্মান কৰিব লাগিব । কিন্তু কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ লগত খাপ খোৱা সময়তহে নহয় । আমাৰ সুবিধাৰ প্ৰতি নহয়, সংবিধানৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব; ন্যায়ৰ প্ৰতিহে, নিৰ্বাচিত ক্ষোভৰ প্ৰতি নহয়; আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানলৈ দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব, অভিযোগৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি নহয় ।"
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
আনহাতে, হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত একাংশ ব্যক্তিয়ে ভাৰতত চলি থকা প্ৰতিবাদত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম জড়িত কৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম বিজেপিয়ে ।
This statement, issued by individuals affiliated with Harvard University, raises concerns over the use of the university’s name to lend credibility to a political campaign without proper authorisation. It also addresses rhetoric targeting India’s constitutional institutions, including the Election Commission, the Supreme Court, the Office of the Chief Justice of India and Parliament. It emphasises that allegations against constitutional authorities must be backed by evidence and that due process, public trust and institutional accountability must be upheld. Constitutional responsibility, institutional integrity and respect for democratic institutions must take precedence over political convenience. Read the full statement below. ⬇️— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) October 14, 2026
X পোষ্টযোগে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কয়, "হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে জাৰি কৰা এই বিবৃতিয়ে উপযুক্ত অনুমোদন অবিহনে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰক বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰাটোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।"
লগতে লিখা হৈছে, "ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচন আয়োগ, উচ্চতম ন্যায়ালয়, ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয় আৰু সংসদকে ধৰি ভাৰতৰ সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক লক্ষ্য কৰি কৰা বাক্যবাণৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত এই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে সাংবিধানিক কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ প্ৰমাণৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হ’ব লাগিব আৰু যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া, জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতাক সমৰ্থন কৰিব লাগিব ।"
ৰাজনৈতিক সুবিধাতকৈ সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, প্ৰতিষ্ঠানিক অখণ্ডতা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি সন্মানক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
This statement, issued by individuals affiliated with Harvard University, raises concerns over the use of the university’s name to lend credibility to a political campaign without proper authorisation. It also addresses rhetoric targeting India’s constitutional institutions, including the Election Commission, the Supreme Court, the Office of the Chief Justice of India and Parliament. It emphasises that allegations against constitutional authorities must be backed by evidence and that due process, public trust and institutional accountability must be upheld. Constitutional responsibility, institutional integrity and respect for democratic institutions must take precedence over political convenience. Read the full statement below. ⬇️— BJP (@BJP4India) October 14, 2026
বিজেপিৰ অভিযোগ
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদক বিদেশী শক্তিৰ সৈতে মিলিত হৈ দেশত অৰাজকতা বিয়পাই দিয়াৰ অভিযোগ বিজেপিৰ । লগতে শনিবাৰে দিল্লী চহৰক 'পণবন্দী' কৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰা এই প্ৰতিবাদক 'ফ্লপ শ্ব’ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বা অসফল কাৰ্যসূচী আখ্যা দিয়ে বিজেপিয়ে ।
'মবক্ৰেচী'ৰ (mobocracy) বা অৰাজকতা সৃষ্টিৰ বাবে গণউন্মাদনাৰ ওপৰত এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয় আছিল বুলি উল্লেখ কৰে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্ৰই । কিয়নো যন্তৰ-মন্তৰলৈ আগবঢ়া শ শ যুৱক আৰু কেইবাজনো ৰাজনীতিবিদক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল ।
আনহাতে, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে অভিযোগ কৰে যে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে আম আদমি পাৰ্টীৰ 'ছায়া সংগঠন' হৈ কাম কৰিবলৈ এই প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছিল যদিও ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰই তেওঁলোকৰ 'অৰাজকতাৰ সন্ধান' ধ্বংস কৰি পেলাইছে ।
ভাৰতৰ আন্দোলন সন্দৰ্ভত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিক্ৰিয়া
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ আৰু লাখ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাক লৈ ভাৰতত চলি থকা এই প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই বিশ্বমঞ্চতো স্থান লাভ কৰিছে । দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ, দ্য গাৰ্ডিয়ান, ফিনেন্সিয়েল টাইমছৰ দৰে আগশাৰীৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশ্বাসযোগ্যতা, ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰাৰ অভিযোগ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে, বিশ্বৰ একাংশ বিশ্লেষকে বৰ্তমানৰ এই জেন জি প্ৰতিবাদক ২০১১ চনৰ দুৰ্নীতিবিৰোধী আন্দোলনৰ সৈতে তুলনা কৰিছে । লগতে এই প্ৰতিবাদক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে অন্যতম বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে অভিহিত কৰিছে ।
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত শিল্পী মেৰী মিলবেনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ইফালে আফ্ৰিকান-আমেৰিকান সংগীত শিল্পী মেৰী মিলবেনে ভাৰতত চলি থকা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে চিজেপিৰ নেতৃত্বত চলি থকা এই অভিযানত আমেৰিকাই ধনৰ যোগান ধৰি পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাবমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিবলৈ আৰু দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিবলৈ এই প্ৰতিবাদ চলি থকা বুলি অভিযোগ কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুৱপ্ৰজন্মক একত্ৰিত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈয়ো আহ্বান জনাইছে ।