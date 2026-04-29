ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা : বহিঃৰাজ্যত দুসপ্তাহে আবদ্ধ মাদ্ৰাছাত অধ্যয়নৰ বাবে যোৱা ১৬৩ টা শিশু

আৰক্ষীয়ে শিশুকেইটিক পৰিয়ালক চমজাই দিয়াৰ পূৰ্বে দুসপ্তাহে মধ্যপ্ৰদেশ ৰে'ল আৰক্ষী থানা, শিশু কল্যাণ গৃহৰ লগতে আৰু অন্যান্য আশ্ৰয় শিবিৰত অস্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ।

Harrowing Experience Of 163 Bihar Children
শিশুকেইটিৰ অভিভাৱকসকলৰ সৈতে জন জাগৰণ শক্তি সংগঠনৰ সদস্যসকল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 12:28 AM IST

পাটনা(বিহাৰ): সাধাৰণতে আমি সকলোৱে ৰে’লযোগে ভ্ৰমণ কৰি বৰ ভালপাওঁ ৷ অন্যান্য বাহনত যাত্ৰা কৰাৰ তুলনাত দীঘলীয়া ৰে’লযাত্ৰাই দিয়ে অনন্য আৰু সুখকৰ অভিজ্ঞতা ৷

পিছে সকলোৰে বাবে এই যাত্ৰা সুখকৰ নহ’বও পাৰে ৷ তাৰ সলনি ই দিব পাৰে ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা ৷ ১৬৩ টা শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে হোৱাই দেখা গ’ল ৷ শিশুকেইটিয়ে মাদ্ৰাছাত অধ্যয়ন কৰিবলৈ মন মেলি ৰে’লযোগে বিহাৰৰ পৰা ক্ৰমে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকলৈ যাত্ৰা কৰে ৷ পিছে গন্তব্যস্থান পোৱাৰ পূৰ্বে শিশুকেইটি মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আদবাটতে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু এই ৰে’লযাত্ৰা তেওঁলোকৰ বাবে ভয়াৱহ হৈ পৰে ৷

অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰে’ল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত তেওঁলোকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ’ল ৷ আৰক্ষীয়ে শিশুকেইটিক পৰিয়ালক চমজাই দিয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি মধ্যপ্ৰদেশ ৰে’ল আৰক্ষী থানা, শিশু কল্যাণ গৃহৰ লগতে আৰু অন্যান্য আশ্ৰয় শিবিৰত অস্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ।

ইমানতে শিশুকেইটিৰ লটি-ঘটিৰ অন্ত নপৰিল ৷ এতিয়াৰে পৰা শিশুকেইটিক অভিভাৱক বা পিতৃ-মাতৃয়ে প্ৰতি ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে শিশু কল্যাণ সমিতি (CWC)ৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাব লাগিব । এই সমিতিসমূহ হৈছে কিশোৰ ন্যায় (যত্ন আৰু সুৰক্ষা) আইন, ২০১৫ ৰ অধীনত গঠন হোৱা জিলা পৰ্যায়ৰ অৰ্ধ-ন্যায়িক সংস্থা । ইয়ে গোচৰটো সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত শিশুসকলে লাভ কৰা দুৰ্বিসহ অভিজ্ঞতাৰ কথা সোঁৱৰাই থাকিব ।

প্ৰচলিত সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ, মাদ্ৰাছা বিৰোধী আবেগ, ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জনসাধাৰণক লক্ষ্য কৰি লোৱা আদি এই সৰবৰাহৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি শিশুকেইটাৰ পিতৃ-মাতৃ তথা সামাজিক সংগঠনসমূহে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ছয়ৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ বয়সৰ এই শিশুসকলে ৰাজ্যখনৰ আৰ্থ-সামাজিকভাৱে পিছপৰা উত্তৰ-পূবৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৱস্থিত আৰৰিয়া, পূৰ্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ আৰু সুপৌল জিলাৰ পৰা যোৱা ১১ এপ্ৰিলত বাছেৰে আহি পাটনা জংচনত উপস্থিত হৈছিল ।

মুঠ ১৪৫ টা শিশুৱে আৰৰিয়া জিলাৰ, ১৬ টা সুপৌলৰ আৰু এজনকৈ পূৰ্ণিয়া আৰু কিষাণগঞ্জৰ । মাদ্ৰাছাত কৰ্মৰত স্থানীয় ৮ গৰাকী শিক্ষকে তেওঁলোকক মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদগিৰৰ মাদ্ৰাছা জামিয়া আশ্ৰফিয়া অঞ্জুমান-ই-ইছলমিয়া, নন্দদৰ ফাইজুল কোৰআন মাদ্ৰাছা আৰু কৰ্ণাটকৰ বিদৰৰ মাদ্ৰাছা দাৰুল উলুম ইমদাদিয়ালৈ লৈ গৈ আছিল ।

পাটনা ৰে’ল জংচনত থকা চৰকাৰী ৰে’ল আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ দলটিৰ নথি-পত্ৰৰ লগতে পৰিচয় পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত ৰে’লত যোৱাৰ অনুমতি দিয়ে । শিশুকেইটিৰ লগতে থকা শিক্ষকসকলে যাত্ৰাৰ বাবে ১৭৬০৯ নম্বৰ পাটনা-পূৰ্ণা (পুনে) সংযোগী এক্সপ্ৰেছ ৰে’লত উঠি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।

প্ৰয়াগৰাজ জংচন পোৱাৰ লগে লগে ৰে’ল আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ টিকট আৰু নথি-পত্ৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰে ৷ তাৰপিছত জিআৰপি আৰু ৰে’ল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণত অনুমতি দিয়ে ৷ এই যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিনত ৰে’লখন গৈ কাটনি জংচন পাওঁতে আৰপিএফ আৰু জিআৰপিয়ে দলটোৰ নথি-পত্ৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক ৰে’লৰ পৰা নামিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে দলটোক আটক কৰি ষ্টেচনটোত থকা ৰে’ল আৰক্ষীৰ থানাত ৰাখে ৷

আৰৰিয়াস্থিত অধিবক্তা তথা নাগৰিক সমাজৰ সংগঠন জন জাগৰণ শক্তি সংগঠনৰ সদস্য ৰমিজ ৰাজাই ইটিভি ভাৰতক সদৰী কৰা অনুসৰি, ‘‘চাইল্ড প্ৰটেকশ্বন ইউনিটৰ সদস্য দুৰ্গেশ মৰিয়াই প্ৰদান কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত চলোৱা এইটো জিআৰপি, আৰপিএফ, চিডব্লিউচি আৰু চাইল্ড প্ৰটেকশ্বন ইউনিটৰ(চিপিইউ) যুটীয়া অভিযান আছিল ৷ আটকাধীন দলটোৰ সকলোকে কাটনি ৰে’ল আৰক্ষী থানাত প্ৰায় সাত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল ।’’

ৰমিজে লগতে কয়, ‘‘কাটিনা ৰে’ল আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ(০৪৩০/২০২৬) পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷ শিশুকেইটাৰ লগত থকা আঠজন অভিভাৱক তথা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মানৱ সৰবৰাহ, বলপূৰ্বক শ্ৰম, অপহৰণ, পিতৃ-মাতৃৰ পৰা তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ লগতে অবৈধ যাত্ৰা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । অৱশ্যে ১৩ এপ্ৰিলৰ পুৱা শিশুকেইটাক প্ৰায় ৯০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ কাটনি আৰু জবলপুৰৰ চৰকাৰী আশ্ৰয়গৃহ আৰু অন্যান্য স্থানলৈ থানাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।’’

উল্লেখ্য যে, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ এই বিশেষ তিনিখন মাদ্ৰাছালৈ শিশুসকলক সঁচাকৈ লৈ যাব বিচৰা হৈছিল নে নাই, সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ৰে’ল আৰক্ষী বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে তদন্ত হিচাপে সোধ-পোছ আৰম্ভ কৰিছে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচৰা ধৰণৰে সঁহাৰিও লাভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ঘৰলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে স্থানীয় আৰক্ষী থানাসমূহে শিশুকেইটাক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিষয়টো অভিভাৱকসকলক অৱগত কৰাত স্বাভাৱিকতে হুৱাদুৱা লাগে । এই শিশুসকলৰ অভিভাৱকৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল বৈৰগাছি থানাৰ অন্তৰ্গত ভঙিয়া গাঁৱৰ শাক-পাচলি বিক্ৰেতা তথা খেতিয়ক মহম্মদ আছিফ । খেতিয়কগৰাকীৰ ১৪ বছৰীয়া পুত্ৰই মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদগীৰৰ এখন মাদ্ৰাছাত উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যৰে দলটোৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিছিল ৷

আছিফে কয়, ‘‘যেতিয়া মাজনিশা আৰক্ষীয়ে মোৰ দুৱাৰত টোকৰ মাৰি ক'লে যে মোৰ পুত্ৰক আন শিশুৰ সৈতে আটক কৰি ৰখা হৈছে, তেতিয়া মই স্তম্ভিত আৰু চিন্তিত হৈ পৰিলোঁ । মোৰ সন্তানে ২০২৪ চনৰ পৰা উদগীৰৰ মাদ্ৰাছাত অধ্যয়ন কৰি আহিছে ৷ ৰমজান আৰু ঈদৰ বাবে এমাহতকৈ অধিক সময় বিদ্যালয় বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত সি ঘৰলৈ আহিছিল । তেওঁ কেৱল পঢ়া-শুনা আগবঢ়াই নিবলৈকে সি তালৈ গৈছিল ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই আৰু আন একাংশ শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে সমগ্ৰ নিশাটো থানাতে পাৰ কৰিলো । আৰক্ষী বিষয়াসকলে আমাৰ মন্তব্যৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰি কাটনিলৈ পঠিওৱাৰ লগতে শিশুকেইটাক সোনকালে মুকলি কৰি দিয়াৰ আশ্বাস দিছিল । কিন্তু তেনেকুৱা একোৱে নহ’ল । কাটনিৰ বিষয়াসকলে শিশুকেইটাৰ ম’বাইল ফোনসমূহো জব্দ কৰে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ । আমি বৰ বিবুধিত পৰিছো ৷’’

এই ঘটনাৰ পিছদিনা আটকাধীন শিশুকেইটাৰ প্ৰায় ৫৫ গৰাকী অভিভাৱকে বাছেৰে পাটনালৈ গৈ তাৰপিছত ৰে’লযোগে কাটনিলৈ যায় । তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আছিল অতি ভয়ংকৰ । মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে প্ৰথমে তেওঁলোকক সন্তানক সাক্ষাৎ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে ৷ অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পিছলৈ কিছু পৰিমাণে শিথিল হয় ৷ কিন্তু তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে শিশুকেইটাক মুকলি কৰি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তান অবিহনেই ঘৰলৈ উভতিবলৈ বাধ্য হয় ।

আনহাতে, কাটনিৰ জেজেএছএছৰ লগতে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনসমূহে সক্ৰিয় ৰূপত গোচৰটো আগবঢ়াই নিয়ে । হেঁচাত পৰি অৱশেষত চৰকাৰী বিষয়াসকলে সামাজিক তদন্ত প্ৰতিবেদন(SIR) প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু শিশুসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলৰ সৈতে ২৩ এপ্ৰিলত মুকলি কৰি দিয়ে ৷ দলটোৱে একেদিনাই ৰে’লত উঠাৰ পিছত ২৫ এপ্ৰিলৰ পুৱা আৰাৰিয়াত উপস্থিত হয় ।

এতিয়াৰে পৰা শিশুকেইটিক গোচৰটোৰ অন্তিমটো প্ৰতিবেদন দাখিল নোহোৱা পৰ্যন্ত অভিভাৱক বা পিতৃ-মাতৃয়ে প্ৰতি ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে শিশু কল্যাণ সমিতি (CWC)ৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাব লাগিব । স্থানীয় শিশু কল্যাণ সমিতিসমূহে আইনী আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰি এই চৰ্ততহে শিশুসকলক পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাৱকৰ হাতত তুলি দিয়ে ৷

‘‘আমি দুখীয়া শ্ৰমিক । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক ভাল স্কুললৈ পঠিয়াব পৰাকৈ সামৰ্থ নাই । মোৰ দুয়োটা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যোৱা দুবছৰ ধৰি বহিঃৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছাত পঢ়ি আছে । অনুগ্ৰহ কৰি আমাক আৰক্ষী আৰু আদালতৰ গোচৰত জড়িত নকৰিব । আমি আমাৰ জীৱিকাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব । আমাৰ নিজৰ বাবে চেণ্ডেল কিনাৰো সামৰ্থ নাই ৷ আমি কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম ? বৰ দুখেৰে এই কথা কৈছোঁ ৷ এই চিন্তাৰ কাৰণে যোৱা ১৫ দিনে আমাৰ ঘৰৰ চৌকা জ্বলা নাই । মোৰ সন্তানক বহুদিন ধৰি আটক কৰি ৰখা হৈছে । ধনী মানুহৰ সন্তান ইমানদিনে আবদ্ধ হৈ নাথাকে । আমাক মাত্ৰ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক’’ - বৰ দুখেৰে এই মন্তব্য কৰে আৰৰিয়া জিলাৰ বাগদাহাৰা গাঁৱৰ মহম্মদ জালাল নামৰ শ্ৰমিকজনে ।

কেইবাজনো অভিভাৱকে বিহাৰত ভাল চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু মাদ্ৰাছাৰ অভাৱৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক অন্য ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছালৈ পঠিয়াবলৈ বাধ্য হয় । আছিফে কয়, ‘‘মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ মাদ্ৰাছাসমূহে শিশুসকলৰ খাদ্য, থকা-খোৱা, কাপোৰ-কানি, কিতাপৰ যোগান ধৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো যত্ন লয়, যাৰ ফলত আমি শিক্ষাৰ ব্যয় সম্পৰ্কীয় বোজাৰ পৰা মুক্ত হওঁ । আমাৰ ইয়াত থকা মাদ্ৰাছাসমূহৰ তুলনাত তাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উন্নত আৰু আধুনিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ।’’

‘‘মই যদি ইয়াত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ যাওঁ, তেন্তে তেওঁলোকে নামভৰ্তি মাচুল হিচাপে ৩,০০০-৫,০০০ টকা বিচাৰে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট, চাবোন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বাবদ অতিৰিক্ত ধন লয় । আমি কেনেকৈ ইমান খৰচ বহন কৰিব পাৰো ? মোৰ নাতি-নাতিনীয়ে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ মাদ্ৰাছাত আৰামত পঢ়িছিল আৰু মৌলানাসকলে বন্ধৰ দিনত তেওঁলোকক নিৰাপদে ঘৰলৈ আনি ঘূৰাই আনিছিল’’ - আৰিয়াৰিয়াৰ নৰপাটগঞ্জ ব্লকৰ ফৰিক পঞ্চায়তৰ বিবি আঞ্জুমানে এনেদৰে কয় ।

অভিভাৱকসকলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ সন্তানসকল এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । জেজেএছৰ সম্পাদক আশীষ ৰঞ্জনে শিশুসকলক নিজ নিজ মাদ্ৰাছালৈ যোৱা বন্ধ কৰাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

আশীষে কয়, ‘‘গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ’ল শিশুসকলক কেৱল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবেই আৰু ইছলামিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবেই বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল নেকি ? বৰ্তমানৰ সাম্প্ৰদায়িক পৰিস্থিতি বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী(বিজেপি) শাসিত ৰাজ্যসমূহত প্ৰচলিত ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক পৰিৱেশে এনে কাৰ্যক প্ৰভাৱিত কৰাৰ আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছো । মাদ্ৰাছাত প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ বিৰুদ্ধে বিয়পোৱা উৰাবাতৰিৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথা দেখা যায় ।’’

জেজেএছএছ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুসকলৰ অভিভাৱকে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত দাবী কৰিছে ৷ তেওঁলোকে এনে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাৰ বাবে স্পষ্ট মানক পৰিচালনা পদ্ধতি প্ৰণয়ন আৰু সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে একেধৰণৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড প্ৰয়োগ কৰাৰ দাবী জনাইছে ।

মধ্যপ্ৰদেশ ৰে’ল আৰক্ষী
কিশোৰ ন্যায় আইন ২০১৫
মাদ্ৰাছা শিক্ষা
শিশু কল্যাণ সমিতি
TRAFFICKING VICTIMS

