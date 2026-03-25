হৰিশ ৰাণাৰ ইচ্ছামৃত্য়ু, উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ অনুমতিত ১৩ বছৰীয়া যন্ত্ৰণাৰ অৱসান

হৰিশ ৰাণাৰ ইচ্ছামৃত্য়ু, উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ অনুমতিত ১৩ বছৰীয়া যন্ত্ৰণাৰ অৱসান
ইচ্ছামৃত্যুৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি হৰিশ ৰাণা, ইচ্ছামৃত্যু প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ ১১ দিনৰ দিনা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰাণাই ৷
Published : March 25, 2026 at 9:54 AM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা ইচ্ছামৃত্যুৰ অনুমতি লাভ কৰাৰ পিছতে দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি হোৱা হৰিশ ৰাণাৰ মঙলবাৰে মৃত্যু হয় ৷ হৰিশ ৰাণাক ১৪ মাৰ্চত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত ১৬ মাৰ্চৰ পৰা ইচ্ছামৃত্যুৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত খাদ্যনলীৰ জৰিয়তে তেওঁৰ শৰীৰত আহাৰ যোগান বন্ধ কৰা হৈছিল আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পানী দিয়া বন্ধ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছৰে পৰা চিকিৎসকে তেওঁক নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে ৷
১৩ বছৰ ধৰি ক’মাত থকা গাজিয়াবাদৰ যুৱক হৰিশ ৰাণাক এইমছৰ আই আৰ চি এইচ (ইন্সটিউট ৰটাৰী কেন্সাৰ হাস্পতাল)ৰ প্ৰশমন যত্ন ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ১১ মাৰ্চত হৰিশ ৰাণাক ইচ্ছামৃত্যু (পেচিভ ইউথেনাচিয়া)ৰ বাবে লাইফ চাপৰ্ট চিষ্টেম প্ৰত্যাহাৰ বা বন্ধ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰশমনমূলক যত্নৰ বাবে এইমছত ভৰ্তি হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এইমছে চিকিৎসকৰ এখন কমিটী গঠন কৰে আৰু হৰিশ ৰাণাক ১৪ মাৰ্চত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷ চিকিৎসকে সদৰী কৰা মতে, হৰিশ ৰাণাৰ শৰীৰৰ পৰা ফিডিং টিউব আঁতৰোৱা হোৱা নাছিল; বৰঞ্চ ইয়াৰ ওপৰত এটা টুপী লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷ একেদৰে পানী যোগান ধৰা নলীটোও ঢাকি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷ এনেকৈয়ে হৰিশ ৰাণাৰ ইচ্ছামৃত্যুৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ৷
অংগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পৰিয়ালে
হৰিশ ৰাণাৰ ইচ্ছামৃত্যুৰ আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ পাছতে হৰিশৰ পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁৰ অংগ দান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, যাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ অংগবোৰে আনক জীৱন দিব পাৰে ৷ সেই অনুসৰি চিকিৎসকৰ এটা দলে প্ৰথমে তেওঁৰ সকলো অংগ পৰীক্ষা কৰি কোনবোৰ অংগ বেছি উপযোগী সেইটো নিৰ্ণয় কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ১৩ বছৰ পূৰ্বে চণ্ডীগড়ত পঢ়ি থকাৰ সময়তে তেওঁ পি জি কলেজৰ চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা বাগৰি পৰি মগজুত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ অচেতন অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁৰ পিতৃ অশোক ৰাণা আৰু মাতৃয়ে বিচনাতে তেওঁৰ যত্ন লৈ আহিছে ।
হৰিশ ৰাণাৰ ইচ্ছামৃত্যুৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক বেদনাহীন আৰু স্বাভাৱিক কৰি তুলিবলৈ এইমছৰ চিকিৎসকে কাম কৰি আছিল ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত হৰিশ ৰাণাক সাক্ষাৎ কৰাৰ অনুমতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷
