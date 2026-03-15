ইচ্ছামৃত্যুৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে AIIMS লৈ স্থানান্তৰিত হৰিশ ৰাণাক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল গঠন

ইচ্ছামৃত্যুৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে AIIMS লৈ স্থানান্তৰিত হৰিশ ৰাণাক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল গঠন
এইমছত ভৰ্তি কৰাৰ পাছতে সকলো কাম চিকিৎসকৰ দলে কৰি যাব ৷ অৱশ্যে সেই বিষয়ে চিকিৎসকে কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই ৷
Published : March 15, 2026 at 3:20 PM IST
নতুন দিল্লী/গাজিয়াবাদ: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইচ্ছামৃত্যুৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে পুত্ৰক বিদায় দিয়াৰ কথা ভাবি শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে গাজিয়াবাদৰ বাসিন্দা হৰিশ ৰাণাৰ পিতৃ অশোক ৰাণা । ১৩ বছৰ ধৰি বিচনাত পৰি থকা হৰিশ ৰাণাক শনিবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত ইচ্ছামৃত্যু (পেচিভ ইউথেনাচিয়া)ৰ বাবে এইমছত ভৰ্তি কৰা হয় বুলি তেওঁৰ অধিবক্তা মনীষ জৈনে জানিবলৈ দিয়ে ।
হৰিশ ৰাণাৰ অধিবক্তা মনীষ জৈনে উল্লেখ কৰে যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এইমছে পাঁচৰ পৰা ছয়জনীয়া চিকিৎসকৰ এটা দল গঠন কৰিছে । চিকিৎসকৰ দলটোৱে উল্লেখ কৰে যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গোপনীয়ভাৱে কৰা হ’ব আৰু এই বিষয়ে কাকো অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।
তেওঁ লগতে কয় যে শনিবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত হৰিশ ৰাণাক এইমছ দিল্লীত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত চিকিৎসকৰ দলে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব । এই পদ্ধতি সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে বিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই । সেয়া তেওঁলোকৰ কাম আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰিব বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।
কোৱা হৈছে যে ইচ্ছামৃত্যু প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে হৰিশ ৰাণাক তৰল খাদ্য খুৱাবলৈ আৰু শৌচ-প্ৰস্ৰাৱৰ বাবে সুমুৱাই দিয়া নলীবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হ’ব আৰু তেওঁক স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনা হ’ব । ইয়াৰ পিছত যিমান দিন ইচ্ছা সিমান দিন জীয়াই থাকিব । মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিয়া হ’ব ।
যিহেতু হৰিশ ৰাণাৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ অংগ দান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, সেয়েহে চিকিৎসকৰ এটা দলে প্ৰথমে তেওঁৰ সকলো অংগ পৰীক্ষা কৰি কোনবোৰ অংগ বেছি উপযোগী সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব । ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সেই কাম-কাজসমূহ আৰম্ভ কৰিব ।
উল্লেখ্য যে, ১৩ বছৰ পূৰ্বে চণ্ডীগড়ত পঢ়ি থকাৰ সময়তে পি জি কলেজৰ চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা বাগৰি পৰিছিল হৰিশ ৰাণা । যাৰ ফলত মগজুত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছিল তেওঁ । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ অচেতন হৈ দিন অতিবাহিত কৰিছে । বিগত ১৩ বছৰ ধৰি বিচনাতে তেওঁৰ পিতৃ অশোক ৰাণা আৰু মাতৃয়ে তেওঁৰ যত্ন লৈ আহিছে ।
কিন্তু তেওঁৰ অৱস্থাৰ কোনো উন্নতি দেখা নোপোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ পিতৃয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হৰিশ ৰাণাক ইচ্ছামৃত্যু বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আবেদন মঞ্জুৰ কৰে । সেয়ে এতিয়া এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হৰিশ ৰাণাক ।