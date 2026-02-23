বন সুৰক্ষাৰ বাবে ‘হনুমান’ ! সকলো সময়তে উপলব্ধ হ’ব তাৎক্ষণিক সাহাৰ্য দল
বৰ্ধিত মানৱ-বন্যজন্তুৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে ৰেপিড ৰেচপন্স টীম আৰু চিকিৎসা সহায়ৰ সৈতে এক নতুন বন্যপ্ৰাণী ব্যৱস্থাপনা পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : February 23, 2026 at 5:40 PM IST
তিৰুপতি (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত আৰু দুয়োপক্ষৰ মৃত্যুৰ হাৰ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৃহৎ বনাঞ্চল থকা জিলাসমূহত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ । বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ নেতৃত্বত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থা পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰজেক্ট হনুমান গঠন কৰা হৈছে ।
হাতী টাস্ক ফ’ৰ্চৰ দৰেই হাতী আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত কুনকী হাতী প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাহিনী সৃষ্টি কৰা হৈছিল । এতিয়া ৰেপিড ৰেচপন্স টীম (আৰ আৰ টি) গঠনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, যিটো সকলো বন্যপ্ৰাণী এলেকাত কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ।
ৰাজ্যজুৰি ১২টা টেৰিটৰিয়েল বনাঞ্চল চক্ৰৰ ভিতৰত বিশাখাপট্টনম, ৰাজমুণ্ড্ৰি, অনন্তপুৰ, গুণ্টুৰ, কুৰ্ণুল আৰু তিৰুপতি বন্যপ্ৰাণী ব্যৱস্থাপনা চক্ৰক বন্যপ্ৰাণীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আটাইতকৈ জটিল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পত অধিক দৰ্শনাৰ্থীৰ আহ-যাহ থকা জিলাসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ কৰা হ’ব ।
এই ধৰণে দল গঠন কৰা হৈছে
ৰেঞ্জ, ছেকচন, বিট অফিচাৰ আৰু এজন পহৰাদাৰকে ধৰি পাঁচজন সদস্যৰে গঠিত ৰেপিড ৰেচপন্স টীমটো গঠন কৰা হৈছে । সকলো চক্ৰতে এনেদৰে দল গঠন কৰা হ’ব । বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিৰ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু মাহৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ হ’ব । গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীসকলক স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব । ৰেঞ্জ অফিচাৰে তেওঁলোকৰ লীডাৰ হিচাপে কাম কৰিব ।
এটা বিশেষ ব্যৱস্থাপ্ৰণালী সৃষ্টি কৰা হৈছে
প্ৰতিটো চক্ৰত দুটা দল নিয়োগ কৰা হ’ব আৰু ইয়াত ৱায়াৰলেছ আৰু পশু ব্যৱস্থাপনা সঁজুলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । আহত বন্যপ্ৰাণীৰ তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ বাবে দুখন এম্বুলেন্স আৰু দুগৰাকী পশু চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । তৎকালীনভাৱে দলসমূহক নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ক্ষেত্ৰৰ তথ্যৰ বাবে টোল ফ্ৰী নম্বৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । লগতে এটা বিশেষ এপ প্ৰস্তুত কৰা হ’ব ।
বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে এটা সুৰক্ষা কৱচ
তিৰুপতি বন্যপ্ৰাণী ব্যৱস্থাপনাৰ বন সংৰক্ষক চি চেলভামে কয়, "তিৰুপতি, পানাপাকম, ভাকাৰপেট, শ্ৰীকালহস্তি, এৰপেডু আৰু পুত্তুৰ ৰেঞ্জকে ধৰি অন্নমায়া জিলাৰ কিছুমান অঞ্চলত তীব্ৰ সংঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত বিশেষ দলসমূহক নিৰাপত্তাৰ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।"