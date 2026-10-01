'হনুমান অংশ' ৰ প্ৰভাৱ ! নীম কাৰোলি বাবাৰ কেইঞ্চি ধাম দৰ্শনৰ বাবে ভক্তৰ ভিৰ
বলীউডৰ ছবি 'হনুমান অংশ' মুক্তিৰ পিছতে কেইঞ্চি ধামৰ প্ৰতি ভক্তৰ উৎসুকতা বৃদ্ধি । ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ অগ্নিপৰীক্ষা । কিৰণকান্ত শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 1, 2026 at 9:52 PM IST
ডেৰাডুন: উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতালত অৱস্থিত বাবা নীম কাৰোলি আৰু কেইঞ্চি ধাম বিশ্বৰ ভক্তসকলৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এপলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টিভ জবছ আৰু ফেচবুক/মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ আদিয়ে কেইঞ্চি ধাম দৰ্শন কৰে । প্ৰতি বছৰে কেইঞ্চি ধামত নীম কাৰোলি দৰ্শনৰ বাবে লাখ লাখ ভক্ত আহে ।
বাবা নীম কাৰোলিক তেওঁৰ ভক্তসকলে হনুমান অৱতাৰ বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁক অলৌকিক শক্তি অধিকাৰী হিচাপে পূজা কৰে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 'হনুমান অংশ' ছবিখনৰ বাবে নীম কাৰোলি আৰু কেইঞ্চি ধামৰ চৰ্চা সমগ্ৰ দেশতে হৈছে । এই ছবিখনে মানুহৰ মাজত জিজ্ঞাসা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা কেইঞ্চি ধামৰ বাবা নীম কাৰোলিৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত 'হনুমান অংশ' ছবিখনে দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে শিৰোনাম দখল কৰিছে । বিশাল চতুৰ্বেদীৰ পৰিচালিত ২ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত এই ছবিখনে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৪০৮ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে । এই ছবিখন চাই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত আৰু পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিছে কেইঞ্চি ধামলৈ ।
বহুতৰে বাবে এয়া কেৱল কোনো ধৰ্মীয় স্থানৰ তীৰ্থযাত্ৰা নহয়, বৰঞ্চ সেই স্থানক অন্তৰংগভাৱে অনুভৱ কৰাৰ প্ৰয়াসহে, যাৰ কাহিনী তেওঁলোকে ছবিখনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছে । এইবাবেই ছবিখনৰ পিছত কেইঞ্চি ধামলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰবাহৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয়ভাৱে পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰা হৈছে । বৰ্তমান পূৰ্বৰ তুলনাত বহু বেছি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
নাইনিতাল আৰক্ষীৰ মতে ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছৰে পৰা কেইঞ্চি ধামলৈ অহা ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । পূৰ্বতে বাবাক চাবলৈ দৈনিক ৪,০০০ৰ পৰা ৫,০০০ ভক্তই এই মন্দিৰলৈ অহাৰ বিপৰীতে এতিয়া দৈনিক ৬,০০০ৰো অধিক ভক্তৰ আগমন ঘটিছে । উল্লেখযোগ্য যে এই সংখ্যা বন্ধৰ দিনত ১৫,০০০ৰ পৰা ২০,০০০ পৰ্যন্ত হৈছেগৈ ।
ছবিয়ে নতুন আকৰ্ষণ যোগ কৰিছে:
উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতাল-আলমোৰা পথত ভৱালীৰ পৰা প্ৰায় ৯ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত শিপ্ৰা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কেইঞ্চি ধাম এক আধ্যাত্মিক স্থান । বাবা নীম কাৰোলি মহাৰাজৰ এই স্থানৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰত আৰু বিদেশৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কেইঞ্চি ধাম ভ্ৰমণ কৰিছে ।
এতিয়া এই জনপ্ৰিয়তাত নতুন অধ্যায় সংযোজন কৰিছে 'হনুমান অংশ' ছবিখনে । ছবিখনৰ জৰিয়তে বাবাৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু তেওঁৰ লগত জড়িত বিশ্বাসৰ সাক্ষী হোৱাৰ পিছত বাবাই ধ্যান-সেৱাত বহু সময় কটোৱা সেই স্থান দৰ্শন কৰিবলৈ ভক্তৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে ।
দিল্লীৰ পৰা নাইনিতাললৈ অহা পৰ্যটক বিক্ৰমে কয়,"প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে 'হনুমান অংশ' ছবিখন চাইছিলোঁ । ছবিখন চোৱাৰ পিছত মোৰ কেইঞ্চি ধাম ভ্ৰমণৰ হেঁপাহ আৰু অধিক প্ৰবল হৈ পৰিল । ছবিখনৰ ঘটনাবোৰে বাবা নীম কাৰোলিৰ জীৱনৰ প্ৰতি মোৰ কৌতুহল জগাই তুলিছিল আৰু তাৰ পিছত কেইঞ্চি ধাম ভ্ৰমণ আৰু বাবাৰ দৰ্শন কৰাটো মোৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছিল ।"
বিক্ৰমে কেইঞ্চি ধামৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থাক উৎকৃষ্ট বুলি অভিহিত কৰে । কেইঞ্চি ধামৰ লগতে ভীমতাল আৰু নাইনিতালৰ মা নাইনা দেৱী মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।
তেওঁৰ লগত থকা প্ৰবীনে কয়,"বহুদিনৰ পৰাই মোৰ কেইঞ্চি ধাম দৰ্শনৰ ইচ্ছা আছিল । কিন্তু ছবিখন চোৱাৰ পিছত এই হেঁপাহ আৰু অধিক প্ৰবল হৈ পৰিল । কেইঞ্চি ধামৰ লগতে গোলু দেৱতা মন্দিৰ আৰু মা নাইনা দেৱী মন্দিৰো দৰ্শন কৰিলোঁ । নাইনিতাল আৰু কেইঞ্চি ধামত উপস্থিত হৈ এক বেলেগ ধৰণৰ শান্তি লাভ কৰিছিলোঁ ।"
কেইঞ্চি ধামৰ পৰা নাইনিতাললৈ ভিৰ:
কেইঞ্চি ধামত উপস্থিত হোৱা ভক্তৰ তীৰ্থযাত্ৰা এতিয়া কেৱল মন্দিৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । দৰ্শনৰ অন্তত নাইনিতাল, ভীমতালকে ধৰি ওচৰৰ আন আন পৰ্যটনস্থলীলৈও বৃহৎ সংখ্যক লোক ৰাওনা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ স্থানীয় পৰ্যটন আৰু ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপত পৰিছে ।
নৈনিতালৰ হোটেল এছ’চিয়েশ্যনৰ সৈতে জড়িত কমলে জনাই যে নাইনি হ্ৰদ, মল ৰোড আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা পৰ্যটনস্থলীতো পৰ্যটকৰ যাতায়ত বৃদ্ধি পাইছে । বাবা নীম কাৰোলি মহাৰাজৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবিখন মুক্তিৰ পিছত কেইঞ্চি ধামৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে । বহু পৰ্যটকে প্ৰথমে কেইঞ্চি ধামলৈ যায়, তাৰ পিছত নাইনিতাললৈ উভতি আহি নাইনি হ্ৰদত নাও চলোৱাৰ আনন্দ লয় । ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাই এতিয়া সমগ্ৰ পৰ্যটন শৃংখলটোক সংযোগ কৰিছে ।
কেইঞ্চি ধামৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তাই স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলক প্ৰভাৱিত কৰিছে, কিয়নো হোটেল, ৰেস্তোৰাঁ, টেক্সি, নাও পৰিচালনা আৰু স্থানীয় দোকানৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ীসকলে তীৰ্থযাত্ৰী আৰু পৰ্যটকৰ বৰ্ধিত প্ৰবাহৰ পৰা নতুন সুযোগৰ আশা কৰিছে ।
হোটেল এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি দিগ্বিজয় সিং বিষ্টে কয়,"'হনুমান অংশ' ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ পিছত কেইঞ্চি ধামৰ পৰ্যটনে যথেষ্ট উত্থান লাভ কৰিছে । দূৰ-দূৰণিৰ পৰা বাবাৰ ভক্তসকল দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে, যাৰ ফলত চাৰিওফালৰ পৰ্যটন উদ্যোগটোও উপকৃত হৈছে । ধৰ্মীয় বিষয়ত নিৰ্মিত ছবিৰ কৰ ৰেহাইৰ দাবীৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰধান ধৰ্মীয় স্থান আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিশ্বাসৰ ওপৰত তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰামৰ্শও দিয়া হৈছে ।"
ভক্তৰ ভিৰে ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰলৈ আনিছে প্ৰত্যাহ্বান:
কেইঞ্চি ধামত ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান বৃদ্ধি পাইছে । এই সন্দৰ্ভত নাইনিতালৰ এছ এছ পি মঞ্জুনাথ টি চিয়ে কয়,"প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পোৱা যান-জঁটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতায়ত, পাৰ্কিং, তীৰ্থযাত্ৰীৰ চলাচল, ভিৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । কেইঞ্চি ধামলৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত চাৰিওফালৰ পথসমূহতো প্ৰভাৱ পৰে । বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ বতৰ আৰু বন্ধৰ দিনত নাইনিতাল-কেইঞ্চি ধাম পথত যান-বাহনৰ যাতায়ত বৃদ্ধিৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । গতিকে ভৱিষ্যতে কেৱল তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবেই নহয়, ৰাস্তা-ঘাট, পাৰ্কিং, যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰাপদ ভ্ৰমণৰ বাবেও স্থায়ী ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।"
৯ মাহত প্ৰায় ৫০ লাখ তীৰ্থযাত্ৰীৰ কেইঞ্চি ধাম ভ্ৰমণ:
কেইঞ্চি ধামৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বাস আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৯ মাহত প্ৰায় ৫০ লাখ তীৰ্থযাত্ৰী কেইঞ্চি ধাম ভ্ৰমণ কৰে । ইমান বৃহৎ সংখ্যক তীৰ্থযাত্ৰীৰ আগমনৰ ফলত কেইঞ্চি ধামক কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰই নহয়, উত্তৰাখণ্ডৰ অন্যতম প্ৰধান ধৰ্মীয় আৰু পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । সেইবাবে বৰ্তমান চৰকাৰে কেৱল ধামলৈ তীৰ্থযাত্ৰীক পৰিবহণ কৰাই নহয়, ক্ৰমবৰ্ধমান জনসমাগমৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়ত আৰু পৰ্যটনৰ আন্তঃগাঁথনিও উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যটকৰ প্ৰবাহৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰে হালদ্বাণী আৰু কেইঞ্চি ধামৰ মাজত হেলিকপ্টাৰ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । হেলিকপ্টাৰ সেৱা প্ৰদানকাৰী হেৰিটেজ এভিয়েশন প্ৰাইভেট লিমিটেডে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কেইঞ্চিত হেলিপেড নিৰ্মাণৰ বাবে স্থান বিচাৰিছে ।
কোম্পানীটোৰ বেছ মেনেজাৰ ৰবীন্দ্ৰ সিঙে জনোৱা মতে,"কৰিছে কেইঞ্চি ধামে এতিয়া যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । যদিহে এই পৰিকল্পনা অনুমোদন হয় তেন্তে প্ৰায় তিনি মিনিটত তীৰ্থযাত্ৰীক কেইঞ্চি ধামলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে হালদ্বাণীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ সেৱাৰ ব্যলস্থা কৰিব পৰা যাব । প্ৰস্তাৱিত ভাড়া প্ৰায় এক হাজাৰ টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । অৱশ্যে চৰকাৰ আৰু কোম্পানীৰ মাজত আলোচনাৰ অন্ততহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ।"
পথৰ উপৰি ৰ'পৱেই সলনি কৰিব পাৰে কেইঞ্চি ধাম যাত্ৰা
কেইঞ্চি ধামলৈ যোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত কাঠগুডামৰ পৰা নাইনিতাল আৰু ৰাণীবাগ-হানুমানগড়ী-কেইঞ্চি ধামলৈ ৰ’পৱে’ সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ বৰ্তমান কাঠগুডামৰ পৰা পাহাৰলৈ যাতায়তৰ প্ৰধান মাধ্যম হৈছে পথ । পৰ্যটনৰ বতৰত পাহাৰ, সংকীৰ্ণ পথ আৰু বাহনৰ যাতায়ত বৃদ্ধিয়ে প্ৰায়ে যাতায়তৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । ফলস্বৰূপে ভৱিষ্যতে কেইঞ্চি ধামলৈ ৰ’পৱেৰ প্ৰস্তাৱিত সম্প্ৰসাৰণে তীৰ্থযাত্ৰী আৰু পৰ্যটকৰ ভ্ৰমণৰ ধৰণ সলনি কৰিব পাৰে ।
কাঠগুডামৰ পৰা হনুমানগড়ীলৈ ১৪.৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰ’পৱে নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াক কেইঞ্চি ধামলৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা চলি আছে । চৰকাৰে অনুমান কৰিছে যে এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰায় ২৮০০ কোটি টকা খৰচ হ’ব । প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাৰ অধীনত প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ১৮০০ যাত্ৰীয়ে ৰ’পৱেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব । ৰাণীবাগৰ পৰা হনুমানগড়ীলৈ যাত্ৰাত প্ৰায় ২০ৰ পৰা ২৫ মিনিট সময় লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰকল্পটো কেইঞ্চি ধামলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ লক্ষ্য হৈছে ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান চাপ পূৰণৰ বাবে বিকল্প আৰু অধিক সংগঠিত পৰিবহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা । এই প্ৰকল্পৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল কাঠগুডাম ৰে’লৱে ষ্টেচনক ৰ’পৱে নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা ।
প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ৰ’পৱে কমপ্লেক্সলৈ ২৫০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ফুটব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰাটো জড়িত হৈ আছে । ইয়াৰ ফলত ৰে’লযোগে কাঠগোডামত উপস্থিত হোৱা যাত্ৰীসকলে পথত ঘূৰি ফুৰা বা পৃথক বাহন বিচাৰি ফুৰাৰ পৰিৱৰ্তে পোনপটীয়াকৈ ৰ’পৱে কমপ্লেক্সত উপস্থিত হ’ব পাৰিব ।