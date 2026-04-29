চোৰৰ বিলৈ, চুৰি কৰিবলৈ আহি ওৰে নিশা আবদ্ধ হৈ থাকিল চোৰ
এটা নিৰ্মীয়মান গৃহত চুৰি কৰিবলৈ আহিল চোৰ । চুৰি কৰিবলৈ আহি বিপাঙত পৰিল চোৰটো । ওৰে নিশা খিৰিকীতে আবদ্ধ হৈ থাকিল চোৰটো ।
Published : April 29, 2026 at 6:36 PM IST
গোৱালিয়ৰ: এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ-আপ্ত বাক্যশাৰী যেন আখৰে আখৰে ফলিয়ালে এটা চোৰৰ ক্ষেত্ৰত । চুৰি কৰিবলৈ আহি নিশাটোৰ বাবে আবদ্ধ হৈ থাকিল চোৰ । ঘটনা গোৱালিয়ৰৰ । এটা নিৰ্মীয়মান ঘৰত চোৰটো সোমাইছিল লোহাৰ ৰড চুৰি কৰিবলৈ । বন্ধ হৈ থকা দুৱাৰ খুলিবলৈ চোৰটোৱে খিৰিকীৰে হাত সুমুৱাইছিল । কিন্তু হাতখন এনেকৈ আবদ্ধ হৈ ৰ'ল যে উলিয়াবই নোৱৰা হ'ল ।
গোটেই নিশাটো খিৰিকীখনত তেনেদৰেই আবদ্ধ হৈ থাকিল চোৰটো । গোটেই নিশা চোৰটো তেনেকৈয়ে খিৰিকীত হাত থৈ ঠিয় হৈ থাকে । পুৱা যেতিয়া ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী তাত উপস্থিত হয় তেতিয়া দেখে যে চোৰৰ হাত খিৰিকীত আবদ্ধ হৈ ঠিয় হৈ আছে । পিছত আৰক্ষীৰ সহায়ত চোৰটোক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
গোৱালিয়ৰৰ মহাৰাজপুৰা থানাৰ অধীনৰ ডীডী নগৰত এটা গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে । এই অঞ্চলটোৰে কুখ্যাত চোৰ মনোজে সোমবাৰে নিশা লোহাৰৰ ৰড চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে সোমাইছিল সেই নিৰ্মীয়মান গৃহটোত । কিন্তু যিটো কোঠাত সামগ্ৰীসমূহ ৰখা হৈছিল সেই কোঠাটো ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল । সেয়ে খিৰিকীৰে হাত সুমুৱাই দুৱাৰ খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মনোজে ।
কিন্তু দিন বেয়া আছিল মনোজৰ, খিৰীকীৰ লোৰ গ্ৰীলত আবদ্ধ হৈ পৰে তেওঁৰ হাত । বহু চেষ্টাৰ পিছতো হাতখন মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল মনোজ । পুৱালৈকে ফুলি গৈছিল চোৰটোৰ হাতখন । যাৰ ফলত উলিওৱাটো আৰু যটিল হৈ পৰিছিল ।
বৰ্তমানলৈকে ৭-৮ টা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰা মনোজক মাৰপিট কৰাৰ বিপৰীতে স্থানীয় ৰাইজে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয় । ইয়াৰ পিছতে মহাৰাজপুৰা থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰ মনোজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ লৈ যায় ।