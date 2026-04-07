৪০ বছৰীয়া স্বামীৰ লগত নাথাকে ১৯ বছৰীয়া পত্নী : প্ৰেমিকৰ সৈতে জীৱন কটাবলৈ আদালতে দিলে ৰায়

৪০ বছৰীয়া স্বামীৰ লগত নাথাকে ১৯ বছৰীয়া পত্নী : প্ৰেমিকৰ সৈতে জীৱন কটাবলৈ আদালতে দিলে ৰায়
উচ্চ ন্যায়ালয়ে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক প্ৰেমিকৰ সৈতে একেলগে থকাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । এই খবৰে স্বাভাৱিকতে লাভ কৰিছে চৰ্চা ৷
Published : April 7, 2026 at 12:57 AM IST
গোৱালিয়ৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): পতি-পত্নী ঔৰ ৱহ, অতিকৈ জনপ্ৰিয় এখন ৰোমাণ্টিক-কমেডি ছবিৰ নাম ৷ এই ছবিখনে ১৯৭৮ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল ৷ চিনেমা চিনেমা লগা কাহিনী এটা আৰু তাক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অদ্ভূত ৰায় ৷ আগবঢ়াইছো এই প্ৰতিবেদনত ৷
স্বামী জীৱিত থকাৰ পিছতো এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক প্ৰেমিকৰ সৈতে থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷ বিবাহিতা মহিলাগৰাকীৰ বয়সৰ কথাটো বিবেচনা কৰি সকলো পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আদালতে এই ৰায়দান কৰে ৷ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে দাখিল কৰা হেবিয়াছ কৰ্পাছ আবেদনৰ অধীনত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে আদালতে ৷
হেবিয়াছ কৰ্পাছৰ অধীনত এই গোচৰটোৰ শুনানি হৈছিল ৷ য’ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ হৈ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল । সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে বেছ চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে ৷
বিয়াখন এবছৰ পূৰ্বে হৈছিল
গোৱালিয়ৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠত এগৰাকী ১৯ বছৰীয়া মহিলাৰ স্বামীয়ে এই আবেদন দাখিল কৰিছে ৷ আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এবছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৷ কিন্তু বিয়াৰ পিছত পত্নীয়ে স্বামীক এৰি অনুজ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে অবৈধভাৱে বাস কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি লোকজনে আদালতত এক আবেদন দাখিল কৰে ।
আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক জিম্মাত লৈ গোৱালিয়ৰৰ ৱান ষ্টপ চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰে । গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীক হাজিৰ কৰোৱা হয় ৷ মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত নিজৰ যুক্তি দাঙি দৰে ৷
পতি-পত্নীৰ মাজত ২১ বছৰৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য
উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা ন্যায়াধীশ আনন্দ পাঠক আৰু পুষ্পেন্দ্ৰ যাদৱৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে আবেদনকাৰীৰ পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ পক্ষ জানিব বিচাৰিছিল বুলি চৰকাৰী অধিবক্তা অঞ্জলি জ্ঞানানীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
মহিলাগৰাকীয়ে আদালতত কয়, ‘‘মোৰ স্বামীৰ বয়স ৪০ বছৰ ৷ আনহাতে মোৰ বয়স মাত্ৰ ১৯ বছৰ । আমাৰ মাজত ২১ বছৰৰ বিশাল ব্যৱধান আছে ।’’
ইয়াৰ ফলত দুয়োগৰাকীৰে মাজৰ বৈবাহিক জীৱন অসামঞ্জস্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷ বহুবাৰ বহু সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে দুৰ্বব্যহাৰৰো সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ যাৰ বাবে পৃথকে থকাটোক মহিলাগৰাকীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ মুকলিমনে থাকিব পাৰে বুলি আদালতত যুক্তি দৰ্শায় ৷
প্ৰেমিকৰ সৈতে থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে আদালতে
মহিলাগৰাকীৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত আদালতে অধিবক্তাৰ পৰা কাউন্সেলিং কৰোৱায় যদিও তেওঁ নিজৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ অমান্তি হয় ৷ যাৰ বাবে আদালতে প্ৰেমিকৰ সৈতে মহিলাগৰাকীক থাকিবলৈ ৰায়দান কৰে ৷
ইয়াৰ পিছত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে স্বামী অৱধেশৰ আবেদন নাকচ কৰি মহিলাগৰাকীক প্ৰেমিক অনুজৰ সৈতে থাকিবলৈ অনুমতি দিয়ে ৷ আদালতে পৰৱৰ্তী ৬ মাহৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত শৌৰ্য দিদী হিচাপে খ্যাত এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলক নিয়োজিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে চৰকাৰী অধিবক্তা অঞ্জলি জ্ঞানানীক মহিলাগৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ আৰু পৰামৰ্শ দিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
