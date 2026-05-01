স্কুটাৰৰ ওপৰত সাজিলে ‘চালি’ : প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অভিযন্তাৰ সুকীয়া পদ্ধতি

স্কুটাৰৰ ওপৰত সাজিলে ‘চালি’ : প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অভিযন্তাৰ সুকীয়া পদ্ধতি
য’ত সমস্যা তাতেই সমাধান ৷ সমস্যা থাকিলেহে ওলাই সমাধানৰ বাট ৷ এই কথাষাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে গোৱালিয়ৰৰ এজন অভিযন্তাই ৷
Published : May 1, 2026 at 12:04 AM IST
গোৱালিয়ৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ মানৱ জীৱনত অসম্ভৱ বুলি কোনো কথাই নাই ৷ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী মানুহে সমাধানৰ বাটো নিজে উলিয়াই লয় ৷ সৰু সৰু অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ মানুহে নিজৰ ‘‘জুগাড়’’ কৰি লোৱা বুলি আমিয়েই কওঁ ৷ এইখন ভাৰততে আছে এনে অনেক উদাহৰণ ৷
এনেধৰণৰ ‘জুগাড়’ কৰিয়েই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে গোৱালিয়ৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে ৷ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতক প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৷ পাৰাস্তম্ভ ৪৩ ডিগ্ৰীৰো অধিক হৈছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ লোকৰ জীৱন প্ৰণালীত ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৷
এই দেই-পুৰি নিয়া গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পংকজ নামৰ লোকজনে নিজৰ স্কুটাৰখনত ৰ’দ নপৰাকৈ কেনেকৈ চলাব পাৰি, তাৰে সমাধান বাহিৰ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে ব্যক্তিজন সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ অতি কম খৰচতে কৌশলীভাৱে পংকজে নিজৰ স্কুটাৰখনত ৰ’দ নপৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷
গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ স্কুটাৰত ৰ’দ নপৰাৰ ব্যৱস্থা
মধ্যপ্ৰদেশৰ মুৰৈনাৰ নিবাসী পংকজ নৰৱাৰিয়া পেছাত এজন অভিযন্তা আৰু তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে গোৱালিয়ৰত বাস কৰে ৷ কামৰ তাগিদাত লোকজনে প্ৰতিদিনে গোৱালিয়ৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাবলগীয়া হয় ৷ কিন্তু প্ৰচণ্ড গৰমে কামত বাধা প্ৰদান কৰাত তেওঁ এই পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত পংকজে কয়, ‘‘যেতিয়া বাহিৰৰ উষ্ণতাই ৪৩ ডিগ্ৰী পাৰ কৰে, তেতিয়া গৰমৰ বাবে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ ৷ গতিকে, ৰ'দৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ এক অনন্য সমাধান উদ্ভাৱন কৰো ।’’
সাধাৰণ সামগ্ৰীৰে স্কুটাৰৰ ওপৰত ছাঁ দিব পৰা ‘চালি’ তৈয়াৰ
পংকজ পেছাত এজন অভিযন্তা ৷ ভাৰতৰ অভিযন্তাসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ সুকীয়া কৌশলৰ বাবে পৰিচিত । নিজৰ স্কুটাৰত কেন’পি লগোৱাৰ ধাৰণাটো পংকজৰ মনলৈ আহে, যিয়ে তেওঁক ৰ’দৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ৷ পংকজে এই কৌশলটোৰ বাবে অধিক পৰিমাণে ধন ব্যয় কৰিব বিচৰা নাছিল ৷ সেয়েহে বজাৰৰ পৰা কিছু সাধাৰণ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিয়েই বন্ধু এজনৰ সহায়ত চালিখন সাজি স্কুটাৰৰ ওপৰত লগায় ।
মাত্ৰ ডেৰহাজাৰ টকাতে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ
স্কুটাৰৰ ওপৰত চালি তৈয়াৰ কৰি চৰ্চালৈ অহা পংকজে কয়, ‘‘মই এই কেন'পিটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ পিভিচি পাইপ আৰু কিছু লোহাৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলো । তদুপৰি ই-ৰিক্সাত ব্যৱহাৰ কৰা শ্বীট আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰি মই চালিখন তৈয়াৰ কৰিছিলো । মই ইয়াক ছাদৰ শৈলীত ডিজাইন কৰিছিলো, পিভিচি পাইপৰ সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ পিভিচিৰ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিলো । তাৰপিছত সেইবোৰ হেডলাইটৰ ওচৰত স্কুটাৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিছিলো ।’’
চালিখনত পংকজে সংযোজন কৰিছে পানী সোমাব নোৱাৰা এখন চাদৰ ৷ এই চাদৰখনে পংকজক সূৰ্যৰ তীব্ৰ পোহৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তাপমাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৷ এই সমগ্ৰ কামটোত তেওঁ মাত্ৰ ১৫০০ টকা ব্যয় কৰিছিল ।
সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ লগতে প্ৰশংসা লাভ
পংকজে কয় যে ই ৰ’দৰ খাওঁ খাওঁ মূৰ্তিৰ পৰা হাত সৰাৰ এক ফলপ্ৰসূ উপায় ৷ যিকোনো ব্যক্তিয়েই সহজেই ইয়াক তৈয়াৰ কৰি ল’ব পাৰে । তেওঁ এক ভিডিঅ’ৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ স্কুটাৰৰ ওপৰত এই চালি তৈয়াৰ কৰে ৷
তেওঁ লগতে স্বীকাৰ কৰে যে যেতিয়াই তেওঁ এই স্কুটাৰখন লৈ বাহিৰলৈ যায়, তেতিয়াই সকলোৱে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰে ৷ আনকি বহুলোকে নিজৰ বাহনসমূহৰ ওপৰতো এনেধৰণৰে চালি তৈয়াৰ কৰি দিবলৈ পংকজক অনুৰোধ জনায় ৷
