গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰা ইণ্ডিগ’ বিমান পুনৰ ওভতাই নিলে পুনে বিমানবন্দৰলৈ
উৰণৰ কিছু সময় পাছতে ধৰা পৰিল যান্ত্ৰিক বিজুতি ।
Published : November 15, 2026 at 2:28 PM IST
পুনে : পুনেৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰা এখন ইণ্ডিগ’ বিমান উৰণৰ কিছু সময় পাছতে পুনৰ পুনে বিমানবন্দৰলৈকে ওভতাই অনা হয় । ১৯২ গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ৬ই ০৬২৩ (ভিটি-আইজেই) বিমানখন দেওবাৰে উৰামৰাৰ কিছুসময় পিচতেই কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে উৰণ আৰম্ভ কৰা স্থানলৈকে ওভতাই আনে ।
বিমানখনৰ লেণ্ডিং গিয়েৰ পিছুৱাই নিব নোৱৰা বাবে পুনে বিমানবন্দৰলৈ উভতি অহা বুলি বিমানবন্দৰৰ এগৰাকী বিষয়াই সদৰী কৰিছে । পুনে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই এক বিবৃতিত কয় যে পাইলটে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ’লক (এটিচি)বিমানখনৰ লেণ্ডিং গিয়েৰ (আণ্ডাৰকেৰেজ)ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আছে ।
এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে পুনে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই এটিচি, ইণ্ডিগ’ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংযোগ স্থাপন কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে বিমানবন্দৰ পৰিচালনা কৰা ভাৰতীয় বায়ু সেনাই সম্পূৰ্ণ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ পিছত সকলো নিৰ্ধাৰিত জৰুৰীকালীন সঁহাৰি প্ৰক্ৰিয়া সক্ৰিয় কৰা হয় ।
An IndiGo spokesperson says, "IndiGo flight 6E 623, operating from Pune to Guwahati on 15 November 2026, returned to origin and landed safely at the Pune International Airport after a technical snag was detected shortly after take-off. In line with standard operating procedures, all relevant authorities were immediately informed. The aircraft is undergoing maintenance checks and will resume operations after securing necessary clearances. An alternate aircraft has been arranged promptly to operate the flight."— ANI (@ANI) November 15, 2026
সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বিমানখনে ৰাণৱেৰ ওপৰেৰে নিম্নভাৱে উৰি গৈ নিজৰ লেণ্ডিং গিয়াৰৰ দৃশ্যমান মূল্যায়ন কৰে । বিষয়াসকলে সদৰী কৰা মতে, ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত পুৱা ৯:০৪ বজাত বিমানখন নিৰাপদে পুনে বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ।
অৱতৰণৰ পিছত বিমানখনক তিনিখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহন আৰু দুখন এম্বুলেঞ্চেৰে প্ৰতিষ্ঠিত জৰুৰীকালীন সঁহাৰি পদ্ধতি অনুসৰি ৭ নং বে’লৈ নিয়া হয় । বিমানখন নিৰাপদ আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থাত থকা বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছত এটিচিয়ে পুৱা ৯:১০ বজাত সম্পূৰ্ণ জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি বিষয়াসকলে কয় ।
ইয়াৰ পিছত এৰোব্ৰিজখন বিমানখনৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ কৰি সকলো যাত্ৰীক নিৰাপদে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই অনা হয় । ইফালে, এই যাত্ৰীসকলৰ যাত্ৰাৰ সুবিধাৰ বাবে ইণ্ডিগ’ই বেংগালুৰুৰ পৰা পুনেলৈ দ্বিতীয়খন বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
ইণ্ডিগ’ৰ বিবৃতি :
ইণ্ডিগ’ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়,"২০২৬ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত পুনেৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলি থকা ইণ্ডিগ’ৰ ৬ই ৬২৩ বিমানখনে উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কাৰিকৰী বিজুতি ধৰা পৰাৰ পিছত পুনৰ উৰণস্থলীলৈ উভতি আহি পুনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:মুম্বাইলৈ আহিব ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী