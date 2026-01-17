ETV Bharat / bharat

প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ৰে'লৰ যাত্ৰীক সুস্বাদু খাদ্য কোনে খুৱাব ? খাদ্য তালিকাত থাকিব কি কি ?

আঞ্চলিক সোৱাদ বজাই ৰাখি কম মচলাৰ সোৱাদ, ঋতুভিত্তিক উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু পৰম্পৰাগত ৰন্ধন পদ্ধতিৰ সৈতে নিৰামিষ খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ৰে'ল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা : শনিবাৰে মুকলি হয় দেশৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ৰে'লৰ সেৱা । গুৱাহাটী-কলকাতাৰ মাজত চলিবলগা এই ৰে'লখনৰ মালদহ ষ্টেডিয়ামত আনুষ্ঠানিকভালে ফ্লেগঅফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । আনহাতে, এই ৰে'লখনত এক বিশেষ সেৱাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে ।

অসমৰ এটা বিলাসী আতিথ্য ব্ৰেণ্ডে (hospitality brand) ভাৰতৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ ৰে'লৰ কেটাৰিং (খাদ্য পৰিবেশন) চুক্তি লাভ কৰিছে । এইটো হৈছে উত্তৰ-পূবৰ কোনো এক আতিথ্য প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ বিশেষ ব্যঞ্জন প্ৰিমিয়াম অভাৰনাইট সেৱাত পৰিৱেশন কৰাৰ প্ৰথমটো সুবিধা ।

উল্লেখ্য যে শনিবাৰে উত্তৰ বংগৰ মালদাহ টাউন ষ্টেচনৰ পৰা হাওৰা আৰু গুৱাহাটীৰ (কামাখ্যা) মাজত চলিবলগীয়া ৰে'লখন ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজ’ৰ্টে কয় যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় ৰে’লৱে 'কেটাৰিং এণ্ড টুৰিজিম কৰ্প’ৰেচন'ৰ (Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC) সৈতে ৰে’লখনৰ অফিচিয়েল কেটাৰ হিচাপে অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিছে । এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত যাত্ৰীসকলক স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা পৰম্পৰাগত পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জন পৰিৱেশন কৰা হ’ব বুলি এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এই ব্যঞ্জনৰ তালিকাত বঙালী বাসন্তী পোলাও, চোলাৰ আৰু মুগ দালি, চানাৰ আৰু ঢোকাৰ, অসমীয়া জহা চাউল, মাটিমাহ আৰু মচুৰ দালি, ঋতুভিত্তিক শাক-পাচলিৰ ভাজি আৰু স্থানীয় মিঠাই যেনে সন্দেশ, নাৰিকলৰ বৰ্ফি আৰু ৰসগোল্লা আদি সামগ্ৰী সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।

ৰিজ’ৰ্টখনে জনোৱা মতে, এই খাদ্যৰ মেনুখন নিশাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে বিশেষকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । লগতে আঞ্চলিক সোৱাদ বজাই ৰাখি কম মচলাৰ সোৱাদ, ঋতুভিত্তিক উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু পৰম্পৰাগত ৰন্ধন পদ্ধতিৰ সৈতে নিৰামিষ খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজ’ৰ্টৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰতন শৰ্মাই কয়, "বংগ আৰু অসমৰ প্ৰামাণিক সোৱাদ, পৰম্পৰা আৰু ৰান্ধনীৰ ঐতিহ্য প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ ৰে'লৰ প্ৰতিবিধ খাদ্য সযতনে তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে যাত্ৰীসকলক “খাদ্যৰ মাধ্যমেৰে স্থানভিত্তিক অনুভূতি আৰু এক গাঢ় অভিজ্ঞতা” প্ৰদান কৰা । হাওৰা-কামাখ্যা বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰখনে প্ৰায় ১০০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এ চি, এ চি ২ টায়াৰ আৰু এ চি ৩ টায়াৰকে ধৰি ১৬টা সম্পূৰ্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত শ্লিপাৰ দবা আছে আৰু যাত্ৰীৰ মুঠ বহন ক্ষমতা প্ৰায় ৮২৩ ।

ৰে'লখনৰ আধুনিক সুবিধা যেনে এৰগ’নমিক বাৰ্থ, স্বয়ংক্ৰিয় দুৱাৰ, উন্নত ছাচপেনচন, শব্দ হ্ৰাসৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কৱচ এণ্টি-কলিজিয়ন ছিষ্টেম আছে । ইয়াৰ নিৰ্ধাৰিত গতিবেগ প্ৰতিঘণ্টাত ১৩০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ।

ৰে’লৱেৰ বিষয়াসকলে কয় যে এই নতুন সেৱাই পূব ভাৰত আৰু উত্তৰ-পূবৰ মাজত যাত্ৰাৰ সময় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আৰাম বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । লগতে ইয়াক প্ৰিমিয়াম নৈশ ৰে’ল বিকল্প হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :চমৎকাৰ ! জৰীপত ওলাল এগৰাকী মহিলাৰ বয়স ৩৬৪ বছৰ
লগতে পঢ়ক :অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণত জড়িত দোষীয়ে ৰেহাই নাপায় : মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি

TAGGED:

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
PM MODI
ইটিভি ভাৰত অসম
VANDE BHARAT INAUGURATED
MAYFAIR SPRING VALLEY RESORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.