বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে হাৰিয়ানা, ক্ষোভিত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ

বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে হাৰিয়ানা, ক্ষোভিত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ
এফালে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘট আৰু আনফালে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হোৱাত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ । কৰ্মচাৰী সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ আলোচনা অব্যাহত ।
Published : October 23, 2026 at 3:27 PM IST
গুৰুগ্ৰাম : বিদ্যুৎ খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতাৰে হাৰিয়ানাত বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী আৰু অভিযন্তা যৌথ সংগ্ৰাম মৰ্চাৰ উদ্যোগত ধৰ্মঘট অব্যাহত আছে । বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ এই ধৰ্মঘটৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ ফলত বহু অঞ্চলত দীৰ্ঘসময় ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে । বিশেষকৈ গুৰুগ্ৰাম, ফৰিদাবাদ, কৰ্ণাল, আম্বালা, সোণিপট আৰু ৰেৱাড়ী জিলাত তীব্ৰ বিদ্যুৎ সংকটে দেখা দিছে ।
#WATCH | Panchkula | On the power employees' strike, Haryana Minister Anil Vij says, "I have nearly resolved the situation. I just spoke with the employee leaders as well, and I've been telling them since day one that a strike is not the way. Come, let's talk. If you suggest any other way, we'll adopt that too. Yesterday, they demanded that the government invoke Section 108 to dismiss this order, which we can do. I've also spoken with the Chief Minister, and this morning I tweeted that we will invoke Section 108. The union leaders have agreed, and they've consented to a meeting in Panchkula at 3 PM today. I'm confident that the strike will end in just a few hours."— ANI (@ANI) October 23, 2026
এনে পৰিস্থিতিত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । বিদ্যুৎ সংকটৰ সৈতে যুঁজি থকা ভীমগড় খেৰীবাসীও ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল । বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত গাঁওবাসীয়ে দৌলাতাবাদ উৰণসেতুখন অৱৰোধ কৰে । বিক্ষোভৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ লগতে যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
প্ৰতিবাদকাৰী গাঁওবাসীয়ে কয়, "বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ আছে । দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাই বাসিন্দাসকলৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । আমি বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ফোনকলৰ কোনো উত্তৰ নিদিলে । তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ সমাধানৰ অভাৱত হতাশ হৈ গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিবাদৰ আশ্ৰয় লৈছে ।"
দৌলাতাবাদ উৰণসেতুত বহি বিদ্যুৎ যোগান আৰম্ভ কৰাৰ দাবীত গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । গাঁওবাসীয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ অভিযোগ শীঘ্ৰে সমাধান কৰি অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগান অতি সোনকালে পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ আহ্বান জনায় ।
#WATCH | Faridabad, Haryana: Residents of Friends Colony stage a road blockade on Sohna Road over a power outage lasting more than 24 hours, which also disrupted water supply. https://t.co/8e4VhLp6UC— ANI (@ANI) October 23, 2026
গাঁওবাসীৰ অভিযোগ যে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল । অৱশ্যে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা হোৱা নাই ।
ইফালে প্ৰতিবাদৰ ফলত যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । এচিপি (ক্ৰাইম) ধৰ্মবীৰ শৰ্মাও উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে । যানজঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হয় ।
কেৱল ভীমগড় খেৰীতে নহয়, গুৰুগ্ৰাম আৰু নূহ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কাৰণ ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিদ্যুৎ বিতৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ বিৰুদ্ধে ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ২৪ অক্টোবৰলৈ চলি থকা বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত বহু ঠাইত সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে ।
ইফালে ধৰ্মঘট অব্যাহত ৰখা হাৰিয়ানা বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী আৰু অভিযন্তা যৌথ সংগ্ৰাম মৰ্চাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই সময়ত কোনো কৰ্মচাৰী বা বিষয়াই সকলো ধৰণৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিব । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰক বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে আহ্বান জনাইছে ।
হাৰিয়ানাৰ শক্তি মন্ত্ৰী অনিল ভিজে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী পূৰণ কৰাৰো আশ্বাস দিছে । ব্যক্তিগত অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নিৰ্দেশক বাতিলৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । জানিব পৰা মতে বিয়লি পুনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰ্মচাৰী সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ।
Ambala, Haryana: Electricity department employees in Haryana have begun a strike against the alleged privatisation of the power sector. Balwant Yadav, HSEB Worker Union Mandal President says, "On the call of the Sanyukt Morcha, every single power employee and officer across the state has gone on a three-day strike starting last night at 10:00 PM. If our grievances are not resolved, this strike will turn into an indefinite one after three days upon the call of our central committee. During this period, none of our power employees or officers will carry out any work and will remain absent from duty. If power supply is disrupted for consumers, the government can make alternative arrangements to fix it..."— IANS (@ians_india) October 22, 2026
উল্লেখ্য যে হাৰিয়ানাৰ কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ ব্যাহত হৈ পৰাত সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো দীৰ্ঘদিনীয়া লোড শ্বেডিং, বিদ্যুৎ বিভ্ৰাট আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পৰ্কীয় বিসংগতিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
ইফালে অসমৰ বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদো চৰ্চাত আছে । কিয়নো ৰাজ্যজুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰাৰ ফলত বহু সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক মিটাৰ ৰিডাৰ আৰু অস্থায়ী বিল ক্লাৰ্ক কৰ্মহীন হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে ।
একেদৰে বিদ্যুৎ খণ্ডক আদানী গ্ৰুপ বা অন্য ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কৰা দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিৰ বিৰুদ্ধেও কৰ্মচাৰীসকল শংকিত হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
গ্ৰেটাৰ নয়দা ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি