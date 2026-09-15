গুৰুগ্ৰামত মহিলা বাইকাৰ্ছক খুন্দা মৰাৰ অভিযোগত মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
অভিযুক্ত কল্যাণ বেইনছলাৰ অধিবক্তাই এই ঘটনাক ‘কেৱল দুৰ্ঘটনা’ বুলি দাবী কৰি তেওঁৰ মক্কেলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে ।
Published : September 15, 2026 at 3:50 PM IST
গুৰুগ্ৰাম (হাৰিয়ানা) : হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ গ’ল্ফ কোৰ্চ ৰোডত এগৰাকী মহিলা বাইকাৰ্ছক দেওবাৰে এখন বাহনে খুন্দা মৰাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷
ইয়াৰ পাছতেই মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ৰাজস্থানৰ ৰাজগড়ৰ পৰা মূল অভিযুক্ত কল্যাণ বেইনছলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষী আয়ুক্ত ছিবাশ কবিৰাজে জানিবলৈ দিয়ে ৷
গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে এই গোচৰত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ (বিএনএছৰ ১০৯ ধাৰা) সংযোজন কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে সন্ধিয়া ভুক্তভোগী মহিলা বাইকাৰ্ছ শিৱনী চৌহান ওৰফে ছিয়াৰ পিতৃ ৰোশন চৌহানে গুৰুগ্ৰাম ছেক্টৰ ৫৬ থানাত এক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে । তেওঁ আৰক্ষীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ সংযোজনৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷
ছিয়াই দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত দুৰ্ঘটনাৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এই ভিডিঅ’টোত ছিয়াই গলফ কোৰ্চ ৰোডত তেওঁ সতীৰ্থৰ সৈতে বাইক চলাই যোৱাৰ সময়তে এখন গাড়ীয়ে তেওঁক অনুসৰণ কৰা আৰু তাৰ পাছত ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দা মাৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷ গাড়ীখনৰ খুন্দাত ছিয়া বাইকৰ পৰা বাগৰি পৰে আৰু বহু দূৰলৈ চোঁচৰি যায় ৷
Palwal, Haryana: On Gurugram Hit-and-run incident, accused Kalyan Baisla’s family lawyer, Advocate Naveen Baisla says, " this is simply a case of an accident. they were riders, and they were provoking my friend. sometimes they would gesture as if asking him to race. when he… pic.twitter.com/mjdkfmi9ap— IANS (@ians_india) September 15, 2026
ইফালে এই গোচৰৰ অভিযুক্ত কল্যাণ বেইনছলাই দাবী কৰে যে বাইক আৰোহীসকলে তেওঁৰ গাড়ীৰ চাৰিওফালে বিশৃংখলভাৱে বাইক চলাইছিল আৰু এই ঘটনা আধৰুৱা ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
সোমবাৰে নিশা ফোনযোগে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ কয় যে তেওঁক অভাৰটেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে বাইকখনে তেওঁৰ গাড়ীৰ কাষত খুন্দা মাৰে । পালৱালৰ টিক্ৰী গুৰজাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা বেইনছলাই জানিবলৈ দিয়া মতে, ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ গলফ কোৰ্চ ৰোডৰ কাষেৰে গাড়ী চলাই আছিল ।
বেইনছলাই আৰু কয় যে তেওঁ এজন বাইকাৰ্ছক গাড়ীৰ খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ ইংগিত দিছিল আৰু তেওঁক লাহে লাহে আৰু সাৱধানে গাড়ী চলাবলৈ কৈছিল । তেওঁ কয় যে তেওঁ নিজেই এজন বাইকাৰ্ছ, কিন্তু সেই সময়ত ৰাইডাৰসকলৰ আচৰণে তেওঁক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ তেওঁলোকক অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সময়তে এখন বাইক তেওঁৰ গাড়ীৰ কাষত খুন্দা মাৰে ।
তেওঁ পিছত আৰোহীগৰাকী মহিলা বুলি গম পাই অনুশোচনা হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ আৰু কয় যে সংবাদ মাধ্যম আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত বাৰে বাৰে এটা চুটি ক্লিপ দেখুওৱা হৈছে ৷ বেইনছলাই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ’টো মুকলি কৰিবলৈ দাবী জনায়, যাতে জনসাধাৰণে সমগ্ৰ পৰিঘটনাৰ ক্ৰমটো বুজিব পাৰে ৷
সংঘৰ্ষৰ পিছত তেওঁ নিজৰ গাড়ীখন ৰঙা লাইট দেখি ৰখাই দিছিল । কিন্তু তেওঁৰ ভাতৃয়ে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰি তেওঁক সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ৷ যাৰবাবে তেওঁ গাড়ী চলাই সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ৷
আৰক্ষীয়ে ছিয়াৰ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ভিডিঅ’টো পৰীক্ষণ কৰি এফআইআৰত হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ সংযোজন কৰে । অভিযুক্ত কল্যাণ বেইনছলাৰ অধিবক্তা নবীন বেইনছলাই এই কাণ্ডটো ‘কেৱল দুৰ্ঘটনা’ বুলি দাবী কৰি তেওঁৰ মক্কেলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে ৷
ইফালে ছিয়াই ইনষ্টাগ্ৰামত আন এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি ঘটনাক অধিক ব্যাখ্যা কৰে আৰু অভিযুক্তৰ দাবীক খণ্ডন কৰে । ছিয়াৰ ভাতৃ দীপাংকৰ চৌহানে ছিয়াই গাড়ীখনৰ ভিতৰত চাৰিজন লোক থকাৰ কথা নিশ্চিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি দুজনৰ মুখ স্পষ্টকৈ দেখা পোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : শেষনিশাৰ পাহাৰীয়া বাট, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ, তাৰ পিছত কি হৈছিল ৰামানুজ গোস্বামীৰ ? আৰক্ষীয়ে দিলে বৰ্ণনা