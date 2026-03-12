জম্মুৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানত অঘটন; ফাৰুক আব্দুল্লাক হত্যাৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ
জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা নাছিৰ আছলাম ৱানীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ব্যক্তিজনে ৰিভলভাৰেৰে গুলীচালনা কৰি ফাৰুক আব্দুল্লাক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ।
Published : March 12, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 9:35 AM IST
জম্মু : জম্মুৰ এক বিবাহ অনুষ্ঠানত এক বৃহৎ নিৰাপত্তাজনিত কাৰ্য সংঘটিত হয় । জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেচনেল কনফাৰেন্সৰ সভাপতি ফাৰুক আব্দুল্লাক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হয় । অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে এই হত্যাৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হয় ।
চিচিটিভিৰ ফুটেজ অনুসৰি, কমল সিং জামৱাল (৬৮) নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা ফাৰুক আব্দুল্লাক পিষ্টলেৰে গুলী চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । অৱশ্যে প্ৰবীণ নেতাজনে কোনো আঘাত নোপোৱাকৈ কথমপি ৰক্ষা পৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই X পোষ্টত লিখিছে, "দয়াৱান আল্লা । মোৰ পিতৃ কথমপি ৰক্ষা পৰে । এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু যিটো জানিব পৰা গৈছে সেয়া হ'ল যে গুলীভৰ্তি পিষ্টল লৈ এজন মানুহে শূন্য দূৰত্বৰ গুলী চলাইছিল । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই গুলীৰ লক্ষ্য বিভ্ৰাট কৰিছিল আৰু কোনো ধৰণৰ হানি-বিঘিনি নোহোৱাকৈ তেওঁক হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা বিফল কৰে । এই মুহূৰ্তত উত্তৰতকৈও অধিক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । কেনেদৰে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে Z+ এন এছ জি সুৰক্ষাৰে বেষ্টিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান ওচৰলৈ আহিব পাৰিলে ।"
Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026
