গুজৰাটৰ স্থানীয় নিকায়-নিগমৰ নিৰ্বাচনত সপৰিয়ালে ভোটদান অমিত শ্বাহৰ, বেলটযোগে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভোটদান

গুজৰাটৰ স্থানীয় নিকায়-নিগমৰ নিৰ্বাচনত সপৰিয়ালে ভোটদান অমিত শ্বাহৰ, বেলটযোগে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভোটদান
Published : April 26, 2026 at 2:10 PM IST
আহমেদাবাদ: দেওবাৰে গুজৰাটত কেইবাটাও স্থানীয় সংস্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হয় ৷ নৰনপুৰাৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাক বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদান কৰে । নৰনপুৰা উপ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত ভোটদান কৰে শ্বাহ, পত্নী সোণাল শ্বাহ, পুত্ৰ তথা আইচিচিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহ আৰু বোৱাৰী ঋষিতা পেটেলে ।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ডাক বেলট ব্যৱস্থাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ ব্যস্ততাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেওবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁ নিজৰ গৃহৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা সময়সূচী অনুসৰি পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ সন্ধিয়া ৬ বজালৈকে চলিব । আহমেদাবাদ, চুৰাট, বদোদৰা আৰু ৰাজকোটকে ধৰি ১৫টা পৌৰ নিগম, ৮৪খন পৌৰসভা, ৩৪খন জিলা পঞ্চায়ত আৰু ২৬০খন তালুকৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷
#WATCH | Gujarat local body polls: Union Home Minister Amit Shah, his wife Sonal Shah, his son and ICC Chairman Jay Shah and daughter-in-law Rishita Patel show their inked fingers after voting at a polling booth in Gandhinagar.
মুঠ ৯,৯৯২ জন প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, য’ত ৪.১৮ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, চিচিটিভিৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত বিশেষ স্কোৱাড নিয়োগ কৰি তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে ।
গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে আহমেদাবাদৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰি নাগৰিকসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ভোটদানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি পেটেলে ভোটদানক অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য দুয়োটা হিচাপে লোৱাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
"আজি গুজৰাটত স্থানীয় সংস্থাৰ নিৰ্বাচন আৰু ভোটদানৰ দিন । গণতন্ত্ৰৰ এই পবিত্ৰ উৎসৱটো সকলোৱে উদযাপন কৰা উচিত । এয়া অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য দুয়োটাকে একেলগে পালন কৰাৰ এক বহুমূলীয়া সুযোগ ।" ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে কয় ৷
ভোটাৰক আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মই সকলোকে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰক ।" বতৰ আৰু অন্যান্য কাৰকৰ বাবে ভোটাৰৰ ভোটদানৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । পেটেলে কয়, "গৰম, আৰু বন্ধৰ দিন । দুয়োটাৰে বাবেই হয়তো ভোটদানৰ হাৰ কম হ'ব । কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়া মানুহে ভোট দিবলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।"
অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ (অ’বিচি) সংৰক্ষণৰ বাবে সংশোধিত নীতিৰ অধীনত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু কেইবাখনো জিলাৰ ৱাৰ্ডসমূহৰ ব্যাপক সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু পুনৰ্গঠনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
শাসকীয় বিজেপি, বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টিয়ে মূল দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে AIMIM দলেও কেইবাটাও স্থানত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । উল্লেখযোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে গুজৰাট কেডাৰৰ প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া এম এল নিনামা, প্ৰাক্তন ৰেডিঅ’ জকী আভা দেশাই আৰু আপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্ৰ ভয়ানী ।
২০২১ চনৰ মাৰ্চ মাহত গুজৰাটৰ স্থানীয় নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বিভিন্ন পৌৰসভাৰ ৮৪৭০খন আসনৰ ভিতৰত ৬২৩৬খন আসন লাভ কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ ব্যৱধান গঢ়ি তুলিছিল । সেই নিৰ্বাচনত ৮১খন পৌৰসভা, ৩২খন জিলা পঞ্চায়ত, ২৩১খন তালুকা পঞ্চায়তৰ উপৰিও ছয়টা পৌৰ নিগমতে বিজেপিয়ে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল ।
