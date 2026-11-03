আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছালিম ইছলাম ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছালিম ইছলাম ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ
৪৩৮ কোটিৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ছালিম ইছলাম ডোলাক ৷
Published : November 3, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছালিম ইছলাম ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ জানিব পৰা মতে, ২০২২ চনত বদোদৰাৰ এটা কাৰখানাৰ পৰা ৪৩৮.৬৪ কোটিৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তুৰ্কীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডোলাক ৷
জানিব পৰা মতে, ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতৰ অনুৰোধত ইণ্টাৰপলে জাৰি কৰা ৰেড কৰ্ণাৰ ন’টিচৰ ভিত্তিত তুৰ্কীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডোলাক ৷ তাৰ পাছত তুৰ্কীৰ পৰা চলিত বৰ্ষত ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিছিল ৷
চলি বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে তুৰ্কীৰ পৰা প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চেলিম ইছমাইল ডোলাক অৱশেষত মঙলবাৰে গুজৰাত এটিএছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, ডোলাই ড্ৰাগছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিজে উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয়-বিক্ৰী কৰিছিল ৷
VIDEO | Ahmedabad, Gujarat: In a major breakthrough against international drug trafficking, wanted drug trafficker Salim Ismail Dola has been arrested in Turkey with the assistance of Indian agencies. A key accused in the Rs 438-crore drug seizure case near Vadodara, Dola allegedly supplied chemicals for drug production and took possession of the manufactured narcotics. The arrest marks a significant step towards dismantling the international drug trafficking network.— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
অভিযোগ অনুসৰি, ভুৱা কোম্পানী স্থাপন কৰি ভাৰতৰ পৰা ভিন্ন দেশলৈ সামগ্ৰী বৈধভাৱে ৰপ্তানি কৰিছিল ৷ বৈধ সামগ্ৰীসমূহৰ মাজত মাৰাত্মক ড্ৰাগছ লুকুৱাই বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ এই কাৰ্য সহজ কৰি তুলিবলৈ ভিন্ন দেশটো ভুৱা কোম্পানী গঢ়ি তুলিছিল ৷ পিছে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণৰ দৰে দশা হ'ল ছালিমৰ ৷ ছেলিমক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ এটা উৎখাত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
ছালিম ইছলাম ডোলা কেনেকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহত সোমাই পৰিছিল ?
২০২২ চনত গুজৰাট এটিএছে বদোদৰাৰ জিলাৰ শৃংঘৰ গাঁৱত MD drug নামৰ এটা কাৰখানাত অভিযান চলাইছিল ৷ সেই অভিযানত প্ৰায় ৪৩৮ কোটিৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে ১০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযানকাৰী দলে ৷
এক প্ৰকাৰ কেঁচু খান্দোতে সাপ উলোৱাৰ দৰে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ছালিম ইছলাম ডোলাৰ কু-কৰ্ম ফাদিল কৰিছিল ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল সৌমিলে পাঠক নামৰ লোকজন এটা সময়ত ছেলিম ইছমাইল ডোলাৰ সৈতে মুম্বাইৰ কাৰাগাৰত আছিল । তেতিয়াই সৌমিল আৰু ছেলিমৰ মাজত ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িছিল ৷
তথ্য অনুসৰি, পাছত সৌমিলে ছেলিম ডোলাৰ সহযোগত এমডি ড্ৰাগছৰ কাৰখানাটো আৰম্ভ কৰিছিল । কাৰখানাটোত উৎপাদিত এমডি ড্ৰাগছখিনি ছেলিমৰ সহযোগী আহমদ শ্বেখপুৰকো সৰবৰাহ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ যাৰ বাবে ছেলিম ডোলা আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড আছিল ।
লগতে পঢ়ক:
দুই ৰাহুললৈ ইণ্টাৰপলৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি, কিন্তু কিয় ?
ত্ৰিপুৰাত বিএছএফৰ তিনি জোৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, নজনক গ্ৰেপ্তাৰ