বিলকিছ বানো গোচৰৰ অপৰাধী ৰাধেশ্যাম শ্বাহক কঠোৰ চৰ্ত সাপেক্ষে ৭ দিনৰ পেৰ’ল
শুনানিৰ সময়ত কে.ডি. পাৰমাৰে আদালতত কয় যে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে আৰু আৰ্থিক বিষয়ত সহায় কৰিবলৈ ৰাধেশ্যাম শ্বাহক পেৰ’লৰ প্ৰয়োজন ।
Published : September 20, 2026 at 3:12 PM IST
আহমেদাবাদ: ২০০২ চনৰ বিলকিছ বানোৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ভুগি থকা ১১ জন দোষীৰ ভিতৰত অন্যতম ৰাধেশ্যাম ভগৱানদাস শ্বাহক গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাত দিনৰ পেৰ’লৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিষয়টোৰ শুনানিৰ সময়ত উপস্থিত আছিল শ্বাহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা কে ডি পাৰমাৰ । শুনানিৰ সময়ত পাৰমাৰে আদালতক অৱগত কৰে যে শ্বাহৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক বিষয়ত সহায় কৰিবৰ বাবে তেওঁক পেৰ’লৰ প্ৰয়োজন ।
অধিবক্তাগৰাকীয়ে আদালতক অৱগত কৰে যে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শ্বাহক পেৰ’ল দিয়া হৈছিল । আৱেদনখনত দাখিল কৰা যুক্তি আৰু কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মতামত বিবেচনা কৰি আদালতে পেৰ’ল প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লয় । ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ জে থাকৰে নিজৰ আদেশত উল্লেখ কৰিছে যে আবেদনখনত উল্লেখ কৰা কাৰণ আৰু জেল কৰ্তৃপক্ষৰ মতামত বিবেচনা কৰি আবেদনকাৰীৰ সপক্ষে সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰা হৈছে ।
আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাধেশ্যাম শ্বাহক মূল মুক্তিৰ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনৰ পেৰ’ল প্ৰদান কৰা হ’ব । ইয়াৰ বাবে তেওঁ সংশ্লিষ্ট কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে ১০ হাজাৰ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ড দাখিল কৰিব লাগিব । পেৰ’লৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব লাগিব ।
তদুপৰি পেৰ’লৰ সময়ছোৱাত শ্বাহে মুক্তিৰ তৃতীয় আৰু পঞ্চম দিনা ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত ৰিপ’ৰ্ট দিব লাগিব । পেৰ’ল প্ৰদানৰ সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিছুমান চৰ্তও আৰোপ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে ২০০২ চনত গুজৰাটত সংঘটিত হোৱা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অপৰাধত ২০০৮ চনত ৰাধেশ্যাম শ্বাহকে ধৰি ১১ জন দোষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল । গুজৰাটৰ বাহিৰত মহাৰাষ্ট্ৰত এই বিচাৰ চলিছিল আৰু মুম্বাইৰ এখন বিশেষ আদালতে ১১ জন অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰি ২০০৮ চনত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।
এই গোচৰত প্রয়োজনীয় আইনী প্রক্রিয়াৰ বাবে ৰাধেশ্যাম শ্বাহৰ নাম পূর্বে বাতৰিৰ শিৰোনামত আছিল ৷ ১১ জন দোষীৰ ভিতৰত তেওঁ আছিল একমাত্ৰ দোষী, যিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল, যিটো বিষয়ত চৰকাৰৰ আগতীয়াকৈ মুক্তি অৰ্থাৎ ক্ষমা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কৰ্তৃত্ব আছিল ।
২০২২ চনৰ মে’ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুজৰাট চৰকাৰক ১৯৯২ চনৰ ক্ষমা নীতি অনুসৰি তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ বিবেচনা কৰিবলৈ কয় । ইয়াৰ পিছতে ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত গুজৰাট চৰকাৰে ১১ জন দোষীক ক্ষমা প্ৰদান কৰে ।
কিন্তু ২০২৪ চনৰ ৮ জানুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুজৰাট চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ক্ষমা নাকচ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে যে এই গোচৰত ক্ষমাৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ উপযুক্ত চৰকাৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ, গুজৰাট চৰকাৰ নহয় । ইয়াৰ পিছতে ১১ জন দোষীক পুনৰ জেললৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
গতিকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমানৰ পদক্ষেপত ক্ষমা নহয়, কেৱল ৭ দিনৰ বাবে পেৰ’লহে দিয়া হৈছে । পৰিয়ালটোৰ আৰ্থিক অৱস্থা আৰু কাৰাগাৰৰ বিষয়াসকলৰ মতামত বিবেচনা কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাধেশ্যাম শ্বাহক কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে সাত দিনৰ পেৰ’ল প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ৩০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা শীৰ্ষ মাওবাদী নিহত