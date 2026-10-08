আমাৰ আকাশৰ ৰক্ষক: বায়ুসেনা দিৱসত জোৱান সকলক সম্ভাষণ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
৯৩ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বায়ুযোদ্ধাসকলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে ।
Published : October 8, 2026 at 10:15 AM IST
নতুন দিল্লী : ৯৩ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীৰ হৈ বায়ুসেনাৰ জোৱানসকলক সম্ভাষণ জনায়।
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শুভেচ্ছা
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয় যে এই বাহিনীটোৱে প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলৈ নিজৰ শক্তি আৰু প্ৰস্তুতিৰে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । এটা X পোষ্টত তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ বিমানযোদ্ধাসকলে “দুৰ্যোগ আৰু মানৱীয় অভিযানৰ সময়ত অক্লান্ত নিষ্ঠাৰে আমাৰ আকাশক সুৰক্ষা দিয়ে আৰু দেশৰ সেৱা কৰে” ।
Warm greetings to all air warriors, veterans and their families on Air Force Day! The Indian Air Force has always demonstrated courage, commitment, and excellence. Our Air warriors protect our skies and serve the nation with tireless dedication during disasters and humanitarian missions. Our Air Force has made the nation proud with its strength and readiness to face every challenge. I extend my best wishes to the Indian Air Force for success in all future endeavours.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2025
উল্লেখ্য যে ৮ অক্টোবৰত বায়ুসেনা বাহিনীৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আৰু বায়ুযোদ্ধাসকলে কৰা ত্যাগক স্মৰণ কৰি বায়ুসেনা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
"বায়ুসেনা দিৱসত সকলো বায়ুযোদ্ধা, প্ৰবীণ বায়ুসেনা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ উষ্ম শুভেচ্ছা ! ভাৰতীয় বায়ুসেনাই সদায় সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । আমাৰ বায়ুযোদ্ধাসকলে আমাৰ আকাশক সুৰক্ষা দিয়ে আৰু দুৰ্যোগ আৰু মানৱীয় অভিযানৰ সময়ত অক্লান্ত নিষ্ঠাৰে দেশৰ সেৱা কৰে ।" তেওঁ কয় ।
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগতে কয়, "আমাৰ বায়ুসেনাই প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ নিজৰ শক্তি আৰু প্ৰস্তুতিৰে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । ভৱিষ্যতৰ সকলো প্ৰচেষ্টাত সফলতা লাভৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনালৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বায়ুসেনাৰ জোৱানসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিৰ সময়ত ভাৰতীয় আকাশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
Greetings to all the courageous Air Warriors and their families on Air Force Day. The Indian Air Force epitomises bravery, discipline and precision. They have played a vital role in safeguarding our skies, including during the most challenging situations. Their role during natural calamities is also very commendable. Their commitment, professionalism and indomitable spirit continue to make every Indian proud. @IAF_MCC— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2025
মোদীয়ে কয়, "বায়ুসেনা দিৱসত সকলো সাহসী বায়ুযোদ্ধা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । ভাৰতীয় বায়ুসেনাই সাহস, অনুশাসন আৰু নিখুঁত অভিযানৰ সাৰ্থকতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোকে অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিকে ধৰি আমাৰ আকাশখন সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ভূমিকাও অতি প্ৰশংসনীয় । তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা, পেছাদাৰিত্ব আৰু অদম্য মনোভাবে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক গৌৰৱান্বিত কৰে ।"
গৃহমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বায়ুসেনাৰ যোদ্ধাসকলক 'আকাশৰ ৰক্ষক' বুলি প্ৰশংসা কৰি অভিবাদন জনায় । এটা X পোষ্টত অমিত শ্বাহে কয়, "ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱসত আমাৰ আকাশৰ ৰক্ষকসকলক উষ্ম শুভেচ্ছা জনালোঁ । বাহিনীটোৰ নামটোৱেই ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ত অপৰিসীম গৌৰৱৰ সৃষ্টি কৰে ।"
On Indian Air Force Day, extending warm greetings to the guardians of our skies. The very name of the force evokes immense pride in the hearts of Indians. Whether it is carrying the weight of national security or salvaging lives during natural calamities, the Indian Air Force stands tall with its steely courage and unflinching patriotism. On this day I offer my solemn obeisance to the martyrs of the force who made the supreme sacrifice for the nation. @IAF_MCC— Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2025
শ্বাহে লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব বহন কৰাই হওক বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত জীৱন ৰক্ষা কৰাই হওক, ভাৰতীয় বায়ুসেনাই নিজৰ লৌহসদৃশ সাহস আৰু অদম্য দেশপ্ৰেমেৰে মূৰ দাঙি থিয় দি আছে । আজিৰ দিনটোতে দেশৰ বাবে পৰম বলিদান দিয়া বাহিনীটোৰ শ্বহীদসকললৈ আন্তৰিক প্ৰণাম জনাইছোঁ ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শুভেচ্ছা
On #IndianAirForceDay, my salutations to the extraordinary courage and steadfast dedication of our air warriors, the guardians of our skies. Embodying the supreme ethos of 'नभः स्पृशं दीप्तम्', @IAF_MCC remains a proud symbol of selfless service and humanitarian strength. 🇮🇳 https://t.co/RdzuB8fOW0— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 8, 2026
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বায়ুসেনা দিৱসত সেনাৰ ভাষাত 'नभः स्पृशं दीप्तम्' অৰ্থাৎ গৌৰৱৰে আকাশ চোৱা লিখি এক্সত পোষ্ট কৰি বীৰ সেনাবাহিনীটোক শুভেচ্ছা জনাইছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুভেচ্ছা
Bharat's skies are safer because our brave air warriors guard them. On Indian Air Force Day, I salute the courage, sacrifice and unwavering commitment of the @IAF_MCC. Their dedication continues to inspire every Indian. Always touch the sky with glory. https://t.co/H2PPhUaSH2— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 8, 2026
ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সাহসী বায়ুযোদ্ধাসকলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে । এটা X পোষ্টত বায়ুসেনা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "ভাৰতৰ আকাশ অধিক নিৰাপদ, কাৰণ আমাৰ সাহসী বায়ুযোদ্ধাসকলে ইয়াক পহৰা দিয়ে । ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱসৰ দিনা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সাহস, ত্যাগ আৰু অটল দায়বদ্ধতাক প্ৰণাম জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ সমৰ্পণে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । সদায় নিজস্ব মহিমাৰে আকাশ স্পৰ্শ কৰক ।"