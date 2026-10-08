ETV Bharat / bharat

আমাৰ আকাশৰ ৰক্ষক: বায়ুসেনা দিৱসত জোৱান সকলক সম্ভাষণ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

৯৩ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বায়ুযোদ্ধাসকলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে ।

Indian Air Force Day
২০২৫ চনৰ ৪ অক্টোবৰত চেন্নাইৰ মেৰিনা বিচ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৯২ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উদযাপনৰ পূৰ্বে আখৰাৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সূৰ্য কিৰণ এৰোবেটিক দল (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2026 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৯৩ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীৰ হৈ বায়ুসেনাৰ জোৱানসকলক সম্ভাষণ জনায়।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শুভেচ্ছা

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয় যে এই বাহিনীটোৱে প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলৈ নিজৰ শক্তি আৰু প্ৰস্তুতিৰে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । এটা X পোষ্টত তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ বিমানযোদ্ধাসকলে “দুৰ্যোগ আৰু মানৱীয় অভিযানৰ সময়ত অক্লান্ত নিষ্ঠাৰে আমাৰ আকাশক সুৰক্ষা দিয়ে আৰু দেশৰ সেৱা কৰে” ।

উল্লেখ্য যে ৮ অক্টোবৰত বায়ুসেনা বাহিনীৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আৰু বায়ুযোদ্ধাসকলে কৰা ত্যাগক স্মৰণ কৰি বায়ুসেনা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।

"বায়ুসেনা দিৱসত সকলো বায়ুযোদ্ধা, প্ৰবীণ বায়ুসেনা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ উষ্ম শুভেচ্ছা ! ভাৰতীয় বায়ুসেনাই সদায় সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । আমাৰ বায়ুযোদ্ধাসকলে আমাৰ আকাশক সুৰক্ষা দিয়ে আৰু দুৰ্যোগ আৰু মানৱীয় অভিযানৰ সময়ত অক্লান্ত নিষ্ঠাৰে দেশৰ সেৱা কৰে ।" তেওঁ কয় ।

ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লগতে কয়, "আমাৰ বায়ুসেনাই প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ নিজৰ শক্তি আৰু প্ৰস্তুতিৰে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । ভৱিষ্যতৰ সকলো প্ৰচেষ্টাত সফলতা লাভৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনালৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বায়ুসেনাৰ জোৱানসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিৰ সময়ত ভাৰতীয় আকাশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

মোদীয়ে কয়, "বায়ুসেনা দিৱসত সকলো সাহসী বায়ুযোদ্ধা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । ভাৰতীয় বায়ুসেনাই সাহস, অনুশাসন আৰু নিখুঁত অভিযানৰ সাৰ্থকতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোকে অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিকে ধৰি আমাৰ আকাশখন সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ভূমিকাও অতি প্ৰশংসনীয় । তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা, পেছাদাৰিত্ব আৰু অদম্য মনোভাবে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক গৌৰৱান্বিত কৰে ।"

গৃহমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বায়ুসেনাৰ যোদ্ধাসকলক 'আকাশৰ ৰক্ষক' বুলি প্ৰশংসা কৰি অভিবাদন জনায় । এটা X পোষ্টত অমিত শ্বাহে কয়, "ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱসত আমাৰ আকাশৰ ৰক্ষকসকলক উষ্ম শুভেচ্ছা জনালোঁ । বাহিনীটোৰ নামটোৱেই ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ত অপৰিসীম গৌৰৱৰ সৃষ্টি কৰে ।"

শ্বাহে লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব বহন কৰাই হওক বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত জীৱন ৰক্ষা কৰাই হওক, ভাৰতীয় বায়ুসেনাই নিজৰ লৌহসদৃশ সাহস আৰু অদম্য দেশপ্ৰেমেৰে মূৰ দাঙি থিয় দি আছে । আজিৰ দিনটোতে দেশৰ বাবে পৰম বলিদান দিয়া বাহিনীটোৰ শ্বহীদসকললৈ আন্তৰিক প্ৰণাম জনাইছোঁ ।"

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শুভেচ্ছা

কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বায়ুসেনা দিৱসত সেনাৰ ভাষাত 'नभः स्पृशं दीप्तम्' অৰ্থাৎ গৌৰৱৰে আকাশ চোৱা লিখি এক্সত পোষ্ট কৰি বীৰ সেনাবাহিনীটোক শুভেচ্ছা জনাইছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুভেচ্ছা

ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সাহসী বায়ুযোদ্ধাসকলৰ অৱদানক স্মৰণ কৰে । এটা X পোষ্টত বায়ুসেনা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "ভাৰতৰ আকাশ অধিক নিৰাপদ, কাৰণ আমাৰ সাহসী বায়ুযোদ্ধাসকলে ইয়াক পহৰা দিয়ে । ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱসৰ দিনা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সাহস, ত্যাগ আৰু অটল দায়বদ্ধতাক প্ৰণাম জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ সমৰ্পণে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । সদায় নিজস্ব মহিমাৰে আকাশ স্পৰ্শ কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা
লগতে পঢ়ক :ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে 'জন গণ'ৰ সৈতে বাজিব 'বন্দে মাতৰম': বিচিচিআইৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

TAGGED:

৯৩ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস
ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস
INDIAN AIR FORCE DAY
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
93RD INDIAN AIR FORCE DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.