বেঙেনা গছত বিলাহীৰ খেতি: উন্নত উৎপাদন আৰু কীট-পতংগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰাফ্টিঙৰ নতুন পৰীক্ষা
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক্লেফ্ট গ্ৰাফ্টিং পদ্ধতি (Cleft Grafting Method) ব্যৱহাৰ কৰি বিলাহী গছৰ সৈতে বেঙেনাৰ শক্তিশালী শিপা ব্যৱস্থাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে ।
Published : August 5, 2026 at 4:19 PM IST
মুলুগু (তেলেংগানা) : আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আৰু কৃষি প্ৰযুক্তিয়ে কৃষি খণ্ডলৈ ন ন উদ্ভাৱন আনিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষি খণ্ডৰ বিকাশ ঘটিছে আৰু উৎপাদনত গতিশীলতা লাভ কৰিছে ।
আনহাতে, বৰ্তমানো কৃষি বিজ্ঞানীসকলে পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিক আধুনিক পদ্ধতিলৈ ৰূপান্তৰৰ বাবে কাম কৰি আছে । তেনে এক উদ্ভাৱনী কৌশল এইবাৰ উদ্যানশস্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা তথা পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলি আছে ।
ইয়াৰ অংশ হিচাপে উদ্যানশস্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৃষকসকলক উন্নত উৎপাদন লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ উদ্ভাৱনীমূলক কৃষি পদ্ধতিৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছে । লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা শস্যক কীট-পতংগ, ৰোগ আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰতি অধিক স্থিতিস্থাপক কৰি তুলিছে ।
তেলেংগানাৰ মুলুগুৰ কণ্ডা লক্ষ্মণ উদ্যানশস্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেঙেনা গছৰ শিপাত বিলাহীৰ গ্ৰাফ্টিং বা কলম কৰি বিলাহীৰ খেতি কৰি আছে । কৃষকসকলক দীৰ্ঘম্যাদী সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা পদ্ধতি উদ্ভাৱনৰ লক্ষ্যৰে অধ্যাপক বিজয়াৰ নিৰ্দেশনাত এই পৰীক্ষা চলোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বিলাহী উদ্যানশস্যৰ প্ৰচুৰ চাহিদা থকা শস্য যদিও কৃষকসকলে প্ৰায়ে কম উৎপাদন, নিম্নমানৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু কীট-পতংগ আৰু ৰোগৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ কিছুমানৰ সম্ভাৱ্য সমাধান হিচাপে কলম পদ্ধতিৰ অন্বেষণ কৰিছে ।
ক্লিফ্ট গ্ৰাফটিং পদ্ধতি ব্যৱহাৰ
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক্লেফ্ট গ্ৰাফ্টিং পদ্ধতি (Cleft Grafting Method) ব্যৱহাৰ কৰি বিলাহী গছৰ সৈতে বেঙেনাৰ শক্তিশালী শিপা ব্যৱস্থাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াত শিপা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ৩–৪ চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত পৰিষ্কাৰ ব্লেডেৰে বেঙেনাৰ ঠাৰিডাল অনুভূমিকভাৱে কাটি লোৱা হয় । তাৰ পিছত ঠাৰিডালৰ মাজত এটা উলম্ব ফাঁক তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত বিলাহীৰ গুৰিটো ভি আকৃতিত কাটি এই ফাঁকটোত সাৱধানে সুমুৱাই দিয়া হয় । বিলাহী আৰু বেঙেনাৰ কেম্বিয়াম স্তৰবোৰ সফল গ্ৰাফ্ট ইউনিয়নৰ সুবিধাৰ বাবে একে ৰেখাত ৰখা হয় ।
পুৱা বা গধূলি ঠাণ্ডা সময়ত কলম কৰা হয় যাতে আৰ্দ্ৰতা কম হয় । পানীৰ কণিকা তাৰ ওপৰত স্প্ৰে’ কৰা হয় আৰু কলম কৰা গছবোৰক কেইদিনমানৰ বাবে হিলিং চেম্বাৰত ৰখা হয় যাতে কলমটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় হয় ।
বেঙেনাৰ শিপা ব্যৱস্থা মাটিত থাকি বিলাহী গছজোপাক পানী আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰি সহায় কৰে । ইয়াৰ শক্তিশালী শিপা ব্যৱস্থায়ো উদ্ভিদডালক মাটিৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি সহ্য কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বিপুল সুবিধা
"সাধাৰণতে কৃষকসকলে ব্যক্তিগত নাৰ্ছাৰীৰ পৰা বিলাহীৰ পুলি ক্ৰয় কৰি নিজৰ খেতিপথাৰত ৰোপণ কৰে । কিন্তু শস্যত প্ৰায়ে কীট-পতংগ আৰু ৰোগৰ প্ৰভাৱ পৰে । যাৰ ফলত উৎপাদন কম হয় আৰু আৰ্থিক লোকচান হয় । এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে আমি গ্ৰাফ্টিঙৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই পদ্ধতি কেইবাটাও দিশত উপকাৰী হ’ব পাৰে ।" বিজয়লক্ষ্মী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয় ।
উদ্যানশস্যৰ ভৱিষ্যৎ
সীমা নামৰ আন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "বৰ্তমানৰ কৃষি পদ্ধতিয়ে উদ্যানশস্যৰ বজাৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সদায় সক্ষম নহয় । কৃষকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰে, কিন্তু শস্য চপোৱাৰ ঠিক আগতে কেতিয়াবা শস্যৰ ক্ষতি হয় । ভৱিষ্যতে এনে গৱেষণাৰ জৰিয়তে বিকশিত কৰা গ্ৰাফ্টিং কৌশলসমূহ বিভিন্ন উদ্যানশস্যৰ বাবে গ্ৰহণ কৰি উৎপাদন আৰু গুণগত মান দুয়োটা উন্নত কৰিব পৰা যাব ।"
গৱেষণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি
আনহাতে, উদ্যানশস্য বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য দণ্ডা ৰাজী ৰেড্ডীয়ে কয়, "উদ্যানশস্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন শস্যৰ ওপৰত গৱেষণা আৰু পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । আমি কৃষকসকল যাতে উপকৃত হয় তাৰ বাবে উচ্চমানৰ শস্যৰ প্ৰকাৰ আৰু প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ বাবে গৱেষণাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ ।"