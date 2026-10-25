ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বিএছএফ জোৱানক আক্ৰমণ বাংলাদেশীৰ
বিএছএফৰ জোৱানসকলে যেতিয়া বাৰে বাৰে তেওঁলোকক সেই অঞ্চল এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, তেতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
Published : October 25, 2026 at 9:16 PM IST
কোচবিহাৰ: পশ্চিম বংগৰ কোচবিহাৰৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত মেখলীগঞ্জত বিএছএফৰ জোৱানক আক্ৰমণ ৷ বিএছএফ আউটপোষ্টৰ সমীপত ছানিয়াজান নদীৰ পৰা বালি আৰু শিল খনন কৰাৰ অভিযোগত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ এটা দলক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলক আক্ৰমণ কৰাত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ।
পৰিস্থিতি ইমানেই তীব্ৰতৰ হৈ পৰে যে আক্ৰমণকাৰীক ভয় খুৱাবলৈ বিএছএফৰ জোৱানে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় । স্থানীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, শনিবাৰে বিয়লি কেইবাজনো বাংলাদেশী নাগৰিকে কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা পাৰ হৈ ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি ছানিয়াজান নদীৰ পাৰৰ পৰা বালি আৰু শিল খনন কৰিছিল ।
বিএছএফৰ জোৱানসকলে যেতিয়া বাৰে বাৰে তেওঁলোকক সেই অঞ্চল এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, তেতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে তেওঁলোকক আওকাণ কৰি বাংলাদেশী পক্ষৰ পৰা অধিক লোকক সেই স্থানলৈ মাতি অনা বুলি অভিযোগ উঠিছে । দলটোৱে বিএছএফৰ জোৱানসকলৰ ওপৰত লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে৷
পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গতি কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰি বিএছএফৰ জোৱানসকলে প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰেনেড ব্যৱহাৰ কৰাত বাংলাদেশী গোটটোৱে ছত্ৰভংগ দিবলৈ বাধ্য হয় । কোচবিহাৰ জিলা আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰিত হোৱাৰ লগতে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা লোকসকল পুনৰ বাংলাদেশলৈ পলায়ন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । সীমান্তৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে ।
স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, সীমান্তৰ নদীৰ পাৰৰ পৰা বালি আৰু শিল খনন সন্দৰ্ভত একেধৰণৰ সমস্যা ইয়াৰ পূৰ্বেও একাধিকবাৰ সংঘটিত হৈছে । তেওঁলোকে লগতে কয় যে এই নিৰ্দিষ্ট সীমান্ত অঞ্চলসমূহত অনুপ্ৰৱেশৰ আশংকা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অকৰ্তৃত্বশীল সংগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুয়োখন দেশৰ সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ সতৰ্কতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
কিছুদিন পূৰ্বে চাংৰাবন্ধা সীমান্তৰ সমীপৰ ধৰলা নদীৰ পৰা বাংলাদেশী নাগৰিকে বালি আৰু শিল খনন কৰাৰ খবৰ আহিছিল আৰু বিএছএফৰ হস্তক্ষেপত বাংলাদেশী লোকসকল পিছুৱাই যোৱাৰ খবৰ আহিছিল ।
কোচবিহাৰৰ তুফানগঞ্জৰ পৰা হালদিবাৰীলৈকে বিস্তৃত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত প্ৰায় ৪০০ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত । সীমান্তৰ বেছিভাগ অংশ বেৰ দিয়া হৈছে যদিও কিছুমান অংশ নদী আৰু জটিল ভৌগোলিক ভূখণ্ডৰ বাবে অসুৰক্ষিত হৈ আছে ।
মেখলীগঞ্জৰ ধৰলা আৰু ছানিয়াজান নদীৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত বেৰা নথকাৰ বাবে বিএছএফে কঠোৰ সতৰ্কতা বজাই ৰাখিছে । এই অঞ্চলসমূহত বেৰ স্থাপনৰ সুবিধাৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন অব্যাহত আছে ।
Cooch Behar, West Bengal: On the situation at the India–Bangladesh border in West Bengal, BJP MLA Dadhiram Roy says, "I heard about yesterday evening’s incident. I came here this morning to the Tin Bigha Corridor. We will speak to the BSF officers regarding what happened yesterday…"— IANS (@ians_india) May 23, 2026
এই সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মেখলীগঞ্জৰ বিজেপিৰ বিধায়ক দধিৰাম ৰায়ে কয় যে বাংলাদেশীসকলে ভাৰতৰ মাটিত ভৰি দিয়াৰ মুহূৰ্ততে গুলীচালনা কৰা হ’ব । বিএছএফৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়, ‘‘শনিবাৰে সীমান্তত কিবা এটা ঘটিছে । বিএছএফে সজাগ আৰু পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে । ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনা পুনৰ ঘটি নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব ।’’ ৰয়ৰ এই সতৰ্কবাণীক লৈ ৰাজনৈতিক মহলৰ ভিতৰত চৰ্চা চলিছে ।