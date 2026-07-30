এখন পৰিচিত শিক্ষকৰ গাঁও হিচাপে, আনখনত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পাঠদান...দেশৰ ক’ত এই আজৱ শিক্ষা পদ্ধতি

এখন পৰিচিত শিক্ষকৰ গাঁও হিচাপে, আনখনত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পাঠদান...দেশৰ ক’ত এই আজৱ শিক্ষা পদ্ধতি
এহেজাৰটা সমস্যা লৈ চলি আছে বহু ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ড৷ তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে৷ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন৷
Published : July 30, 2026 at 1:55 AM IST
ওড়িশা/বিহাৰ: নীটৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু তাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদে দেশৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদঙাই দিলে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানেও পদত্যাগ কৰে ৷ কিন্তু ইমানতে জানো ওৰ পৰিছে দেশৰ শিক্ষাখণ্ডত থকা আঁসোৱাহসমূহৰ ?
আজিৰ তাৰিখটো দেশৰ এনে বিভিন্ন ৰাজ্য আছে, য’ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো যথেষ্ট পুতৌলগা ৷ ক’ৰবাত যদি আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা, ক’ৰবাত আকৌ শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাত যথেষ্ট লাজলগা ৷ মুঠৰ ওপৰত এহেজাৰটা সমস্যা লৈ চলি আছে বহু ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ড ৷ তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
এইখন ভাৰতৰে দুখন ৰাজ্যত দেখা গৈছে দুখন বিপৰীতমুখী ছবি ৷ তেনে এখন ৰাজ্য হৈছে ওড়িশা আৰু আনখন বিহাৰ ৷ ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰপাৰা নামৰ জিলাখনত এনে দুখন বিদ্যালয় আছে য’ত শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাই শিক্ষক ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ জিলাখনৰ দুখন হাইস্কুলত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক অবিহনেই পাঠদান চলি আছে । এখন বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাবলৈ এজনো শিক্ষক নথকাত এগৰাকী তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৬৩ জনকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি আহিছে ৷ আনখন বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ বাবে থকা এজন শিক্ষকে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গণিতকে ধৰি প্ৰায় সকলো বিষয় শিকাই থকা দেখা গৈছে ৷
তাতোকৈ আচৰিত কথাটো এয়ে যে এই বিদ্যালয় দুখন কোনো দুৰ্গম বা পিছপৰা অঞ্চলত অৱস্থিত নহয় ৷ বৰং কেন্দ্ৰপাৰা জিলা সদৰৰ পৰা মাত্ৰ ৮ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত । অভিভাৱকসকলে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰাৰ পিছতো এই সমস্যাৰ কোনো স্থায়ী সমাধান বাহিৰ হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে প্ৰায় ১৪৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকসকলে যেতিয়া কুট্ৰাং পঞ্চায়ত হাইস্কুলখনলৈ গৈছিল, তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰকাশ কৰিছিল যে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত মুঠ ৬৩ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এজনহে শিক্ষক আছিল । এই বিদ্যালয়খন ১৯৮০ চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল ৷ এই সমস্যা এদিনৰ ভিতৰতে হোৱা সমস্যা নহয় ৷ চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত বিদ্যালয়খনৰ আন এগৰাকী শিক্ষকে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত আন কোনো শিক্ষকক উক্ত বিদ্যালয়ত নিযুক্তি নিদিয়াত এই সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে, এই বিদ্যালয়খনত কোনো প্ৰধান শিক্ষকো নাই ৷ যাৰ বাবে প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত আন এখন হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক প্ৰশাসনিক কামৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ অৱশ্যে তেওঁ দুমাহৰ মূৰে মূৰে এবাৰহে বিদ্যালয়খনলৈ গৈ সকলো বিষয় চোৱাচিতা কৰে ।
বিদ্যালয়খনৰ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ৰমেশ চন্দ্ৰ চাহুৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰি কয়, ‘‘যোৱা বছৰ দুজন শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত আন এজন শিক্ষকে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়খনত এতিয়া কোনো শিক্ষক নাই । বৰ্তমান আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰথমটো পৰীক্ষা চলি আছে আৰু মই পৰীক্ষা, কাৰ্যালয়ৰ কাম আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দৰে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিব লাগে । বিভাগক কেইবাবাৰো অবগত কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । স্থানীয় বাসিন্দাই গাঁৱৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকক স্বেচ্ছাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।’’
জিলাখনৰ ঢোল পঞ্চায়তৰ সমীপৰ মা মংগলা হাইস্কুলতো একেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছে ৷ বিগত চাৰি মাহ ধৰি এনেদৰেই চলিছে বিদ্যালয়খন । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মতে, বিদ্যালয়খনৰ একমাত্ৰ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ৮৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গণিতকে ধৰি প্ৰতিটো বিষয়তে পাঠদান কৰি আহিছে ।
বিহাৰৰ শিক্ষকৰ গাঁও
আনহাতে, বিহাৰৰ ৰাজগীৰৰ এখন গাঁও পৰিচিত হৈছে ‘শিক্ষকৰ গাঁও’ হিচাপে ৷ ৰাজগীৰৰ গঞ্জপাৰ টোলাৰ ২৪ নং ৱাৰ্ড সম্প্ৰতি স্থানীয় লোকৰ মাজত পৰিচিত গুৰুগ্ৰাম হিচাপে ৷ গঞ্জপাৰত প্ৰতি ১০০ ঘৰ লোকৰ ভিতৰত ৫০ জনতকৈ অধিক শিক্ষক আছে ৷ আনহাতে, উপাধ্যায় টোলাত আছে ৭০ জনৰো অধিক শিক্ষক ৷
২০০৫ চনত নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰে প্ৰশিক্ষিত শিক্ষকৰ বাবে ‘প্ৰমাণপত্ৰ দেখুৱাওক, চাকৰি পাওক’ আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে গাঁওখনৰ ভাগ্যৰ চকৰি ঘূৰিবলৈ ধৰে ৷ গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভাগ্য ক্ৰমান্বয়ে সলনি হ’বলৈ ধৰিলে । নাগপুৰত প্ৰশিক্ষণৰ পৰা উভতি অহা যুৱচামক লগে লগে চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল । এই উদাহৰণ অনুসৰণ কৰিয়েই আন বহুতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী নিযুক্তি অভিযানত চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱো লাভ কৰিছিল । লাহে লাহে গাঁওখনত শিক্ষকৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ৷ আজি দুয়োখন গাঁৱতে প্ৰায় ১২০ জনকৈ শিক্ষক আছে ।
এইক্ষেত্ৰত গাঁৱৰে আৰ্যদেৱ প্ৰসাদ নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘গাওঁখনে ১৯৫০ চনৰ পৰাই শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ আহিছে । গাঁৱখনৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষক আছিল প্ৰয়াত ৰামহৰি যাদৱ । এখন চাহ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই ঐতিহাসিক বাৰ্তালাপে সমগ্ৰ গাঁওখনৰ ৰূপৰেখাই সলনি কৰি পেলালে ।’’
শাৰীৰিক শিক্ষাৰ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাগপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰসন্ত টুকাডোজী মহাৰাজ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল বিবেক ছাৰ । বিবেক ছাৰ আৰু কিশোৰী প্ৰসাদ নামৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা কৰি গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । চাহ দোকানত সেই বৈঠকৰ অন্তত কিশোৰী মাষ্টৰে গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীসকলক এক নতুন দিশ প্ৰদান কৰিলে । তেওঁ তেওঁলোকক নাগপুৰলৈ শাৰীৰিক শিক্ষা(B.P.Ed.) প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । শাৰীৰিক শিক্ষাৰ শিক্ষক ৰণবীৰ কুমাৰ ৰত্নকাৰে কয় যে যুৱচামে নাগপুৰলৈ যোৱাটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰমাণিত হ’ল ।
সেই নিযুক্তিয়ে গাঁওখনক এক সুকীয়া পৰিচয় দিলে । চৰকাৰী চাকৰিৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি বহু যুৱকে নাগপুৰলৈ গৈ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ শিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ ল’লে । শিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অধিকাংশই ইয়াতে থাকিল । আজিও ৰণবীৰ ৰত্নাকৰৰ দৰে বহু যুৱকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ সেৱা আগবঢ়াই আছে ।
একেলগে ইমানবোৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ গাঁওখনতে এক প্ৰতিযোগিতাৰ সূচনা হ’ল । প্ৰতিটো পৰিয়াল আৰু যুৱকে শিক্ষক হোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছিল । ১৯৫০ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা এই আকৰ্ষণ আজিও গাঁওখনত অবিৰতভাৱে চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক: দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰটোলৈ নাযায় এজনো যাত্ৰী, নুৰে এখনো বিমান