দৰা নহয়, কইনা আহিল বৰযাত্ৰী হৈ, বিয়া পাতি লৈ গ'ল দৰাক

এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহে শেহতীয়াকৈ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, য'ত প্ৰচলিত পৰম্পৰাৰ বিপৰীতে কইনাই নিজেই বৰযাত্ৰী হৈ আহি দৰাক ঘৰলৈ লৈ যায় ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 18, 2026 at 8:19 PM IST

সুৰগুজা (চত্তীশগড়) : ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি দৰা বৰযাত্ৰী হৈ আহে আৰু বিবাহৰ আচাৰ-অনুষ্ঠান পালনৰ পাছত কইনাক নিজৰ লগত লৈ যায় । কিন্তু যদি ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম ঘটে ! দৰা নহয় কইনাহে যদি বৰযাত্ৰী হৈ আহে আৰু সকলো ৰীতি-নীতি পালন কৰি দৰাক লগত লৈ যায় । য'ত কইনাই নহয়, দৰাই নিজৰ পিতৃ-মাতৃ, পৰিয়াল আৰু ঘৰ এৰি আন এখন ঘৰত নতুন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । আপুনি হয়তো ভাবিছে এয়া কোনো চিনেমাৰ চিত্ৰনাট্য । কাৰণ চিনেমাতহে এনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটে ।

কিন্তু প্ৰকৃততে এয়া কোনো চিনেমাৰ কাহিনী নহয় । চত্তীশগড়ৰ সুৰগুজাৰ মাইনপাট অঞ্চলৰ সুপালাগা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । বিয়াৰ দিনা দৰাপক্ষৰ পৰিৱৰ্তে কইনাই বৰযাত্ৰী হৈ দৰাৰ ঘৰলৈ আহিল আৰু সকলো পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে বিবাহকাৰ্য সম্পন্ন কৰিলে । বিবাহৰ পাছত দৰাই কইনাৰ হাতত ধৰি নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা বিদায় লয় আৰু চিৰদিনৰ বাবে তেওঁ কইনা পৰিয়ালৰ লগত থাকিবলৈ আহে ।

দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতিত সমাজৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদত সম্পন্ন হৈছিল এই বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু দৰাক ঘৰজোঁৱাই নহয়, নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল কইনাৰ পৰিয়ালৰ লোকে । অৱশ্যে এই বিবাহ অনুষ্ঠান প্ৰচলিত পৰম্পৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবে কৰা হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ এটা প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবেহে এই বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছিল ।

দৰাচলতে কইনাৰ পিতৃ মোহন এক্কা এগৰাকী খেতিয়ক আৰু তেওঁ চাৰিগৰাকী কন্যা সন্তানৰ পিতৃ । তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ নথকাত বছৰ বছৰ ধৰি এজন পুৰুষ উত্তৰাধিকাৰী আৰু ঘৰুৱা দায়িত্ব আৰু খেতি-বাতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল । যেতিয়া দৰাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বিবাহৰ আলোচনা আৰম্ভ হ’ল, তেতিয়া এক্কাই নিজৰ মনৰ কথা সকলোৰে আগত মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "মই তেওঁলোকক কৈছিলো যে মই জোঁৱাই নহয়, পুত্ৰ বিচাৰো ।"

আলোচনাৰ অন্তত দুয়োটা পৰিয়ালে তেওঁক কথাত সন্মতি দিয়ে । দৰা ঘৰজোঁৱাই হ’বলৈ মান্তি হ’ল, অৰ্থাৎ বিয়াৰ পিছত তেওঁ মাক-দেউতাকৰ ঘৰ এৰি শহুৰেকৰ ঘৰত থাকিব ।

এই পাৰস্পৰিক বুজাবুজিয়েই তেওঁলোকৰ বিবাহৰ বাট মুকলি কৰি দিলে । লগতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ল যে কইনাৰ পৰিয়ালে নেতৃত্ব দি বিয়াৰ শোভাযাত্ৰা লৈ দৰাৰ ঘৰলৈ যাব আৰু সন্ধিয়া দৰাৰ ঘৰত ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰা হ’ব । সকলো আশা কৰা মতেই হৈ গ’ল, ৰীতি-নীতিৰ লগে লগে দৰাক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিদায় দিয়ে । বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকে কয়, "বিদায়ৰ সময়ছোৱাত সকলো আৱেগিক হৈ পৰিছিল, কিয়নো এই সময়ছোৱাত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি পালনৰ সময়ত আন কইনাৰ দৰে দৰা আৱেগিক হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ দুচকুৰে চকুলো বৈছিল ।"

মোহন এক্কাই কয়, "মোৰ চাৰিগৰাকী কন্যা আছে আৰু কোনো ল’ৰা নাই । মই এনেকুৱা এজনক বিচাৰিছিলো যাৰ ওপৰত মই ল’ৰাৰ দৰে বিশ্বাস কৰিব পাৰো আৰু যিজন জোঁৱাইতকৈও ভাল হয় । বহুতে হয়তো বেলেগ ধৰণে ল’ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে সেয়া প্ৰয়োজনীয় আছিল । দুয়োটা পৰিয়ালে বুজি পাইছিল আৰু যাৰ বাবে সকলো আশংকা দূৰ হৈছিল ।"

তেওঁ লগতে কয় যে দৰা পৰিয়ালটোৰ পুত্ৰ হৈ থাকিব আৰু ঘৰুৱা দায়িত্ব পালন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : 'ভাইৰেল গাৰ্ল' মনালিছাক মনত আছেনে ? হিন্দু ৰীতিৰে ইছলামধৰ্মী ফাৰমানৰ সৈতে বহিল বিয়াত

