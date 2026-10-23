গ্ৰেটাৰ নয়দা ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি

গ্ৰেটাৰ নয়দা ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি
শুকুৰবাৰে দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ গ্ৰেটাৰ নয়দাই সৰ্বাধিক প্ৰদূষণযুক্ত চহৰ হিচাপে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকে ৷
Published : October 23, 2026 at 2:14 PM IST
নতুন দিল্লী: শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ পুৱা-গধুলি দিল্লীৰ মানুহে শীত অনুভৱ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সজাগ হোৱাৰো সময় আহি পৰিছে ৷ বিশেষকৈ দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলত ক্ৰমাগতভাৱে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷
শুকুৰবাৰে দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ গ্ৰেটাৰ নয়দাই সৰ্বাধিক প্ৰদূষণযুক্ত চহৰ হিচাপে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকে ৷ দেখা গৈছে যে দিন বাগৰাৰ লগে লগে দিল্লী-এনচিআৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে পুৱা ৯ বজালৈ লিপিবদ্ধ তথ্যৰ ভিত্তিত এই তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই অনুসৰি, গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ বায়ুৰ মান সূচকাংক ৩৫৭ পোৱা গৈছে, যিটো অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত । মধ্যপ্ৰদেশৰ শিংগৰোলিয়ে ৩১২ বায়ুৰ মান সূচকাংকৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ।
তথ্য অনুসৰি, দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ ভিতৰত মাথোঁ গ্ৰেটাৰ নয়দা আৰু শিংগৰোলিৰ বায়ুৰ মান সূচকাংক অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ গ্ৰেটাৰ নয়দাত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাই জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে, দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংকৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছে । ইয়াৰে মাত্ৰ দুখন চহৰহে ‘ৰেড জ’ন’ৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৷
মাত্ৰ এদিনৰ ভিতৰতে গ্ৰেটাৰ নয়দাত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পায় । ২২ অক্টোবৰৰ বিয়লি ৪ বজাত গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংকই ২১৯ স্পৰ্শ কৰে ৷ ২৩ অক্টোবৰৰ পুৱা ৯ বজালৈকে এই সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি পাইছিল । অৰ্থাৎ মাথোঁ এদিনৰ ভিতৰতে এই মাত্ৰা ১৩৮ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাৰ এই আকস্মিক পৰিৱৰ্তনে চহৰখনৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত বায়ুৰ গুণাগুণ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।
Noida, Uttar Pradesh: Pollution Control Board Officer Ritesh Kumar says, "GRAP 1 has come into effect now that Dussehra is over and Diwali is around the corner. As we know, after Dussehra leading up to Diwali, people start stepping out more, visiting markets, and footfall increases significantly, which causes dust pollution to rise. The implementation of GRAP 1 serves as a warning for us to stay alert, recognizing that we are now within the grip of pollution and need to act accordingly. This is meant for everyone—not just a few individuals or select departments—requiring every common citizen to follow the guidelines and spread awareness..."— IANS (@ians_india) October 22, 2026
উল্লেখ্য যে, ২০১-৩০০ ৰ ভিতৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক স্তৰক দুৰ্বল হিচাপে ধৰা হয় ৷ আনহাতে, ৩০১-৪০০ ৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীত পৰে । এয়া সম্প্ৰতি গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ জনস্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ ভিন্ন অঞ্চলত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট বেছি ৷ চহৰখনৰ নলেজ পাৰ্ক ৩ৰ আশে-পাশে বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৩৭ হোৱাৰ বিপৰীতে নলেজ পাৰ্ক ৫ত এই পৰিমাণ ৩৭৬ ৷ আনহাতে, নলেজ পাৰ্ক ৫ ত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক চহৰখনৰ বায়ুৰ মুঠ গুণগত মান সূচকাংকতকৈও অধিক আছিল । বায়ুৰ গুণাগুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
আনহাতে, এই পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ বিশেষকৈ শিশু, বৃদ্ধ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলে এইক্ষেত্ৰত অতিৰিক্তকৈ সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন ।
উল্লেখ্য যে, দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলৰ আন আন বৃহৎ চহৰসমূহতো বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, পুৱা ৯ বজালৈকে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ২২৪, গাজিয়াবাদত ২২৫ আৰু নয়দাত ২০৮ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷
তিনিওখন চহৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ‘দুৰ্বল’ শ্ৰেণীত আছে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, সমগ্ৰ দিল্লী-এনচিআৰৰ কেইবাখনো চহৰৰ বায়ু উশাহ ল’ব পৰাকৈ এতিয়া উপযুক্ত নহয় । গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা দেশৰ আন আন চহৰৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি ৷
দিল্লী-এনচিআৰ চহৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক
- গ্ৰেটাৰ নয়দা - ৩৫৭ - অতি নিম্ন
- গাজিয়াবাদ - ২২৫ - নিম্ন
- দিল্লী - ২২৩ - নিম্ন
- নয়দা - ২০৮ - নিম্ন
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি আহত শিশু, ২ জনক উদ্ধাৰ