ETV Bharat / bharat

গ্ৰেটাৰ নয়দা ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি

শুকুৰবাৰে দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ গ্ৰেটাৰ নয়দাই সৰ্বাধিক প্ৰদূষণযুক্ত চহৰ হিচাপে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকে ৷

GREATER NOIDA MOST POLLUTED PLACE
শীত আৰু প্ৰদূষণে আৱৰা নতুন দিল্লীৰ পুৱা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2026 at 2:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ পুৱা-গধুলি দিল্লীৰ মানুহে শীত অনুভৱ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সজাগ হোৱাৰো সময় আহি পৰিছে ৷ বিশেষকৈ দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলত ক্ৰমাগতভাৱে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷

শুকুৰবাৰে দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ গ্ৰেটাৰ নয়দাই সৰ্বাধিক প্ৰদূষণযুক্ত চহৰ হিচাপে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকে ৷ দেখা গৈছে যে দিন বাগৰাৰ লগে লগে দিল্লী-এনচিআৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে পুৱা ৯ বজালৈ লিপিবদ্ধ তথ্যৰ ভিত্তিত এই তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই অনুসৰি, গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ বায়ুৰ মান সূচকাংক ৩৫৭ পোৱা গৈছে, যিটো অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত । মধ্যপ্ৰদেশৰ শিংগৰোলিয়ে ৩১২ বায়ুৰ মান সূচকাংকৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ।

GREATER NOIDA MOST POLLUTED PLACE
দিল্লী-এনচিআৰ চহৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক (ETV Bharat)

তথ্য অনুসৰি, দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ ভিতৰত মাথোঁ গ্ৰেটাৰ নয়দা আৰু শিংগৰোলিৰ বায়ুৰ মান সূচকাংক অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ গ্ৰেটাৰ নয়দাত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাই জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে, দেশৰ ২৫৩ খন চহৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংকৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছে । ইয়াৰে মাত্ৰ দুখন চহৰহে ‘ৰেড জ’ন’ৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৷

মাত্ৰ এদিনৰ ভিতৰতে গ্ৰেটাৰ নয়দাত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পায় । ২২ অক্টোবৰৰ বিয়লি ৪ বজাত গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংকই ২১৯ স্পৰ্শ কৰে ৷ ২৩ অক্টোবৰৰ পুৱা ৯ বজালৈকে এই সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি পাইছিল । অৰ্থাৎ মাথোঁ এদিনৰ ভিতৰতে এই মাত্ৰা ১৩৮ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাৰ এই আকস্মিক পৰিৱৰ্তনে চহৰখনৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত বায়ুৰ গুণাগুণ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০১-৩০০ ৰ ভিতৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক স্তৰক দুৰ্বল হিচাপে ধৰা হয় ৷ আনহাতে, ৩০১-৪০০ ৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীত পৰে । এয়া সম্প্ৰতি গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ জনস্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ ভিন্ন অঞ্চলত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট বেছি ৷ চহৰখনৰ নলেজ পাৰ্ক ৩ৰ আশে-পাশে বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৩৭ হোৱাৰ বিপৰীতে নলেজ পাৰ্ক ৫ত এই পৰিমাণ ৩৭৬ ৷ আনহাতে, নলেজ পাৰ্ক ৫ ত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক চহৰখনৰ বায়ুৰ মুঠ গুণগত মান সূচকাংকতকৈও অধিক আছিল । বায়ুৰ গুণাগুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

আনহাতে, এই পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ বিশেষকৈ শিশু, বৃদ্ধ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলে এইক্ষেত্ৰত অতিৰিক্তকৈ সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন ।

উল্লেখ্য যে, দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলৰ আন আন বৃহৎ চহৰসমূহতো বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, পুৱা ৯ বজালৈকে ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ২২৪, গাজিয়াবাদত ২২৫ আৰু নয়দাত ২০৮ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷

তিনিওখন চহৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ‘দুৰ্বল’ শ্ৰেণীত আছে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, সমগ্ৰ দিল্লী-এনচিআৰৰ কেইবাখনো চহৰৰ বায়ু উশাহ ল’ব পৰাকৈ এতিয়া উপযুক্ত নহয় । গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা দেশৰ আন আন চহৰৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি ৷

GREATER NOIDA MOST POLLUTED PLACE
গ্ৰেটাৰ নয়দা ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ (ETV Bharat)

দিল্লী-এনচিআৰ চহৰৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক

  • গ্ৰেটাৰ নয়দা - ৩৫৭ - অতি নিম্ন
  • গাজিয়াবাদ - ২২৫ - নিম্ন
  • দিল্লী - ২২৩ - নিম্ন
  • নয়দা - ২০৮ - নিম্ন

লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি আহত শিশু, ২ জনক উদ্ধাৰ

TAGGED:

নতুন দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণ
গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ AQI
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড
গ্ৰেটাৰ নয়দা সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ
GREATER NOIDA MOST POLLUTED PLACE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.