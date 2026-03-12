ETV Bharat / bharat

সামাজিক মাধ্যমত এখন বিশেষ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ভাইৰেল আইতাহঁত

বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাহঁতৰ ৰীল সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল । নিতৌ যোগাসন কৰা আইতাসকলে লাভ কৰিছে ফিট ইণ্ডিয়াৰ বঁটা ।

বেলাগাভিৰ শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰম (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 3:40 PM IST

বেলাগাভি (কৰ্ণাটক) : বহু বৃদ্ধৰ বাবে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ অৰ্থ হৈছে নিসংগতা আৰু প্ৰিয়জনৰ পৰা বিচ্ছিন্নতা । কিন্তু বেলাগাভিৰ সমীপৰ শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰম ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত । ইয়ালৈ অহা লোকসকলে এক নতুন জীৱন লাভ কৰিছে । ইয়াত আইতাসকলে শুই উঠিয়ে যোগাসন কৰে, ট্ৰেণ্ডিং গীতত নাচে, সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ৰীল বনাই আৰু নতুন আশাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে । এই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে যে ফিটনেছ, আনন্দ আৰু স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বয়স কেতিয়াও বাধা নহয় ।

জীৱনৰ প্ৰতি থকা এই উদ্যমৰ বাবেই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ আইকনিক আৰ কে বিচত ১ মাৰ্চত আয়োজিত ৬৩ সংখ্যক ‘ফিট ইণ্ডিয়া ছাণ্ডেজ অন চাইকেল’ অভিযানত ‘ফিট ইণ্ডিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ’ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকাৰীয়ে এই বঁটা প্ৰদান কৰিছে ।

ফিট ইণ্ডিয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাই (ETV Bharat)

শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ৭৯ বছৰীয়া আইতা সুমন মোহিতে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পৰিচালকসকলৰ সৈতে এই বঁটা লাভ কৰিছে । বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত আইতাই জুম্বা আৰু যোগাসন কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

বেলাগাভি চহৰৰ পৰা ১৩ কিলোমিটাৰ নিলগৰ বামানাৱড়ী গাঁৱৰ শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰমখনত ৪০ গৰাকী বৃদ্ধ থাকে । বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ তথা প্ৰতিষ্ঠাপক বিজয় ম'ৰৰ পত্নী মাৰিয়া আৰু পুত্ৰ এলেনে বৃদ্ধসকলৰ যত্ন লয় । কেৱল খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ বাবে যে জীৱনটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, সেই কথাও উপলব্ধি কৰোৱা হয় । নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও ব্যায়াম, যোগাসন, ফিজিঅ’থেৰাপি আৰু বিভিন্ন কাম-কাজ কৰোৱা হয় ।

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰতিষ্ঠাপক বিজয়ে কয়, "৩০ বছৰ আগতে বেলাগাভিত বৃদ্ধাশ্ৰম অতি সৰু আছিল আৰু বেছিভাগেই নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আৰু জাতিৰ লোক আছিল । সেয়ে, আমি যিকোনো জাতি বা ধৰ্মৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক আশ্ৰয় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।" ১৯৯৮ চনত বামানাবড়ীত থকা বিজয়ৰ মাতৃ শান্তাইৰ নামেৰে ইয়াৰ নামকৰণ কৰা হয় । বিজয়ে কয়, "আমি এনে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক ইয়াত নাৰাখো যিসকলৰ পুত্ৰ আছে বা চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈছে আৰু সম্পত্তিও আছে ।"

ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰিছে ফিট ইণ্ডিয়া বঁটা (ETV Bharat)

বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সৈতে পত্নীৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি বিজয়ে কয় যে বৃদ্ধাশ্ৰমখন মুকলি কৰা বছৰতে তেওঁৰ বিবাহ হৈছিল । তেওঁ কয়, "আচলতে মোৰ পত্নী মাৰিয়া আৰু মই বিয়াৰ পিছত ৮ বছৰ বৃদ্ধাশ্ৰমতে থাকিলোঁ । মোৰ সন্তান ইয়াতে জন্ম হৈছিল । আজি মোৰ পত্নী আৰু সন্তানে তেওঁলোকৰ যত্ন লয় । আমি ভাবো যে তেওঁলোকৰ সেৱা কৰাটো ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰাৰ দৰেই ।"

পত্নীৰ সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এগৰাকী বৃদ্ধা যোৱা ৩ বছৰ ধৰি বিছনাত পৰি আছে, আনহাতে আন এগৰাকী বৃদ্ধা যোৱা ৪ মাহ ধৰি বিছনাত পৰি আছে । মাৰিয়াই এই মহিলাসকলৰ ব্যক্তিগতভাৱে যত্ন লয় ।"

ইফালে এম বি এ ডিগ্ৰীধাৰী বিজয়ৰ কন্যা শ্বেৰিল ম'ৰে আজৰি সময়ত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীসকলক গীত আৰু নৃত্য শিকায় । আৱাসীসকলৰ গীত আৰু নৃত্যৰ ৰীলবোৰ শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ হোম পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত (shantai_second_childhood) পোষ্ট কৰে । এই ৰীলবোৰে লাখ লাখ ভিউজ লাভ কৰে । পেজটোৰ ১ লাখ ফ'ল'ৱাৰ আছে । একেদৰে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে । য'ত তেওঁলোকৰ নৃত্য-গীতৰ ৰীলবোৰ লাখ লাখ লোকে উপভোগ কৰে ।

নিতৌ শৰীৰচৰ্চা, জুম্বা কৰে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাসকলে (ETV Bharat)

আৱাসীসকলৰ ভিতৰত ৮ গৰাকী আইতাই মুম্বাইৰ যশ ৰাজ ষ্টুডিঅ'ত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়া'জ গট টেলেণ্ট শ্ব'ত বিশেষ প্ৰতিযোগী হিচাপেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে তৌবা তৌবা, কালা চাছমা আদি গীতত নৃত্য কৰি বিচাৰক মালাইকা অৰোৰা, প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ নৱজোৎ সিং সিদ্ধু আৰু গায়ক চানকে ধৰি লাখ লাখ দৰ্শকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে । মুম্বাইৰ ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠিত হিন্দী জী টিভি সা ৰে গা মা পা প্ৰতিযোগিতাতো বিশেষ অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ আইতাসকলে ।

বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীসকলে দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰে ? পুৱা ৬ বজাত উঠি খোজকাঢ়িবলৈ যায় আৰু ধ্যান কৰে । তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে, তাৰ পিছত ৮.৩০ বজাত পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । তাৰ পিছত ফিজিঅ’থেৰাপি আৰু তাৰ পিছত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । একেদৰে সন্ধিয়াৰ সময়বোৰ নাচ-গান আদিৰ মাজেৰে পাৰ হয় ।

ফিট ইণ্ডিয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাই (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত বৃদ্ধাশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষই কয়, "আমি বছৰত দুবাৰকৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক ভ্ৰমণৰ বাবে লৈ যাও । তেওঁলোকক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পান্ধৰপুৰ, কলহাপুৰ, গোৱা, তিৰুপতি, মুম্বাই, পুণে আদি ঠাইলৈ লৈ যোৱা হয় । স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থকা লোকসকলক ওচৰৰে পৰ্যটনস্থলীলৈ লৈ যোৱা হয় । দুবছৰ পূৰ্বে ৩২ গৰাকী লোকে বেলাগাভিৰ পৰা মুম্বাইলৈ বিমানযোগে ভ্ৰমণ কৰিছিল, যাৰ খৰচ সঞ্জয় গডৱাট গ্ৰুপে বহন কৰিছিল । মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী অনিল জৈনে তেওঁলোকক মুম্বাইত আতিথ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । তেওঁ তেওঁলোকক তাজ হোটেললৈও লৈ গৈছিল আৰু ভি ভি আই পি আতিথ্য দিছিল ।"

লক্ষণীয়ভাৱে বোলছবি জগতৰ বহু তাৰকা আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ আহে ।

আৱাসী সুমন মোহিতে কয়, "মই জীৱনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আছোঁ । শান্তাই বৃদ্ধাশ্ৰমে আমাক নতুন জীৱন দিছে । বিজয় ম'ৰে ছাৰ আৰু মাৰিয়া মেডামৰ সেৱাৰ বাবে কেৱল কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলেই শেষ নহ'ব । তেওঁলোকে আমাৰ বহুত যত্ন লয় ।"

বিজয়ে বুজাইছে যে কেনেকৈ এই বঁটা বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাকলৈ আহিছিল। তেওঁ কয়, ‘ইয়াৰ আইতাকসকলক জনপ্ৰিয় হিন্দী ৰিয়েলিটি শ্ব’ ইণ্ডিয়া’ছ গট টেলেণ্টৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল।এই বয়সতো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ফিট আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলে তেওঁলোকৰ ফিটনেছৰ কথা কয়।এইটো দেখি ভাৰতৰ ক্ৰীড়া কৰ্তৃপক্ষই আশ্ৰয় শিবিৰৰ বন্দীসকলক ফিট ইণ্ডিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছিল।এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়।

৭২ বছৰীয়া আইতা লতা পাটিলে কয়, "আমি নিজৰ কাম নিজে কৰিব পৰাকৈ সক্ষম । ইয়ালৈ অহাৰ আগতে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল । ইয়াত আমি এটা নতুন জীৱন পাইছোঁ । আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত উদযাপন আৰু উপভোগ কৰোঁ । আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা দিশতে সুস্থ । এতিয়া আৰু কি লাগে ?"

