মিজোৰামক ভাৰতৰ ‘শীতকালীন ৰাজধানী’ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্য, কেইবাটাও আধাৰশিলা স্থাপন জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ
মিজোৰামক দেশৰ ‘শীতকালীন ৰাজধানী’ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আইজলত ‘মিজোৰাম ট্ৰেভেল ফেষ্ট' ২০২৬’ আৰম্ভ । কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ।
Published : October 13, 2026 at 8:26 PM IST
গুৱাহাটী: মিজো সংস্কৃতি, পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক উদযাপন কৰি মঙলবাৰৰ পৰা আইজলত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 'মিজোৰাম ট্ৰেভেল ফেষ্ট'-২০২৬' আৰম্ভ হয় । ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যা আৰু বিনিয়োগৰ সহায়ত মিজোৰামক সমগ্ৰ বছৰজুৰি পৰ্যটন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে ভাৰতৰ ‘শীতকালীন ৰাজধানী’ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । আৰম্ভণি অনুষ্ঠানতো এই বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
ইফালে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মিজোৰামত উপস্থিত হোৱা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন আৰু পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত বিশেষ আলোকপাত কৰে ।
সিন্ধিয়াই মিজোৰামৰ প্ৰায় ১০০ শতাংশ সাক্ষৰতাৰ হাৰক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ পৰিসীমিত অৰণ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু মনোৰম জলবায়ুৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়,"এই অনন্য প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে মিজোৰামলৈ ভৱিষ্যতে অধিক পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰাৰ বিপুল সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে ।"
VIDEO | Aizawl: Union Minister for Development of North Eastern Region Jyotiraditya Scindia on development and investment in the Northeast, says, "It is wonderful to be back in Mizoram, a state with which I have a very old personal relationship. Along with the Chief Minister, we are laying foundation stones for and inaugurating several projects. The Prime Minister envisions the Northeast as the Ashtalakshmi that will power India's growth. The North East Bankers Conclave in Aizawl aims to deepen credit access and boost investment. In 2025, investment commitments worth nearly Rs 4.5 lakh crore were made for the Northeast, including Mizoram. The initiative will support enterprises and entrepreneurs, boosting economic growth across all eight states." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
এই প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰে,"ছাইৰাঙলৈ ৰে’ল সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ মিজোৰামৰ উন্নয়নৰ এক ডাঙৰ পদক্ষেপ । এই 'বৈৰাবী-চাইৰাং ৰে’ল লাইন' সম্পূৰ্ণ হ’লে যাত্ৰা সহজ হৈ পৰিছে, দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সৈতে যোগাযোগ উন্নত হৈছে আৰু ই ৰাজ্যখনলৈ অধিক পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সহায় কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰা এই ভ্ৰমণসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল । মন্ত্ৰী সিন্ধিয়াই মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহোমাৰ সৈতে যৌথভাৱে ৩৩১ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ ১০টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূব বেংকাৰ্ছ কনক্লেভ ৩.০ ত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
🎓 Union Minister @JM_Scindia Interacts with Students at Mizoram University The Ashtalakshmi Darshan Programme has engaged 590+ students, promoting Northeast India’s cultural heritage, development potential and national integration. Details :https://t.co/QMJxyh98z9 https://t.co/7wzAJRzaC1— PIB in Manipur (@PIBImphal) October 13, 2026
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ মিজোৰাম বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শনকালত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । লগতে 'অষ্টলক্ষ্মী দৰ্শন কাৰ্যসূচী'ৰ জৰিয়তে গোৱা আৰু চণ্ডীগড়ৰ পৰা উত্তৰ-পূব ভ্ৰমণলৈ অহা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতেও তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰি অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু 'বিকশিত ভাৰত ২০৪৭'ৰ সপোন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সিন্ধিয়াই কয়,"পুনৰ মিজোৰামলৈ আহি খুব সুখী হৈছোঁ, এয়া এনে এক ৰাজ্য যাৰ সৈতে মোৰ বহুত পুৰণি ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে লগলাগি আমি বহু পৰিকল্পনাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে উদ্বোধন কৰিছোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মীৰ ৰূপে বিবেচনা কৰে, যি ভাৰতৰ বিকাশক গতি প্ৰদান কৰে ।"
Can you guess what the annual growth rate of our North Eastern Region is? Hint- it’s more than that of India! https://t.co/CT9U4xQSpf— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) October 13, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"আইজলত আয়োজিত উত্তৰ-পূব বেংকাৰ্ছ কনক্লেভৰ উদ্দেশ্য ক্ৰেডিটৰ সুবিধা আৰু পুঁজিৰ লগতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰা । ২০২৫ চনত মিজোৰামৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ বাবে প্ৰায় ৪.৫ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰা হৈছে । এই উদ্যোগে ব্যৱসায়ী আৰু উদ্যোগপতিসকলক সহায় কৰিব, যাৰ দ্বাৰা আঠখন ৰাজ্যত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাব ।"
#RisingNortheast We must take banking and credit to the remotest corners of the North East - empower our entrepreneurs and turn financial inclusion into an economic opportunity! 📍At the Northeast Bankers’ Conclave 3.0 in Aizawl, alongside CM Pu @Lal_Duhoma ji @CMOMizoram https://t.co/u2Bgz8aIDn— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) October 13, 2026
ইফালে মিজোৰাম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া উদ্যোগত আয়োজিত 'মিজোৰাম ট্ৰেভেল ফেষ্ট-২০২৬'ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মিজোৰামৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পু লালনঘিংলভা হমাৰ ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত কয়,"আমাৰ বাবে পৰ্যটন মানে কেৱল দৰ্শনাৰ্থীক মিজোৰামলৈ অনাটোৱেই নহয়, ইয়াৰ সুফল যাতে ইয়াৰ থলুৱা জনসাধাৰণৰ ওচৰ পায়, সেয়া নিশ্চিত কৰা । আমি বিচাৰোঁ পৰ্যটনে আমাৰ সমাজৰ বাবে কৰ্ম-সংস্থাপনৰ সৃষ্টি কৰক আৰু মানুহক নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি গৌৰৱ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰক ।"
তেওঁ কয়,"২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত মিজোৰামত ৬.৭ লাখতকৈও অধিক পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে, যিটো ২০২৫ চনৰ তুলনাত ৫১% অধিক । আনহাতে ২০২৪ ৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত পৰ্যটকৰ আগমন প্ৰায় ৯৭% বৃদ্ধি পাইছিল । ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৈৰৱী-ছাইৰাং ৰে'লপথ মুকলি হোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনলৈ পৰ্যটকৰ যাতায়ত অধিক সুগম হৈ পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগ কৰা হৈছে । ২০২৩ চনৰ পৰা পৰ্যটন খণ্ডত প্ৰায় ৬৮০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত থিংচুলথ্লিয়াহত ৯৯.৭১ কোটি টকাৰ কনফাৰেন্স চেণ্টাৰ আৰু দেনজল-বুয়াংপুইত ৩৪.৫০ কোটি টকাৰ এৰিয়েল ৰ'পৱে’ প্ৰকল্প অন্যতম ।"
তেওঁ জনাই যে মিজোৰাম চৰকাৰে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১২ লাখ আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ২০ লাখ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে ৪ গন্তব্যস্থানক সংযোগ কৰি ১০ টা বিশেষ ট্যুৰিজম চাৰ্কিট গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।